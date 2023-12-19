已經四訪！小關山出大景「神池營地」西稜2日逍遙遊 全員登頂成功

2023 黃家小隊四訪小關山-神池營地西稜逍遙遊

中央山脈南一段路線，88風災後路斷而封閉11年，2020年林務局疏伐緣故，將小關山林道整修至27公里處，加上有前輩打通神池（就是堰塞湖）西稜上小關山的路線。這幾年使用此路線前往小關山的山友很多，之前因為下雨坍方再度封閉，2023年9月份重新開放，入秋後，週末更是周周爆滿！這幾年冬天我們從不同路線登臨過幾趟：2017年走南一段（參閱紀錄），2020年探路到林道30K，回程12K遇到虎頭蜂群攻擊，8K處刺破輪胎，夜雨中更換備胎的狼狽。

2020年11月份神池營地西稜上小關山再從西南稜下切O型環走（參閱紀錄）。2022年探訪伊加之蕃走卑南東稜繞回藤枝（參閱紀錄）…。除了2017年山上有好天氣外，其餘不是白牆就是淒風苦雨，2023年趁著冷氣團來的好天氣，與眾多親朋好友再訪一次神池上小關山吧！參與成員：老爸(小黃)、老媽、阿寶、大姑姑夫妻、小姑姑、章老師夫妻、鄧工夫妻、鏵諼阿姨、安哥、章哥與美靈阿姨等14員112/11/18（天氣晴，午後轉多雲）0730台南搭乘兩輛接駁車出發，我們這車司機是王南哥，富有登山經驗，也是舅公的朋友，真是有緣。0850到寶來派出所，警察大人說不用繳交入山證，自存就好。

到右側新的7-11休息與補給後，0900開進小關山林道。0952林道7K的檢查哨，登記車輛與手機即可。檢查哨大哥說因為本週天冷，週末入山人數減少許多，不過還是有百人之譜，前幾個周末更是爆多。下車看看對面稜線，清晰看到關山、庫哈諾辛山等，以及未來兩日一直陪伴我們的石山及溪南山。後面坑坑凸凹路況不太好，車子駛來一路搖搖晃晃，我（阿寶）則繼續睡。

1115林道26K處停車（約2050M），因為前面盡頭不好迴車，且路面布滿大塊岩石，容易碰撞底盤。

整裝拍照後出發，小姑姑與鄧伯拿出一些物資請阿寶協助，除提昇登山品質外，也讓年輕人學習自食其力，賺點費用。在這裡打個小廣告，登山有需要協助背負或帶隊的朋友，也可以覓我幫忙喔！（2017年完百，具有國外登山與國內中級山、郊山300餘趟經驗）林道踢了大約1公里多，先前的黃色的警示牌與豎立標桿已經移除，高密芒草也不復見，清爽好走。

以上為2020年的林道底高密芒草1143繞過小崩塌，林道上左側綁一些布條，此時該取左上，開始陡上切，就是切林道捷徑。

1155路徑清楚，拉樹幹上切，穿出是上層林道（約2400M），邊緣有鋼索與水管，地面平整，大家都在此用餐。我們也休息放飯。

1230出發。1233林道轉角處，也是崩塌點，已經很穩定。老爸講解由小關山西南稜直下，可以到戶比屋山最高峰，再到基點峰，再下切到13坑溫泉。最高峰上面有一排松樹，像一撮龐克頭。

小崩塌點1246地面上有一些楓紅，南台灣的青榨槭逐漸轉黃，冷氣團過後一週才會轉紅吧。

1248林道30K舊工寮，只剩下幾個散落的木樁。

1250後面的林道完整好走，不過不見2020年來的大片楓紅，有點可惜。1257看到大崩壁。沿著崩壁左側往上高遶。

1300高繞到底，拉繩往下切，雲霧開始從溪谷湧上來。

1305下切至大石區，再往大崩壁橫渡過去，步徑清楚。

1317大崩壁底就是神池營地，神池實為堰塞湖，海拔約H2440M，目前乾涸見底，而且風吹過來，會揚起一陣陣泥塵。不過枯木佇立，還是有其獨特美感，像似無水的水漾森林，難怪吸引許多不登山專來拍照的網美及年輕人。

此時，許多商業帳篷早已紮好，兩家商業社建立固定的炊煮基地，提供餐飲與住宿服務，看起來這裡商機蓬勃。神池附近山坡與池邊較平整地方都已經被佔滿，我們直接越過湖底往右爬上接舊林道，林道上去左轉約30公尺處，鮮少人會來這裡紮營，此處可以望見湖心，且有樹蔭遮蔽，不致吵到他人，算是小包場。

1330先拉起天幕，紮營完畢，就是悠遊時光，許多夥伴都說這是登高山以來，最輕鬆的一天。先去取水，活水小溪位於營地的東北方的溪溝處，往山坳處走，就聽到水聲，小瀑布般，水質清澈水量大，溪水沿溪溝流進湖底方向，不多久就變成伏流了，這也是湖底潮濕的緣故。

大夥開始煮紅茶，接駁司機王南哥也進來渡假一晚，大家吃點心聊天真愜意。有隻大狗巡視，身上有標徽章背心，聽說是林務局的特犬身份，所以整晚都沒有人升營火。

超慢跑搞笑中1600大家跑上營地邊角的岩石坡，這是網咖區也是夕陽最佳賞景處，收訊不太好，不過卻是賞景好去處。看著西邊雲海雲起霧落翻滾，戶比屋山最高峰上的龐克頭，最能襯托變幻的雲霧。以夕陽當背景，我們拍了許多美照！有伸手抱日，頭頂發光宋七力照以及大力金剛掌等…直到日落才回營地。

網咖區也是網美區太陽一下山，溫度陡降，加上無雲的輻射冷卻效應，外頭立即降至10度，夜晚溫度計更顯示只有3度，帳篷內10度，不過炊煮起大餐，有章哥的手路菜-剝皮辣椒雞湯，還有一大鍋羊肉爐，加上10餘道小炒與現煎蘿蔔糕及炒飯等，15人聊天說笑，天幕下熱情驅走冷氣團的寒意，王南哥說比商業團還豐盛，登山怎瘦得下來呢！哈哈。再喝碗薑母黑糖茶，到廢棄林道看星星去！星空滿天，銀河連綿成帶，真是壯觀。

晚上，將垃圾掛在樹上，沒想到黃鼠狼還是爬上去啃咬塑膠袋，真是氣人。

林道上看銀河連綿112/11/19（天氣晴）0435起床，煮熱水，吃早餐。0520出發。到登山口，開始就是樹林中直上，從這裡2公里直上H800M上小關山，大致上就緩陡上的交替。0550隨著高度上升，大鐵杉漸多，箭竹林及膝，路徑比先前來時清晰很多，不用認路，速度加快不少。

開闊處，卑南主山至石山與溪南山的連稜一直在我們右邊。

0649鐵杉上有鹿角磨樹皮的痕跡，越往上走也有，地面上鹿便不少，感嘆鹿角卻一枝也無。

0655完全乾涸的水鹿水塘，水塘左側與前側各有1～2個4T營地。於此大休，換衣褲，吃點心。

0729往右側轉稜上切，附近勉強可紮營兩頂2T帳

0733出森林，沿箭竹短草坡往上，與此休息等候隊友。

0803樹林拉繩區

0818岩石拉繩，左側是峭壁，雖有裸露感，但小心走都不至於危險。

不過這裡開始稜線邊風大寒冷，需要加上風雨衣。遇到一對年輕人隊伍，大約7.8人瑟縮在這裡，說太危險不敢上去，他們還告訴其他山友，上面太危險了建議退回…。詢問之下才知道他們沒有高山經驗，連郊山都沒經歷，只因慕名小關山結伴而來，最後他們就全數下徹了。0823長拉繩，地面鬆滑，小心上攀即可，（以前這是此行唯一的一段拉繩）。從岩縫凹槽中切上去再走20公尺就是山頂了。這是南一段單面山地形的最佳寫照，南一段地層向東傾斜的緣故，西側是連綿的斷崖，主脊東面卻是箭竹緩草坡。

0926登頂小關山(海拔3249公尺，百岳排行#61)。展望很棒，此際萬里無雲，一片湛藍，擁有360度視角。南二段群峰以及玉山群峰等歷歷在目，南一段與北大武山等感覺近在咫尺，東台一霸-新康山則睥睨模樣地矗立東邊。

因為人多等候拍照，我往前續走1分鐘，到南一段叉路口，展望也是非常棒，先前才從烏夫冬山上海偌南山攀關山出南橫，這些山頭感覺真親切。小姑姑很開心地說，距離上一次百岳行程已經過了16年，唉！楊過與小龍女自絕情谷一別，也不過如此呀！哈哈！

山頂拍團拍，小姑姑準備了大棒棒糖當獎品，大家開心呼喊：小關成功！棒.棒.棒！有片連結

我看到我們上次從山頂下切的西南稜（早期稱鐵杉營地），鮮少人走了。山友多少聽說過走南一段的打油詩：「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」，所謂「小關難纏」指的是從關山以降，一路上擾人又卡腳的刺柏與小蘗，一路到石山都還如影隨形。而這神池路線最棒的是：除了須陡上陡下外，幾乎沒有刺柏與小蘗的困擾。合照後，先頭部隊就開始下移，先回營地處炊煮。爸媽及鏵萲阿姨半途再陪同夥伴登頂，至此全體成功。

1140先頭部隊回到營地，先飯後泡壺茶，。我拿睡墊睡在陽光下真是舒服，湖底的山友已經陸續撤離，神池逐漸恢復了寧靜。

下午的神池幾乎清空，我們也該收拾好行囊，原路線賦歸了，晴空萬里的好天氣，真是可遇不可求。1905寶來風味餐慶功宴，順利完成這一趟山旅。後記：