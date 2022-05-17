人生第一顆中級山！ 獨攀關西「外鳥嘴山」 從電玩宅到戶外宅的探索關鍵

外鳥嘴山～是我的【私の百名山】，也是我人生第一顆中級山，更是開始我爬山生涯的傳送門，為什會開始爬山?

謝謝2004年覺醒的自己

時間回到2004年4月12黎明前，熬夜打電玩到週一清晨，整整8小時沒有像樣的收穫，失魂落寞無比空虛，內心不停抱怨艾澤拉斯這世界有公平可言嗎？什X 『為了聯盟！』。此時暴風城東邊緩緩升起金陽，陽光柔和溫暖動人，撫平整夜沒收穫的心情。我內心由衷發出無聲的言語『哇~好美的日出』! 阿？阿？我在幹嘛？我也太可悲了，居然對著電腦螢幕線上遊戲精美虛擬日出~發出驚嘆! 這日出美麗而空虛阿!當下覺得人生不能在這樣浪費下去。立刻就把帳號給砍了，然後換裝去上班。中午休息時間，沒有拿來睡覺補眠，隨意GOOGLE了[有展望 安靜的 山] ，於是找到了外鳥嘴山~同周六就立刻，一個人一份紀錄一份紙本地圖一台車~開到了馬武督森林登山口。沒有獨攀不安的心情，只有想探索新世界興奮心情，沿途杉木林景觀優美，雖然坡有點陡，路也沒有很好走。

但～當時還年輕，又一個人沒什壓力，就慢慢爬吧，一步一步的往上爬，就像打電玩一個等級一個等級的升，好不容易到了山頂。哇!!驚訝連連！展望好好阿，果真是現實世界的美景才是真實的。出發前有先看登山攻略。所以，遠方山頭和下方市區我居然叫得出名子，在山頂停留了很久約2小時，最後帶著滿足的心情回家，繼續研究下一場的登山攻略。就這樣周間晚上研究登山攻略，六日去實地操作，幾乎是每周爬，持續18年了。這顆路徑清爽且入門的中級山，是我人生第一顆山，也是我最喜歡去的山，因為這顆是中級山少數有好展望而且安靜，我不喜歡太吵鬧的環境。這18年來大概去了有60次左右，雖然還沒有100次，平均每年會去4~5次左右。另外，我發現爬山跟打電玩很像，一個一個等級的升，急不得，也需要上討論區找一些攻略，如果越級打怪，或是不照攻略自以為是，就準備跑魂了。

從電玩宅到戶外宅的關鍵

如果你的小孩或學生沉迷於電玩，你要做的不是叫他別玩，或是更糟糕的把網路斷掉或沒收手機筆電，這樣做他絕對會說我死給你看，這千萬不要。而是放任他玩到天昏地暗，生活亂了調。讓他自己看著螢幕那空虛的虛擬世界，突然覺醒，不能在這樣繼續下去了。然後，趕快拿出比電玩更好玩的東西。如爬山 打羽球 攝影 打壘球都可。引起他前往『新世界』的興趣。從此，就會跟電玩說再見，到戶外宅了，過程中也許他會放棄。但你要共同參與，你如果無法以實際行動參與，但至少和聊聊他的新興趣，例如[登山安全] [攝影技巧] [打球後的舒緩] 等，協助他安裝登山離線地圖APP等，等高線基本概念等。

登山新世界的傳送門

中級山裡有什們~得你親身走入中級山裡才能領略。這裡有光影的變化~風和樹的低喃~安靜靜謐的柳杉林相~中級山更是讓你走向登山新世界的傳送門，沒有高山的高山症和申請山屋問題，也沒有郊山上升高度不夠，路徑過於人工化的問題。中級山很安靜也很原始離家也不遠，新竹有很多優美杉木林相的中級山~最簡單的是馬武督綠光小學上外鳥嘴山，困難的就五峰天際線的鳥嘴~大窩山~比林山連走。一但你養成登山習慣後，就會像打電玩一樣，別人叫你不要爬山，如同斷網路，你會翻臉暴走。新竹的中級山，有別於台北桃園的中級山。路徑清爽，林相優美，爬起來就是很宜人，很舒服。我常去新竹的中級山如下。內鳥，外鳥，李棟，油羅，小島田，鵝公，那結。登山口海拔都在600以上，即使夏天爬也不會悶熱。

山頂展望很好，可以俯瞰整個石門水庫。更遠一點是大溪桃園市區，如天氣更好可以看到八里觀音山

中級山裡沒有太多展望大景，但有純粹原始的自然之美，安靜靜謐柳杉林一路相隨

新竹五峰尖石一帶什們沒有。就是有很多充滿仙靈之氣的中級山。路徑清爽宜人，杉林優美，霧氣氤氳。山不在高有仙則名，不一定要百岳才有景

電玩宅不如戶外宅，這樣優美的林相是我18年來每周持續爬山的原因。曾有人說當我們走進山裡，看起來是遠離人群，其實是走向自己。在這靜謐的森林裡，只有自己的呼吸聲，風和樹的低喃。沒有嘈雜的電子音效

外鳥嘴山，除了展望和優美的林相外，也有瀑布景觀。有馬武督瀑布和鴛鴦谷瀑布，夏日更是天然的冷氣房，感受純粹的芬多精

稜線三叉路附近，也有一顆板根阿伯。因為沒有板根爺爺這們大，所以我叫板根阿伯。中級山生態豐富，值得你放下電玩，前來探索