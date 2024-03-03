徜徉在多納林道之美！ 多納六秀「石南山」 乾枯無水源只好撤返的重要決定

20240211多納六秀-石南山06:00高雄楠梓出發→07:40多納林道5.7k停車處出發→08:35 8.4k屯子山登山口→08:52 紅色柵欄9k工作站→09:49 11.3k京大山登山口→10:32 13.5k→10:52 我先去開怪手14.5K→11:22 15.5k→11:36奇怪的告示牌→11:41 16.2k石南山登山口→12:04⛰石南山三角點→12:23回到登山口→12:45 17.05k山壁活水源 沒水..→13:24大休吃完午餐決定撤退往回踢→14:12 14.5k→15:34 9k工作站→16:29 5.7k停車處

登出總里程23.5公里， 8小時48分鐘，累積爬升1263m—————————先給重要資訊，最後再放照片

⛰石南山，多納六秀之一，海拔1948m，三等三角點，編號No.7133交通：開車前往路況：進入多納部落往多納林道，基本上一路好開，快到5.7k停車終點鐵門前，一些路段路基較小，但基本上小心開仍可以順利通過，路面狀況高低落差不大，頂多一兩個大窟窿，慢慢推進即可。這次是開四驅休旅進入。停車座標：22.895645, 120.731087接駁：無訊號：進入多納林道後全程無收訊。就連9k工作站都沒有。石南山三角點沒有試。

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取水座標：22.865162, 120.751900 山壁活水源 林道17.05k處（但我們去的時候完全乾枯無水）22.869545, 120.746208

石南山上看天池水—————————2024農曆年的大年初二沒有在家過年，出來爬山，原本安排三天兩夜的多納六秀石南山.鳥山之旅，查了資料似乎是個林道散步、可以一解過年吃太飽的散步健康小旅行，路況好開，不用接駁，水源是活水源，可以煮好料，於是就展開了。結果殊不知～預定的水源處乾枯無水，評估要在無水的營地度過兩晚會很辛苦，我們就撤退返程。默默的變成重裝單攻石南山一日之旅

實際行程時間軸與詳細內心滴咕，後面再附照片06:00大年初二沒在家睡覺，早起個大早出去爬山，高雄楠梓出發07:40多納林道5.7k停車處出發，還算好開的多納林道，高底盤車沒什麼問題。停車處目測可以放2~3台車。08:35 一路上悠閒漂亮的多納林道，不知不覺來到了8.4k屯子山登山口08:52 紅色柵欄9k工作站，工作站外面有兩台車，表示路況很好呀...09:49 緩緩上坡一直走，11.3k京大山登山口10:32 多納林道13.5k處10:52 我先去開怪手，14.5K處，那個怪寫錯字吧，看好久才看出來他的意思11:22 多納林道15.5k處11:36奇怪的告示牌，沒有寫字的告示牌，說是風化掉話是字跡凋零還可以理解，但好像都沒有，非常乾淨完整的無字告示牌11:41 16.2k石南山登山口，終於要稍微爬一下山啦，前面已經走了10.5公里的林道路，讓腳換一下口味也不錯12:04⛰石南山三角點，往三角點的路不難，布條超多，不怕找不到12:23回到登山口12:45 17.05k山壁活水源 沒水..

在這邊我們做很重要的決定，要繼續往前，去下一個水源？還是要撤退折返？我們原定這次是三天兩夜行程，但在這個紮營點的水源完全乾枯無水，去下一個水源要下溪谷，下切600m。下切600對一般爬山來說也許沒什麼，但考量後天還要再重裝爬升600回來，大過年的還是不要太辛苦好了?13:24大休吃完午餐決定撤退往回踢14:12 14.5k15:34 9k工作站16:29 5.7k停車處 登出其實撤退返回，也一樣要踢12k出來呢，等於今天原本預計要走12k的里程，直接累積走了24k完成。—————————

圖文版06:00大年初二沒在家睡覺，早起個大早出去爬山，高雄楠梓出發

07:40多納林道5.7k停車處出發，還算好開的多納林道，高底盤車沒什麼問題。

停車處目測可以放2~3台車。

08:35 一路上悠閒漂亮的多納林道

不知不覺來到了8.4k屯子山登山口

08:52 紅色柵欄9k工作站，工作站外面有兩台車，表示路況很好呀...

09:49 緩緩上坡一直走，11.3k京大山登山口

10:32 多納林道13.5k處

10:52 我先去開怪手，14.5K處，那個怪寫錯字吧，看好久才看出來他的意思

11:22 多納林道15.5k處

11:36奇怪的告示牌，沒有寫字的告示牌，說是風化掉話是字跡凋零還可以理解，但好像都沒有，非常乾淨完整的無字告示牌

11:41 16.2k石南山登山口，終於要稍微爬一下山啦，前面已經走了10.5公里的林道路，讓腳換一下口味也不錯

往三角點的路不難，布條超多，不怕找不到

唯一的水源，看天池水

12:04⛰石南山三角點

12:23回到登山口

12:45 17.05k山壁活水源 沒水..

在這邊我們做很重要的決定，要繼續往前，去下一個水源？還是要撤退折返？我們原定這次是三天兩夜行程，但在這個紮營點的水源完全乾枯無水，去下一個水源要下溪谷，下切600m。下切600對一般爬山來說也許沒什麼，但考量後天還要再重裝爬升600回來，大過年的還是不要太辛苦好了?

13:24大休吃完午餐決定撤退往回踢

15:34 9k工作站

16:29 5.7k停車處 登出

其實撤退返回，也一樣要踢12k出來呢，等於今天原本預計要走12k的里程，直接累積走了24k完成。

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