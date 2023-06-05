帶來無盡驚喜和挑戰！淡蘭古道中路縱走，感受大自然的恩賜與歷史的厚重
詳細介紹可參考影片說明
|當踏上淡蘭古道的中路，你將進入一段充滿神秘與自然美景的旅程。這條位於台灣北部的古道群，串連了新北和宜蘭兩大地區，穿越著茂密的森林、翻越著嶺巒，帶給你一次難忘的徒步體驗。踏上這條古道，你將感受到大自然的恩賜與歷史的厚重，並在每一步踏出的瞬間，發現自己與這片土地的連結。
讓我們一同展開這段淡蘭古道中路的探索，探究它的美麗景觀、歷史文化和挑戰性的路線。無論你是新手徒步者還是經驗豐富的探險家，這條路都將帶給你無盡的驚喜和挑戰。讓我們一同開始這段淡蘭古道的中路之旅吧！
▌路線介紹
淡蘭古道群可分為北、中、南三條路線北路是發展最早、史料紀載最多的路段。從先民游獵、遷徙時就形成，後來功能逐漸演變成官方平亂、巡查海防的通道，所以又稱作官道中路為生活民道，較無官方的歷史記錄，主要作為村落間的聯絡運輸道路，又稱作民道
南路會經過深坑、石碇、坪林等茶鄉，當時在民間茶葉經濟下，促使官方闢建道路，又稱作茶道
這次走完全部淡蘭古道的計畫，就從中路開始
中路官方的路線從暖暖火車站開始，沿途會經過暖東峽谷 > 十分 > 柑腳 > 泰平(或闊瀨) > 坪溪 > 外澳車站，總長約50公里我安排兩天一夜的中路全段縱走路線，第一天從暖東峽谷出發，經柑腳到泰平國小並夜宿於此，第二天則從泰平國小一路走到外澳車站，最後搭火車回到暖暖車站
註：1. 由於第二天下雨，部分路段(例如：北勢溪、灣潭、烏山越嶺古道)因安全起見由產業道路替代2. 下述說明為第一天從暖東峽谷到泰平國小的路線
▌行程紀錄
日期 : 2023/04/30
天氣 : 多雲時晴 / 27度
人員 : 自己
負重 : 約10kg
衣著 : 短袖、短褲排汗衣、野跑鞋
記錄工具：garmin fenix 7
|地點(海拔)
|時間
|經過時間
|總里程
|總爬升 m
|總下降 m
|暖東峽谷 137m
|9:12
|0
|0
|0
|0
|大菁農場 216m
|9:36
|24m
|1.2km
|85
|7
|暖東舊道 283m
|9:56
|44m
|2.7 km
|173
|27
|頂子寮山 550m
|10:26
|1h15m
|3.8 km
|435
|28
|平溪煤礦園區 241m
|10:56
|1h44m
|5.5 km
|438
|334
|十分老街 181m 休40m
|11:23
|2h11m
|7.4 km
|453
|409
|番子坑步道入口 193m
|12:15
|3h03m
|9.7km
|485
|429
|國旗嶺 338m
|12:35
|3h23m
|10.3km
|629
|430
|乾坑古道岔路 488m
|13:09
|3h57m
|11.6km
|827
|476
|平湖西森林遊樂區298m 休10m
|13:42
|4h20m
|12.8km
|829
|668
|下內平林山 504m
|14:42
|5h30m
|16.1km
|1133
|771
|柑腳威惠宮110m休15m
|15:46
|6h34m
|19.9km
|1148
|1176
|崩山坑古道 129m
|16:43
|7h01m
|21.5km
|1194
|1203
|泰平國小 393m
|18:04
|8h52m
|28.1km
|1662
|1406
暖東峽谷 > 暖東舊道
暖東舊道 > 十分老街
十分老街 > 柑腳
柑腳 > 泰平國小
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