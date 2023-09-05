為最高峰而來！玉山主北峰登山健行趣 順利登頂直呼：台灣很美

2023/06/25，玉山主北峰登山健行趣，玉山補考之旅第2天，昨天夜宿排雲山莊，清晨2點山友們紛紛起床準備吃早餐，我們其實失眠沒什麼睡，精神狀況不好，加上昨天走的也挺累的，不知道今天是否能夠完成玉山主北峰，吃完早餐跟老婆帶上頭燈開始走，好天氣滿天的星空很美麗，夜晚的山徑上也出現閃亮的小星星，都是山友頭燈照耀十分有趣，大家都是為了台灣最高峰玉山而來的。

從排雲山莊開始走，一路都是上坡，路況都是碎石路的之字坡居多，慢慢的走著其實心裡想說我們真的能完成嗎?玉山北峰感覺離我們好遙遠，也許昨晚短暫的休息還有吃過東西後，體能有回復許多，走著走著也漸入佳境，就這樣到了玉山頂上的鐵流籠，許多山友在此避風等上主峰看日出，而我們則是經過主北叉路口，開始一連續的陡下碎石坡，真的蠻不好走的，還好有鐵鍊輔助可以緩緩而下。

過主北叉路口大家排隊依序而下，前面突然的叫聲，原來是女山友沒踩好滑倒，手剛好在鐵練上抓著，於是手指變形骨折了，真的很可憐，無奈之下她們夫妻倆只好撤退下山，希望她們順利平安，我們看到此情況更加小心走，因為在高山上資源及人力的不足，很多事情發生只能靠自己，所以安全是最重要的，最後我們順利下切到平緩的地方，知道玉山北峰氣象站就在前方不遠處。

從黑夜到白天，太陽公公升起照亮大地，四週的景色也跟著亮起來，雖然我們沒有在主峰上看日出，但是在往北峰的路上看到也是很美的，而且太陽出來了之後看到了我們的目地的，玉山北峰氣象站就在眼前，想要加快腳步雙腳卻呼吸不順，一直走沒多久就停下來休息，花了很一番功夫才走到玉山北峰氣象站，我們沒有停下來而是先去玉山北峰排隊拍照，等拍好照再來參觀氣象站。

玉山北峰我們順利登頂，真的很開心終於到了，玉山北峰無基石，海拔3858公尺，台灣百岳之1，高度排名第4，山頂視野遼闊，四週群山環繞十分美麗，難得來一定要拍照留念，之後下去北峰氣象站參觀一下，想必在山上工作的氣象員一定很辛苦的，我們有帶上千元大鈔來拍照，千元大鈔上的背景就是從氣象站看玉山主峰的角度拍攝，現場看更有臨場感，大自然真的太美妙了。

離開北峰我們回程折返，回到剛剛主北叉的坡，真的變大魔王了，氣喘吁吁的龜速前進，花了好多力氣才走上來，接著我們要去玉山主峰補考，這裡都是攀爬路線，有安全鐵練，裸露的岩石感很重，一樣小心為上，也補考成功再次登頂，玉山百岳之首，設有一等三角點基石，海拔3952公尺，為台灣第一高峰，也是東北亞最高峰，太陽出大景實在令人開心，帶上國旗拍照就是美。

補考成功我們也要把握時間下山，因為還要開很久的車回宜蘭，下山的過程就不多加敘述就是原路折返安全第一，第二天回程路線，排雲山莊，玉山北峰，北峰氣象站，玉山主峰，大峭壁，白木林休憩亭，玉前登山口，生態廁所，孟祿亭，玉山登山口，上東埔停車場，今天一共走了17.8公里，耗時11小時55分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

百岳記錄心得分享

玉山主峰登山健行趣(百岳01號) - 健行筆記 (biji.co)雪山主東峰登山健行趣(百岳02號＆74號) - 健行筆記 (biji.co)

玉山主北峰登山健行趣(百岳01&04號) - 健行筆記 (biji.co)

01：54，起床吃早點

02：35，吃完早餐跟老婆帶上頭燈開始走

山友很多

03：09，往圓峰山屋叉路口

從排雲山莊開始走，一路都是上坡，路況都是碎石路的之字坡居多，慢慢的走著其實心裡想說我們真的能完成嗎?玉山北峰感覺離我們好遙遠，也許昨晚短暫的休息還有吃過東西後，體能有回復許多，走著走著也漸入佳境

天氣滿天的星空很美麗，夜晚的山徑上也出現閃亮的小星星，都是山友頭燈照耀十分有趣

04：07，就這樣到了玉山頂上的鐵流籠，許多山友在此避風等上主峰看日出

04：13，我們則是經過主北叉路口往北峰方向

開始一連續的陡下碎石坡，真的蠻不好走的，還好有鐵鍊輔助可以緩緩而下

天漸漸亮起來

04：33，過主北叉路口大家排隊依序而下，前面突然的叫聲，原來是女山友沒踩好滑倒，手剛好在鐵練上抓著，於是手指變形骨折了，真的很可憐，無奈之下她們夫妻倆只好撤退下山，希望她們順利平安，我們看到此情況更加小心走

往八通關叉路口

04：44，在高山上資源及人力的不足，很多事情發生只能靠自己，所以安全是最重要的，最後我們順利下切到平緩的地方，知道玉山北峰氣象站就在前方不遠處

剛剛下切的碎石坡

離北峰還有1.4K

太陽出來了

05：14，從黑夜到白天，太陽公公升起照亮大地，四週的景色也跟著亮起來，雖然我們沒有在主峰上看日出，但是在往北峰的路上看到也是很美的

玉山主峰就在我們身後

05：43，而且太陽出來了之後看到了我們的目地的，玉山北峰氣象站就在眼前，想要加快腳步雙腳卻呼吸不順，一直走沒多久就停下來休息

花了很一番功夫才走到玉山北峰氣象站，我們沒有停照而是先去玉山北峰排隊拍照，等拍好照再來參觀氣象站

06：08，全台最高氣象站

門牌號碼

來去排隊拍照

06：18，玉山北峰我們順利登頂，真的很開心終於到了，玉山北峰無基石，海拔3858公尺，台灣百岳之1，高度排名第4，山頂視野遼闊，四週群山環繞十分美麗，難得來一定要拍照留念

06：28，我們有帶上千元大鈔來拍照，千元大鈔上的背景就是從氣象站看玉山主峰的角度拍攝，現場看更有臨場感，大自然真的太美妙了

06：32，北峰氣象站參觀一下，想必在山上工作的氣象員一定很辛苦的

06：39，離開北峰我們回程折返

左起玉山東峰及主峰

07：58，回到剛剛主北叉的坡，真的變大魔王了，氣喘吁吁的龜速前進

08：17，回到主北叉路口，花了好多力氣才走上來，接著我們要去玉山主峰補考

08：25，這裡都是攀爬路線，有安全鐵練，裸露的岩石感很重

08：39，玉山補考成功再次登頂

08：52，玉山百岳之首，設有一等三角點基石，海拔3952公尺，為台灣第一高峰，也是東北亞最高峰，太陽出大景實在令人開心，帶上國旗拍照就是美

補考成功很滿足

09：02，準備下山回排雲山莊

09：15，主北叉路口

鐵流籠

注意強風及落石

10：20，回到排雲山莊休息一下

我們的早午餐卷

10：49，補考成功我們也要把握時間下山，因為還要開很久的車回宜蘭

大峭壁

11：55，大鐵杉

13：29，玉山前峰登山口

起霧了

14：01，孟祿亭

14：33，山羌便便

加油，快到登山口了

14：47，終於回到登山口，開心

候車處

14：59，我們搭接駁車回到上東埔停車場

15：01，今天一共走了17.8公里，耗時11小時55分左右含休息

高度圖

軌跡圖

軌跡下載點

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