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出壯觀大景了！兩天一夜露營「北大武、西大武山」 深夜起登搶在稜線看日出

健行筆記／ 健行筆記PassionYC

北大武山，中央山脈最南端的一座百岳、泰雅族人的聖山、雲海的國度等...多的數不清的別稱。身在台北的我如果是單攻的話，將會面臨來回開車時間比登山還長的窘境，因此決定採取比較輕鬆的兩天一夜行程。雖說是輕鬆，但全程自背帳自煮晚餐好像也沒輕鬆到哪裡去，再加上攝影器材...

EP1

從台北一路開車南下，隨著時間推移，天色漸亮，第一次在高速公路上邊開車邊欣賞日出，雪山山脈天際線印入眼簾，我知道...今天一定出大景！！

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從台北下來大約開上5~6小時左右來到大武山之門。

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此時已過中午，山上開始雲霧聚集

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從新登山口這邊出發，一開始的短暫上坡後，要走一小段產業道路後，才是登山路徑，一直到舊登山口之前距離大約3K左右。

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舊登山口這邊，需要繳交入山證後才能通行。從舊登山口這邊算起，大約走4.2K左右會到檜谷山莊，途中喜多麗斷崖地形雖不算是困難，但有些地方相對陡峭，需要手腳並用，下雨過後會相對濕滑，需要小心前行。

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接近喜多麗斷崖前由於已經在雲之上，所以視野會突然豁然開朗，看得見陽光。此時光線灑落如在仙境之中般的夢幻。

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雲海

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喜多麗斷崖在夕陽的照射下變得嫣紅

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空拍夕陽雲海

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喜多麗夕陽全景

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進檜谷山莊前的三岔路口，明天清晨就是要走往三角點的方向，去北大武登頂！！

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在檜谷山莊扎營過後，休息至清晨2點起登。

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深夜起登的好處是，可以慢慢走邊看夜景，時間算的好可以剛好在稜線上看日出

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過大武祠之後，距離三角點前的一公里處的稜線，視野極佳。可在此停留欣賞日出！！

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北大武山登頂！！

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登頂時大約早上七點左右，回程回去剛好可以欣賞稜線上的景色！！

下集內容 : 稜線景色，以及西大武路線 第二集連結

公路 夜景 登山

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