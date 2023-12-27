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遺世獨立！溪谷秘境「夢谷瀑布＆能高瀑布」 令人驚嘆大自然的鬼斧神工

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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 「迷 の 境  ★  夢 の 谷」「能高瀑布親民 距離遙遠 不起眼令人驚豔  為什麼這麼矛盾呢 !!

我喜歡的歌  Wings Of An Angel

https://www.youtube.com/watch?v=YrSbgq7dsX0

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ss 有兩種 能高瀑布也有兩處 ，一處要翻山越嶺 一處開車就會到

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介紹一處 攝手獨家 、婚紗外拍私房景點，連名字都很夢幻的 「夢谷瀑布」  往來 「合歡山」 ，可以順路彎進去看看，位於 南投縣仁愛鄉，台 14 線埔霧公路 (埔里往霧社) 往霧社方向，過 中油加油站 和 全家便利商店,在 71 公里處  南豐村的指示牌左轉進入南投仁 15 號農道，開車直行約 2 公里， 就會看到這個 「夢谷瀑布」  的指示牌也可以搭公車喔 可先搭車到   「台中干城車站」再轉搭前往霧社的南投客運 於 「夢谷瀑布」  站下車

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入口為私人土地，目前每位需支付150元的清潔費，設有 : 休閒農場、 親子露營區、 兒童戲水區 及 烤肉區等就當使用者付費 、各取所需吧

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往溪床下只走幾步路，就會聽到瀑布水聲在山谷間澎拜翻騰

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溪畔一整片光禿禿的山壁  ， 很原始

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沿著溪谷走約5分鐘  ，  大自然的鬼斧神工溪谷秘境 : 夢谷瀑布  ， 你一定會說 : 真美

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最佳拍攝時間是 上午 7點前  ，  陽光柔和  ， 光線較平均眨眼瞬間 ，  可能會有 一道半圓形的彩虹  ，出現眼前

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感謝 「Rabbit」  ，讓我有重溫 「夢幻之泉」的舒暢

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秘境絕對是藏不住的 ，山谷間不容錯過的絕世美景 ，很難私藏已成為不少新人會來這邊取景拍攝婚紗

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大約四、五層樓高，山谷之中的瀑布山壁不是太高 ， 出水量卻相當豐沛，多一層愜意的舒心

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小小的峽谷  、 壯闊的山壁  ， 喜歡在這裡聽水聲 、   也聽自己的心

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「唯美」 很主觀， 卻很「 獨特」  個人蠻喜歡這裏，雖然現在已有些商業味道

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錫葉藤」 的花語是 「天使之顏」白花錫葉藤 : 第一次看見 白色的錫葉藤有兩種說法 : 錫葉藤的花色 有 白色 和 紫色 兩種，另一種說法是 新鮮的程度 ，「錫葉藤」初開時是 深紫色， 變成淡藍色，又變成白色

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超級變變變還是要感謝 「Rabbit」 ，多變的個性 是 直爽、活潑和開朗千變萬變 ，也沒想到會來 「能高瀑布」 ，

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「能高瀑布」 親民卻很遙遠為什麼這麼矛盾呢因為「能高瀑布」有兩處，一處很親民，一處很遙遠

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很親民的「能高瀑布」位於南投縣仁愛鄉，「 埔里能高親水公園」親民到 你不用走路，開車就可停在「能高瀑布」旁

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能高之水 ，天上來

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「 埔里能高親水公園」的「能高瀑布」有點不起眼又很驚豔為什麼又這麼矛盾呢因為「能高瀑布」一點都不高，太小了，水量卻很驚人簡直可以用  「千軍萬馬呼嘯而來」形容

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很遙遠的 「能高瀑布」在 「能高越嶺西段」 天池山莊前

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「能高瀑布」位於塔羅灣溪上游，海拔約 2,800 公尺，是臺灣著名的高海拔瀑布之一。

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能高越嶺道上 的 能高瀑布也不是你想去就去得了 時不時來一個颱風 路就斷了總落差約200公尺的水瀑，層次分明的懸掛在崖邊，山友們也稱它為「三疊瀑布」。由於水瀑自中段分為兩道水流，猶如夫妻並肩而立，日治時期又稱「夫妻瀧」

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 被遺忘的深山秘境 : 能高瀑布去一趟含交通來回大約要三天，還要翻山越嶺，跨越 坍方落石，

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2018.03.10 結冰的能高瀑布 不易獲得 ，更值得珍惜別急著一直往前走，偶而回頭看看， 那些曾經的苦 根本不算甚麼 

瀑布 錫葉藤 秘境

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