喜遇山羌寶寶！「石城山」經萊萊山下馬崗 看海吹風喝豆漿
今天行程：福隆車站→石城仔嶺土地公→石城山→大堀澳山→鶯歌石山→隆林山→隆隆萊萊三叉峰→萊萊山→三貂角燈塔→礁溪轉運站
瑞芳搭0705區間快車到福隆0738，出車站右轉龜壽谷街0807來到福隆基督教會。
0812故吉次茂七郎君之碑
0820舊草嶺隧道管控中心，其後方有廁所。
0822舊草嶺隧道北口
0822本想趁平日可經隧道到石城，不巧施工中。
0826內隆林街岔路口右轉
0834七星堆
0835
0848水源處依然不斷的流著
0857隆嶺古道入口
0906石城仔嶺土地公
0907
0907到前方展望處看海吹風喝豆漿
0914今天陰天，遠方海上有陽光照耀著閃閃發光。
0916前往石城山，寬大的稜線山路。
0924展望處
0928展望處
0937泥濘的山徑
0940出樹林來到芒草山頭
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0943山頭眺望福隆地區
0944望向福隆山、大湖山方向。
0944遠處的城市在陽光的照耀下清楚了起來，我這邊的山頭在雲霧的壟罩下，反而朦朧了起來。
0946
0948石城山，高350公尺。
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0953
0955準備再鑽進樹林
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1017又是一個芒草山頭
1018大堀澳山，高311公尺。
1018剛剛的石城山
1021等下要走的山頭雲霧越來越濃了
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1026芒草區拉繩陡下
1027準備再進入樹林
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1032田寮洋岔路口
1033下往內隆林街3號，上次走過。
1033
1034往台二線，上次探一下路跡不明，現在拉繩圍起來了。
1034釘著安全第一的條子，表示要走時，考慮一下。
1034續往鶯歌石山
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1040
1043茶樹
1044台灣山菊
1044鶯歌石山
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1046可以看見鶯歌石山陡峭的山徑
1051今天一路走來遇見三次山羌，兩次只見舉著小白尾入草叢，一次見到山羌寶寶在散步，也許其喜歡濕潤寧靜的環境，所以今天特別多。
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1057開始一路的拉繩陡上
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1102喘口氣拍拍照
1105岔路口，左邊續行山徑，右邊鶯歌石山三角點。
1107鶯歌石山，高399公尺。
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1109在山頭相遇的大哥，跟我走相反方向，拉繩而下。
1109續往隆林山
1112大石壁
1116出樹林芒草山徑
1116我走右邊，看起來較明顯。
1116
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1125隆林山，高380公尺。
1135岔路口，左邊通往外隆林街古厝群。
1135一群聯合艦隊的山友正在為山徑鋤草，感謝他們的付出才有好走的山徑。
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1143岔路口，左往隆隆山，直往萊萊山。
1143續前行
1144隆隆萊萊三叉峰，高426公尺。
1144白牆一片，雨勢漸大。
1148拉繩陡下
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1229山谷交叉處可見到海邊了
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1238人工堆砌的駁坎
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1249萊萊山，高205公尺。
1249
1301岔路口，左往福卯古道，往右續行。
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1303岔路口，右往蓬萊街海邊台二線，左轉續行。
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1318回拍登山口
1318公墓區
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1326三貂角雷達站
1327三貂角燈塔，1340的綠19快來了，就不多留。
1334到公車亭，在涼亭洗一下褲腳的泥巴。
1340綠19公車準時來，可能是平日人不多，在終點礁溪轉運站下車，去泡湯洗去一身的疲憊。
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