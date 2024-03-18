喜遇山羌寶寶！「石城山」經萊萊山下馬崗 看海吹風喝豆漿

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健行筆記／ 健行筆記搭車走走

今天行程：福隆車站→石城仔嶺土地公→石城山→大堀澳山→鶯歌石山→隆林山→隆隆萊萊三叉峰→萊萊山→三貂角燈塔→礁溪轉運站

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瑞芳搭0705區間快車到福隆0738，出車站右轉龜壽谷街0807來到福隆基督教會。

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0812故吉次茂七郎君之碑

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0820舊草嶺隧道管控中心，其後方有廁所。

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0822舊草嶺隧道北口

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0822本想趁平日可經隧道到石城，不巧施工中。

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0826內隆林街岔路口右轉

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0834七星堆

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0848水源處依然不斷的流著

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0857隆嶺古道入口

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0906石城仔嶺土地公

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0907

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0907到前方展望處看海吹風喝豆漿

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0914今天陰天，遠方海上有陽光照耀著閃閃發光。

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0916前往石城山，寬大的稜線山路。

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0924展望處

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0928展望處

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0937泥濘的山徑

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0940出樹林來到芒草山頭

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0943山頭眺望福隆地區

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0944望向福隆山、大湖山方向。

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0944遠處的城市在陽光的照耀下清楚了起來，我這邊的山頭在雲霧的壟罩下，反而朦朧了起來。

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0948石城山，高350公尺。

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0955準備再鑽進樹林

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1017又是一個芒草山頭

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1018大堀澳山，高311公尺。

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1018剛剛的石城山

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1021等下要走的山頭雲霧越來越濃了

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1026芒草區拉繩陡下

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1027準備再進入樹林

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1032田寮洋岔路口

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1033下往內隆林街3號，上次走過。

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1034往台二線，上次探一下路跡不明，現在拉繩圍起來了。

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1034釘著安全第一的條子，表示要走時，考慮一下。

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1034續往鶯歌石山

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1043茶樹

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1044台灣山菊

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1044鶯歌石山

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1046可以看見鶯歌石山陡峭的山徑

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1051今天一路走來遇見三次山羌，兩次只見舉著小白尾入草叢，一次見到山羌寶寶在散步，也許其喜歡濕潤寧靜的環境，所以今天特別多。

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1057開始一路的拉繩陡上

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1102喘口氣拍拍照

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1105岔路口，左邊續行山徑，右邊鶯歌石山三角點。

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1107鶯歌石山，高399公尺。

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1109在山頭相遇的大哥，跟我走相反方向，拉繩而下。

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1109續往隆林山

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1112大石壁

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1116出樹林芒草山徑

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1116我走右邊，看起來較明顯。

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1125隆林山，高380公尺。

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1135岔路口，左邊通往外隆林街古厝群。

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1135一群聯合艦隊的山友正在為山徑鋤草，感謝他們的付出才有好走的山徑。

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1143岔路口，左往隆隆山，直往萊萊山。

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1143續前行

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1144隆隆萊萊三叉峰，高426公尺。

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1144白牆一片，雨勢漸大。

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1148拉繩陡下

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1229山谷交叉處可見到海邊了

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1238人工堆砌的駁坎

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1249萊萊山，高205公尺。

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1301岔路口，左往福卯古道，往右續行。

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1303岔路口，右往蓬萊街海邊台二線，左轉續行。

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1318回拍登山口

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1318公墓區

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1326三貂角雷達站

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1327三貂角燈塔，1340的綠19快來了，就不多留。

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1334到公車亭，在涼亭洗一下褲腳的泥巴。

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1340綠19公車準時來，可能是平日人不多，在終點礁溪轉運站下車，去泡湯洗去一身的疲憊。

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古道 礁溪 福隆

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