快訊

賣爆了！華為Mate 60 Pro供應鏈曝光 國產化率逾90%

總裁任正非：華為是儲備人才 不儲備美元

上百例中國「遊客」跑進美軍基地，潛在間諜隱憂？

為最高峰而來！玉山主北峰登山健行趣 順利登頂直呼：台灣很美

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2023/06/25，玉山主北峰登山健行趣，玉山補考之旅第2天，昨天夜宿排雲山莊，清晨2點山友們紛紛起床準備吃早餐，我們其實失眠沒什麼睡，精神狀況不好，加上昨天走的也挺累的，不知道今天是否能夠完成玉山主北峰，吃完早餐跟老婆帶上頭燈開始走，好天氣滿天的星空很美麗，夜晚的山徑上也出現閃亮的小星星，都是山友頭燈照耀十分有趣，大家都是為了台灣最高峰玉山而來的。

從排雲山莊開始走，一路都是上坡，路況都是碎石路的之字坡居多，慢慢的走著其實心裡想說我們真的能完成嗎?玉山北峰感覺離我們好遙遠，也許昨晚短暫的休息還有吃過東西後，體能有回復許多，走著走著也漸入佳境，就這樣到了玉山頂上的鐵流籠，許多山友在此避風等上主峰看日出，而我們則是經過主北叉路口，開始一連續的陡下碎石坡，真的蠻不好走的，還好有鐵鍊輔助可以緩緩而下。

過主北叉路口大家排隊依序而下，前面突然的叫聲，原來是女山友沒踩好滑倒，手剛好在鐵練上抓著，於是手指變形骨折了，真的很可憐，無奈之下她們夫妻倆只好撤退下山，希望她們順利平安，我們看到此情況更加小心走，因為在高山上資源及人力的不足，很多事情發生只能靠自己，所以安全是最重要的，最後我們順利下切到平緩的地方，知道玉山北峰氣象站就在前方不遠處。

從黑夜到白天，太陽公公升起照亮大地，四週的景色也跟著亮起來，雖然我們沒有在主峰上看日出，但是在往北峰的路上看到也是很美的，而且太陽出來了之後看到了我們的目地的，玉山北峰氣象站就在眼前，想要加快腳步雙腳卻呼吸不順，一直走沒多久就停下來休息，花了很一番功夫才走到玉山北峰氣象站，我們沒有停下來而是先去玉山北峰排隊拍照，等拍好照再來參觀氣象站。

玉山北峰我們順利登頂，真的很開心終於到了，玉山北峰無基石，海拔3858公尺，台灣百岳之1，高度排名第4，山頂視野遼闊，四週群山環繞十分美麗，難得來一定要拍照留念，之後下去北峰氣象站參觀一下，想必在山上工作的氣象員一定很辛苦的，我們有帶上千元大鈔來拍照，千元大鈔上的背景就是從氣象站看玉山主峰的角度拍攝，現場看更有臨場感，大自然真的太美妙了。

離開北峰我們回程折返，回到剛剛主北叉的坡，真的變大魔王了，氣喘吁吁的龜速前進，花了好多力氣才走上來，接著我們要去玉山主峰補考，這裡都是攀爬路線，有安全鐵練，裸露的岩石感很重，一樣小心為上，也補考成功再次登頂，玉山百岳之首，設有一等三角點基石，海拔3952公尺，為台灣第一高峰，也是東北亞最高峰，太陽出大景實在令人開心，帶上國旗拍照就是美。

補考成功我們也要把握時間下山，因為還要開很久的車回宜蘭，下山的過程就不多加敘述就是原路折返安全第一，第二天回程路線，排雲山莊，玉山北峰，北峰氣象站，玉山主峰，大峭壁，白木林休憩亭，玉前登山口，生態廁所，孟祿亭，玉山登山口，上東埔停車場，今天一共走了17.8公里，耗時11小時55分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

百岳記錄心得分享

玉山主峰登山健行趣(百岳01號) - 健行筆記 (biji.co)雪山主東峰登山健行趣(百岳02號＆74號) - 健行筆記 (biji.co)

玉山主北峰登山健行趣(百岳01&04號) - 健行筆記 (biji.co)

01：54，起床吃早點

c81c36284c514180db42233dd9c142de.jpg

8e0bb138372a58b8e569cdf3cdd2ca55.jpg

02：35，吃完早餐跟老婆帶上頭燈開始走

896b5b59a60068096ff7ad9b9970deb2.jpg

山友很多

cffc3aa2c12d47fbf7ea1992e5fc271a.jpg

03：09，往圓峰山屋叉路口

86e2ffbeee40752ac2c966b8754dc2c5.jpg

從排雲山莊開始走，一路都是上坡，路況都是碎石路的之字坡居多，慢慢的走著其實心裡想說我們真的能完成嗎?玉山北峰感覺離我們好遙遠，也許昨晚短暫的休息還有吃過東西後，體能有回復許多，走著走著也漸入佳境

72c7aa0cdcaa5f2a0daf78f00da73910.jpg

5f9a29a2cf21fd1d1e279f041abc6d2f.jpg

天氣滿天的星空很美麗，夜晚的山徑上也出現閃亮的小星星，都是山友頭燈照耀十分有趣

f20fc6ab7a48be3e8b8e1f0ee8fb7102.jpg

04：07，就這樣到了玉山頂上的鐵流籠，許多山友在此避風等上主峰看日出

1452e8edbc8c3a4d992d98dca18a46f0.jpg

745d42193db707817cdb7c819d338bca.jpg

04：13，我們則是經過主北叉路口往北峰方向

17848afd788e00f603983d74c9bce59c.jpg

開始一連續的陡下碎石坡，真的蠻不好走的，還好有鐵鍊輔助可以緩緩而下

c31889900b5cf42f8631bdd485dad6f2.jpg

天漸漸亮起來

d16d39b610a5cd2f1690e494d3c09557.jpg

04：33，過主北叉路口大家排隊依序而下，前面突然的叫聲，原來是女山友沒踩好滑倒，手剛好在鐵練上抓著，於是手指變形骨折了，真的很可憐，無奈之下她們夫妻倆只好撤退下山，希望她們順利平安，我們看到此情況更加小心走

22e434d94b88211ba34367c902f8b1b4.jpg

往八通關叉路口

2298d87c9c1aefe7d5bb8f4d9b1d938b.jpg

04：44，在高山上資源及人力的不足，很多事情發生只能靠自己，所以安全是最重要的，最後我們順利下切到平緩的地方，知道玉山北峰氣象站就在前方不遠處

19282823dcd2e8100473802aff216b54.jpg

剛剛下切的碎石坡

0860eb4bf56a54a37db9c1218147530a.jpg

77e671e42d411033f1db409d1fce53cb.jpg

離北峰還有1.4K

b4059772468a44a74af9ab834571bfd7.jpg

526f152f6b926c9ef1208fd53e9a632f.jpg

太陽出來了

31f92e7bdf06d4f2d0f53ca72141846f.jpg

05：14，從黑夜到白天，太陽公公升起照亮大地，四週的景色也跟著亮起來，雖然我們沒有在主峰上看日出，但是在往北峰的路上看到也是很美的

e042197017a0cc22254083bb5b4e051a.jpg

玉山主峰就在我們身後

bf445ca6ef6da327f2c93c83bdd21538.jpg

6525638fe43266bfef5c5dc942d3c27f.jpg

37e8df17c7896b28911a57517f980edf.jpg

05：43，而且太陽出來了之後看到了我們的目地的，玉山北峰氣象站就在眼前，想要加快腳步雙腳卻呼吸不順，一直走沒多久就停下來休息

86064454bacdb5f3c7e954cd27f7a5a3.jpg

66a092bfad061555a803dcf6c58c7e82.jpg

8b49b88395a4fe7a04d2aeb3c044e516.jpg

e72047a0513f8ef6c16bab5ab8a06f74.jpg

花了很一番功夫才走到玉山北峰氣象站，我們沒有停照而是先去玉山北峰排隊拍照，等拍好照再來參觀氣象站

084906ca36f514cecedca39d0344efef.jpg

4068eb2fc31d00a180896ff1386437e1.jpg

083322e11ec77995eced21a978e7a8a5.jpg

b4f2d0f939b1620be676c988f0df9c8a.jpg

340a2f5532979faa83dc597f41ca0c5e.jpg

06：08，全台最高氣象站

1b660de30f9f4618aa385f53a8f088ba.jpg

門牌號碼

e7382bd5c618cc3b02a973b6776dba23.jpg

來去排隊拍照

ca5bfc3284e191ef177556cac1b56668.jpg

06：18，玉山北峰我們順利登頂，真的很開心終於到了，玉山北峰無基石，海拔3858公尺，台灣百岳之1，高度排名第4，山頂視野遼闊，四週群山環繞十分美麗，難得來一定要拍照留念

751d7c02f6d110bf03967ccb4e251891.jpg

b6fff59c93409b78ba3f3f2e1c4901b8.jpg

614d67d9876d2ad93f3a54e37bdd7ee5.jpg

2bef9afe7d4bb453f9c27a157afb4495.jpg

7c9a50e92b1ba0749fe8da875af87417.jpg

c4d49c7ca7c11eef0b9321e3a29628de.jpg

3b12a8ed6727a8da8ee859a01261bb8d.jpg

06：28，我們有帶上千元大鈔來拍照，千元大鈔上的背景就是從氣象站看玉山主峰的角度拍攝，現場看更有臨場感，大自然真的太美妙了

60e7fc8d7caf5f8e916d67a367ab7175.jpg

64d52eb12f8f0d8504c1662071ebd8e4.jpg

1f138aa0f8c5738c1fe156fc274e95a0.jpg

06：32，北峰氣象站參觀一下，想必在山上工作的氣象員一定很辛苦的

029faf1c4f32b9df1fe25b2e6b18f6ba.jpg

ee2edf86f3d88bb6e220f34f048a8919.jpg

06：39，離開北峰我們回程折返

53847b8e417ab90ce26391bb5b944789.jpg

左起玉山東峰及主峰

1628f35fae78eafb646c373bfa56d15c.jpg

63f20ff3c97185109142bcbf5cd8e85c.jpg

cd3f19c9e6f66c0c8ac505e8fb69c5f7.jpg

96550308bcfda6191a6524ae7d8fe6e4.jpg

f9c40a72b568000d42f5814a31c2d9cb.jpg

07：58，回到剛剛主北叉的坡，真的變大魔王了，氣喘吁吁的龜速前進

8dc3c1a1bef3ff0965dfc424bddeb25d.jpg

9f93501b49d2386da6a7ed5a3993df35.jpg

59b346d22070ee4c417d16b8062e3e4b.jpg

08：17，回到主北叉路口，花了好多力氣才走上來，接著我們要去玉山主峰補考

4328af31da9396cb1cb12f0690859685.jpg

89e58ace9c00139c6dfdadc9235c8f28.jpg

08：25，這裡都是攀爬路線，有安全鐵練，裸露的岩石感很重

bb08b709d79dc94d382f77597e5f3ec0.jpg

aa5db7f01b07e6d2603d67de244e1965.jpg

9be831ed033bde790647bce505928e05.jpg

08：39，玉山補考成功再次登頂

5b6b122af58f8373ba8838d6b7bfecfe.jpg

93ca2272a55e34219cdf177e467c5f9b.jpg

d98c3a005bde4584c2e0fcfd6dc734dc.jpg

890ff32723e4609ed3d2bba03d0d1903.jpg

47fed4c2c583a74bae176b83b1bf484a.jpg

d8bdb90337355cb6f365f4669dbf3909.jpg

0b700fb2120830a9c66595867694df73.jpg

08：52，玉山百岳之首，設有一等三角點基石，海拔3952公尺，為台灣第一高峰，也是東北亞最高峰，太陽出大景實在令人開心，帶上國旗拍照就是美

beb8078d2591f488212b81a84d073df5.jpg

補考成功很滿足d2e8ed89c03a56380fba66327512d0c3.jpg

09：02，準備下山回排雲山莊

43f3008225503834e529d5bedf2f8194.jpg

25d4bd30cf7eaa5d39e1f66e58773b24.jpg

3465cb447effdf3791911505e8fd38b6.jpg

09：15，主北叉路口

ac8bbfbce800a21b60deba6f3ec1b92a.jpg

740dbac3b9b33b0a22de619c88221be7.jpg

鐵流籠

26181ded9ce4838c4adaf2b6180b3556.jpg

b67e9518db146728a582c7f7e5be5aef.jpg

注意強風及落石

06f0bb6ec0bf6d84bc2ab3e0015c4552.jpg

663713ba9794e8d70531c5e8c81029b2.jpg

53bc4aa1e836756cd25d7b9563cc0f79.jpg

03740c8e07b8a78b3b3400e041e80e92.jpg

10：20，回到排雲山莊休息一下

220c244a814f4bee5a5e2349c0d503f4.jpg

我們的早午餐卷

0a6788108fcdfa078bc8ee0df897efe0.jpg

dda464caae472d5202c81dbd19965092.jpg

15162799e4ede3b0ae3ef9782828c64f.jpg

10：49，補考成功我們也要把握時間下山，因為還要開很久的車回宜蘭

fb7d0d5f999ce456af1076a57ef3eabf.jpg

6bec9bf94d5f815f991a6ae4e6bdd444.jpg

be61588ef3df34ddeaa0fa42effec108.jpg

大峭壁

cf218b6a3348eea2f56fc517a7a9c355.jpg

11：55，大鐵杉

67d9caf2fe7f03a7b8ba5bff62a3d4c2.jpg

acda3c3c2a01e172aaf423ff776dd9c8.jpg

8802d3644086c311e8fc12027b7c6585.jpg

97f5253898d50999c3e39c783d51a7e2.jpg

13：29，玉山前峰登山口

fa05fa616112c5a8a617b57d40d5095a.jpg

起霧了

1e61aedb3510181c56f4d3c831c60eeb.jpg

14：01，孟祿亭

ced83536d4a8d7c9c6a0de176b2e5632.jpg

c19ead9eb1162194710dd653208bda48.jpg

14：33，山羌便便

2a6f3605758d0dcea20f0fcb3ca4d2c9.jpg

55a31b3e42d8521342acf6f92547d238.jpg

加油，快到登山口了

5fb6bc8ff2759c1198083e6a76874985.jpg

14：47，終於回到登山口，開心

8442e473fb847e7f51b118bf78eca2a6.jpg

候車處

7b80e3c2830fd2b913413b7028747eee.jpg

d416a7f583918900e58fa611f8a4f27b.jpg

0c4f8c2278524c9bbc2199799d76fb39.jpg

14：59，我們搭接駁車回到上東埔停車場

5bfbaa0f7daaa5d8967965b9e1a163a6.jpg

15：01，今天一共走了17.8公里，耗時11小時55分左右含休息

9479978150a0821d98d03555e7ddba79.jpg

高度圖

9abce23bc99c3596cf8c2c63a6107231.jpg

軌跡圖

73f3471b80855da96abd2e35bc721362.jpg

軌跡下載點

玉山登山步道，第二天回程路線，排雲山莊，圓峰山屋叉路，鐵流籠，玉山北峰，北峰氣象站，玉山主峰，大峭壁，白木林休憩亭，玉前登山口，生態廁所，孟祿亭，玉山登山口，上東埔停車場 - 健行筆記 (biji.co)

更多照片 玉山主北峰登山健行趣(百岳01&04號) - 健行筆記 (biji.co)

玉山 登山 早餐

延伸閱讀

玉山煮食釀火燒山…NCC前專委喬建中2罪各判6月 遭求償2.88億

退休男健行時常覺下腹腫脹 醫查出罹患腹股溝疝氣

台中霧峰熱門登山道路坍方 區長：昨晚雨勢致災情擴大

負責監督巴黎聖母院重建工程 法國前參謀長喬治林登山意外身亡

相關新聞

為最高峰而來！玉山主北峰登山健行趣 順利登頂直呼：台灣很美

2023/06/25，玉山主北峰登山健行趣，玉山補考之旅第2天，昨天夜宿排雲山莊，清晨2點山友們紛紛起床準備吃早餐，我們其實失眠沒什麼睡，精神狀況不好，加上昨天走的也挺累的，不知道今天是否能夠完成玉山

解鎖白鐵梯！大尖山「瀑布群＋步道O型走」 克服陡峭石壁苦盡甘來

旅遊日期：112.08.10 天氣：晴天 旅遊路線圖：秀德宮08:25→馥記山莊大門口08:30→大尖山瀑布群登山口(產道1K)08:50→第一層瀑布08:54→第二層瀑布09:00→第三層瀑布0

走一趟不虛此行！詩情畫意的宜蘭「太平山」 人間仙境的最佳寫照

2023/08/09 週三（2-2 太平詩路至翠峰景觀道路） 【走路趣尋寶】宜蘭太平山國家森林遊樂區《檜木原始林步道、鐵杉林自然步道》8月9日下午約莫一時逛完蹦蹦車站後，繼續依循中央階梯向上攀爬。左

一條充滿驚喜與挑戰的路！淡蘭古道中路Ｏ型路線 新手、探險家都愛走

詳細路況可參考下方影片 當踏上淡蘭古道的中路，你將進入一段充滿神秘與自然美景的旅程。這條位於台灣北部的古道群，串連了新北和宜蘭兩大地區，穿越著茂密的森林、翻越著嶺巒，帶給你一次難忘的徒步體驗

出發就要當機立斷！東勢格越嶺－咸豐－茶販古道串走，景色隨便拍都漂亮

雙颱大迴轉雖無侵台疑慮，但大雷雨及劇烈天氣發生機率提高，看氣象預報週三開始會連下三天雨，雄鷹杜隊長當機立斷將東勢格越嶺古道行程提前，Sandy看似有興趣，淑芬說這條路線沒走過，可惜有事不能參加，一看，

樹形奇特多變！新北第一高峰「塔曼山」，來回5小時見證山林榮枯

塔曼山位於桃園復興區的拉拉山附近，它是新北第一高峰(海拔2130公尺)，步道單程2950公尺，總爬升約500公尺左右，從大水塔附近的登山口起登來回約5小時左右。步道樹根盤根錯節縱橫交錯，下雨過後濕滑難

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦