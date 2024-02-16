值得細品的行程！苗栗海線鄉鎮郊山漫遊：白沙屯山、半天寮山、公司寮山連走

今年參加唯一一次北岳行程就是本週六的「古道巡禮(57)後龍普拉斯」，也是繼2021年銅鑼情花開後再度參與此類型的活動。繼上禮拜竹塹山徑探勘隊的「竹東三山」活動後又再度參加這種百人以上的登山隊。在此路線除了可以欣賞蔚藍的海岸景色與阡陌的田野景觀外，也可以認識白沙屯、後龍地區的歷史發展，沿路也有不少人文景點（例如大井確士紀念碑、軍事碉堡、同興老街、鄭崇和墓園）等地，都是走訪的過程中可以細細品嘗的地方。

本路線又可以稱為「五宮縱走」，路線大致上與臺鐵海岸線平行，會經過白沙屯東龍宮、山邊媽祖宮、石雕媽祖清海宮、公司寮五福宮、後龍攻炮城慈雲宮等地，而中間也會經過三座山，包含白沙屯山(H41)、半天寮山(H98)、公司寮山(H114)等。總長約20公里左右，幾乎都走在平坦的馬路、產業道路上，較少爬坡。對於爬山的山友可能又是另一個挑戰（天氣熱、平坦的柏油路都讓部分山友打退堂鼓），因此造訪此路線建議穿較為舒適的運動鞋以及多攜帶一些水分，無遮蔽的地方可以撐傘。接著我們就跟著北岳的腳步來朝聖今天的路線囉！Let's go！

本活動由「新北市山岳協會」所舉辦領隊：吳俊燁／嚮導群：章振瑋、陳義元、梁啟榮、童詩媁、吳庭瑄、彭康維等人／隊員：約300~400員

09:43~10:10 自竹南車站搭乘南下海線區間車至白沙屯火車站

白沙屯車站 營業里程152.1K，於大正十一年（1922）設站，近年來因為車站改造風潮下，苗栗縣政府文化觀光局執行「白沙屯車站站體意象改善工程」於2021年10月完工啟用。門面設置大型媽祖婆九珠垂簾意象，門口放置了Q版媽祖、千里眼、順風耳公仔搭配台鐵帽子，天橋則利用拱天宮獨有的「勇」字打造燈箱，跟信眾所穿的黃色背心相呼應，打造當地民俗特色據點。站外設有YouBike租借站，可以租借騎乘。

白沙屯車站首次到訪是16歲（2012.07.14），第二次是23歲（2019.10.19），第三次就是這次跟北岳來登山的這一次。

白沙屯車站改造前的樣貌（攝於2019.10.19） 火車站月台特寫1 火車站月台特寫2 2012.7.14 竹南一彰化單車旅行中途合影 2019.10.19 白沙屯老街與後龍濱海火車+單車旅行

2023.12.9 白沙屯車站現今樣貌1 2023.12.9 白沙屯車站現今樣貌2

車站旁有磚造甕牆以及神轎等裝置藝術品，也有YouBike租借站可以供遊客使用

循著鐵道旁的步道前行

出台1省道過馬路後左轉，往東龍宮、白沙屯山

東龍宮 創建於清道光元年（1821），距今已有202年歷史，主祀關聖帝君（山西夫子），為白沙屯地區關聖帝君之信仰中心。

廟旁有一石階步道而上會抵達平台後再接續木棧階梯而上。此處又名「飯店山海景公園」，早年荒煙漫草無人管理，多年前國產署將地撥給鎮公所利用，又配合觀光局「海岸觀光軸線環境改善工程計畫」另補助經費共1000多萬，經改善後設置木棧道、觀景平台，周遭環境清幽，成為當地人賞海景的祕境。

木棧步道旁有一座日軍大井確士紀念碑，當地人稱此處為「飯店山」。

大井確士紀念碑沿革 位於通霄白沙屯東龍宮後方小山丘。這是為紀念乙未戰爭的日本士兵「大井確士」所立，在當時稱此碑為「大井大尉忠魂碑」。大井確士為日本近衛師團陸軍大尉，在明治28年(1895年)8月16日隨日軍進駐通霄，行軍至此時罹病死亡，日方為感念大井「頗具戰功」，將他葬於此處並立碑紀念。亡故後，於大正十年（1921年7月10日）由台籍人士才會立碑紀念，當地人士認為是大井確士生前善待台人，也有一說是日方認為大井確士在戰爭期間，累積不少戰功所以立碑紀念。

昭和十六年（1941年）4月為因應當時二戰期間皇民化運動，紀念碑就是在此時機，與政治氛圍下，為軍國意識型態之導入，進而重修。2016年1月12日登錄為歷史建築。正面內容寫著「近衛步兵第一聯隊副官－陸軍大尉從六位勳六等大井確士之靈」。碑碣為尖首碑造形，具有當時日治時期的建物風格。碑碣設計者為赤崎笑熊，特殊在於其他紀念碑多為日本人自己出資興建，而此紀念碑的捐獻者台籍人士（在碑碣有落款捐獻人姓名）算頗為罕見。

紀念碑旁可以眺望白沙屯海景與聚落、海岸線鐵路

循著木棧步道途中轉入山徑，進入白沙屯山山徑

白沙屯山，海拔41公尺，有一顆土地調查局圖根點

10:40 以最快的腳步回到東龍宮，章魚哥開始介紹今天的活動路線

接著循著後龍的方向前行

道路兩側的芒花綻放的樣貌讓人直呼好美

10:59 經過拱天宮景觀公園

古色古香的三合院

整條路上都是我們隊伍的人，整隊加起來將近400人，綿延1~2公里，隊伍氣勢連路過的車輛都覺得嘖嘖稱奇

蔚藍海岸與風車景象

路邊偶爾會見到野花王爺葵與牽牛花

11:24 不久後到達後龍鎮南端的南港社區，此地就是後龍鎮南港里，農作物為西瓜，花生，南瓜，蕃薯，尤其以西瓜最為有名，因此以西瓜作為社區的象徵

此為導演黃信堯，做為電影《大佛普拉斯》劇中人物祈福躲禍的場景，也是本日路線的亮點之一，經過時我們來踩點一下。中正廟源自於蔣公過世後，1979年由通霄洪姓鎮民在此廟旁購地興建兩種建築外觀為傳統的寺廟，其中一座祭祀蔣中正，另一座為城隍爺、包公。目前已經荒廢，無人看守，看起來極為荒涼的一個景點。

走在林蔭中真涼快

穿越巷弄中，發現到一棟古早時代常見的土埆厝

11:53 通過平交道

山邊馬祖宮

廟宇旁邊有市集，經過的遊客可以向他們捧場喔。這裡的芋頭酥跟牛舌餅都還不錯吃，推薦給大家！

繼續循著鐵道一路往半天寮、好望角方向

12:08 抵達過港隧道，旁邊有一裝置藝術可以拍照留影

這裡也有解說牌，描述過港隧道的前世今生。 海線縱貫鐵路歷史沿革 臺鐵海岸線鐵路於1922年完工，反映了當時台灣經濟逐漸繁榮，南北運輸量大幅增加，舊鐵路（山線）面臨運輸瓶頸，因此總督府於竹南站與彰化站之間（造橋、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿、龍井、大肚等地）闢建海岸線鐵路。舊海線鐵路隧道至1973年，鐵路縱貫線全面電氣化，海線鐵道西移後正式走入歷史。

過港隧道群，過港隧道一號長295公尺、二號隧道長161公尺、三號隧道長56公尺。內部還有七彩霓虹燈，看起來更光彩奪目，吸引遊客假日前來朝聖

步道沿路設有休憩涼亭，我們現在所踩踏的地方就是昔日舊海線鐵路所在地

假日隧道成為市集，街頭藝人都會在這裡表演打賞

經過鐵路涵洞

12:27 捕捉到EMU3000南下新自強號經過的那一剎那

不遠處就是清海宮，此處也設有Youbike站點

經過另一處彩繪過的鐵路涵洞，兩邊都有圖樣，以綠光海風自行車為主題的繪畫

不久後進入牧羊古道牧羊古道位處新竹林管處轄管1323號保安林內，是早年在地居民畜羊產業及通往海邊活動的重要要道，因當地環境及植物適合羊群的生長，故早期居民除靠海吃飯，並以牧羊為主要產業，牧羊古道也成牧羊必經的路徑。近年來產業更迭以及新開闢聯外道路後，致居民甚少行走，使得古道因而荒廢，但古道沿線有成林的相思樹、木麻黃等防風樹種及原生的台灣海棗（糠榔），並可遠眺後龍海岸線，也有豐富的貝類化石層，自然及人文生態歷史相當豐富。

直到2019年鎮公所函請新竹林管處同意重建古道，新竹林管處結合苗栗縣海岸環境發展協會及苗栗社大等志工，透過手作步道方式，還原牧羊古道，修復後將由在地協會與苗栗社大志工認養維護，並藉以保存傳統文化及自然資源。

此為原始山徑，一路爬坡

步道沿路的視野

13:05 不久後出聯外道路後，要往好望角之前有一顆半天寮山基點近在咫尺因為排隊拍照的山友很多，因此就在原地吃午餐休息，一邊等拍照

跨過處進入草叢後就可以看到三角點在此，如圖所示

半天寮山，又名「崎頂山」，海拔98公尺，三等三角點No.149

拍完基點後，繼續往好望角園區前行

好望角番薯園原主強調生態與環境的維護，融合祖先許多智慧與古早生活印象與用品。園區更規畫了當地自然景觀、文物以及生態等活動行程，提供控窯用餐服務，以及自製烤地瓜、土窯雞、柴燒黑糖薑母茶等產品，團體預約可體驗生態、農趣活動。

13:27 往好望角、龍港車站之岔路口，先至好望角後下來往龍港車站方向前行園區設有公廁，可以方便遊客如廁

站在觀景台上，能遠眺後龍溪、西湖溪出海與台灣海峽交會，綿延的西濱快速公路和海線鐵路從山下的西瓜田經過，偶爾還會看見火車飛馳而過的畫面

軍事碉堡，早期此處是軍事基地

離開好望角，往公司寮（龍港車站方向）前進

14:06 路邊的廢棄漁船

14:13 穿過鐵路涵洞

西湖重要濕地 此處是位於西湖溪與後龍溪之間的自然溼地，範圍東自後龍溪及61線西濱快速道交會處，西至海角樂園西側防風林，南以西湖溪與海線縱貫鐵路交會處為止的河口潮間帶，總面積為141.07公頃。在河口泥灘、溪流、沙、礫石堆及沈積岩岸等多種不同棲地類型，孕育出許多不同類群的生物，有多種廣鹽性魚類及鳥類在此棲息及覓食，更有石虎、白鼻心等哺乳類動物，形成重要生態資源。

苗栗後龍的「西湖溪自行車鐵橋」是2020年6月份開通的自行車道景觀橋，橋體採用能夠抵抗海邊氣候的鋼構設計，明亮的大紅色系，並將苗栗傳統蝦籠竹編工法納入外觀設計的構想，此處可以眺望西湖溪出海口的美景，橋旁緊鄰台鐵海線鐵路，佇立碩大的白色風車，與橋下的溼地生態相得益彰。正面與側面特寫，感謝某熱心山友的拍攝

過拱橋後，還有一座彩繪牆

與海線鐵路旁的自行車步道，不論走路還是騎單車都可以來追火車

岔路口，我們不會經過車站，直接取左下往公司寮漁港

公司寮漁港與堤防景色特寫 當時該港南岸為荒蠻之地，因而有漁民數人組織公司團體，築寮捕漁，以此稱為「公司寮漁港」。但二戰後定名為後壟港。今稱「龍港」，一般仍習慣以舊名公司寮漁港為名。

漁港旁的老屋

15:01 龍港五福宮

沿著鐵道旁的道路續行至同興老街

過平交道，等待火車經過後再通行

龍港車站，於1922年設站。因興建新站房，原有的木造站房已拆除。由於其周邊居住人口不多，該站為西部幹線平均進出人數最少車站之一。龍港車站的昔日樣貌

龍港車站今日樣貌（攝於2018.9.7）

循著巷弄進入同興老街

同興老街位於龍港車站附近，此地舊稱「公司寮」，清康熙末年時，稱「礁荖叭港」，後來改為「烏眉港」。日治時期，改為「公司寮港」，昔日入墾後壠或苗栗，部份由此登陸，其名乃該地有漁民合力搭蓋以供收藏漁網之茅草寮。由於公司寮之位置重要，位居後龍對外的海運要津，故改稱「龍津」。

早期公司寮港燈火通明的景象更是列為苗栗八景之一的「寮港歸舟」。同興老街是後龍最早的街道，也成漢人和平埔族人交換土產的集貨中心。後來後龍溪逐漸淤積，漢人開墾溪邊為田地，人口漸漸增多，形成了後龍街，就是現在的市中心。而在同光國小東邊有一條小水溝，以前溪水清澈無比，平埔族婦女會在水溝裡洗衣服，所以被稱為「番婆仔溝」。

老街內多是復古的磚瓦建築，寧靜的小巷子裡適合散步和外拍。公司寮港的繁盛時期，同興老街是最熱鬧的街道，現在成為古意盎然的老街，騎樓拱廊仍在，人事卻已非，撫摸著斑駁的牆面，感受那訴說不盡的老街采風。

灣區仔溝鄉土黃金城文史館

街道旁的早期商號建築，透露著後龍溪口曾經扮演著貿易貨物吐納的角色

「黃盛利商號」是整條街上少數保存完整的街屋之一，紅磚牆堵上有著幾面斗砌磚牆，斑駁的門板透露著幾許滄桑，長條木板上有著疑似油漆潑灑的奇怪痕跡，外邊懸掛著許多饒富意味的標語。

15:22 逛完同興老街後，循著舊後汶公路（台六線）續行

15:26 右岔進入往公司寮山產業道路

15:31 途中右側有一座福德祠，雕飾圖樣可以欣賞一下

15:37 到達公司寮山登山口，可以先卸包後起登

海拔落差約30公尺，路徑明顯，還算好走

接續平緩的山徑後，代表三角點已經不遠了

公司寮山，海拔114公尺，一等衛星控制點

距離30公尺處還有一顆三等三角點No.83

下山前，可以看到後龍平原以及周遭丘陵景色都盡收眼底

下至登山口，一路下山囉

16:33 後龍當地盛產西瓜，以西瓜為意象的休憩亭

南社社區與東營、西營大將軍廟之入口意象

16:37 抵達縱貫公路路口，此處為台1線113K處，此處有一座歷史古蹟－鄭崇和墓

鄭崇和墓 建於道光七年（1857），為崇和次子用錫所建造，鄭崇和（1756~1827）是開臺進士鄭用錫之父。原籍金門，19歲渡海來臺卜居後龍。是苗栗縣現存最完整的古墓。道光皇帝於1832年追封崇和為臺灣第一位「鄉賢」，特賜造旗官墓，墓前安置文武翁仲石人、石馬、石虎、石羊及左右兩支石旗竿，雕工精細不同凡品。

墓碑寫著：「同治丁卯子月，皇清誥贈通奉大夫，顯祖考祀鄉賢祠鄭公、二品夫人，顯祖妣鄭門陳太夫人合葬佳城，四大房孫如椿、如梁、如雲、如蘭等仝立」。

神道碑

墓前有文武翁仲石象，立於左右，另有成對石馬、石羊、石豬，或立或伏或蹲；石馬，係以馬賜騎之意，石羊及石豬則作敬獻長祭解。

除了石雕像外，墓旁也有雕飾圖樣

墓園左右還有兩支石旗竿，刻有「恩受榮封更享松榆俎豆 慶餘積善己著蘭桂科名」，以表彰鄭崇和功業之灼華」等字樣。

17:00 在後龍溪橋上看鐵路橋景色以及火車奔駛而過的景象

北上130次自強號列車即將駛入後龍車站

火車站附近一棟歷史悠久的街屋

回到後龍車站

後龍車站廣場

17:41~17:56 搭乘北上海線區間車賦歸竹南本次活動雖然海拔落差不大，但是頂著大太陽行走也是對體力是一大考驗

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