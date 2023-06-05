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帶來無盡驚喜和挑戰！淡蘭古道中路縱走，感受大自然的恩賜與歷史的厚重

健行筆記／ 健行筆記天空凱的戶外冒險

詳細介紹可參考影片說明

當踏上淡蘭古道的中路，你將進入一段充滿神秘與自然美景的旅程。這條位於台灣北部的古道群，串連了新北和宜蘭兩大地區，穿越著茂密的森林、翻越著嶺巒，帶給你一次難忘的徒步體驗。踏上這條古道，你將感受到大自然的恩賜與歷史的厚重，並在每一步踏出的瞬間，發現自己與這片土地的連結。

讓我們一同展開這段淡蘭古道中路的探索，探究它的美麗景觀、歷史文化和挑戰性的路線。無論你是新手徒步者還是經驗豐富的探險家，這條路都將帶給你無盡的驚喜和挑戰。讓我們一同開始這段淡蘭古道的中路之旅吧！

路線介紹

淡蘭古道群可分為北、中、南三條路線北路是發展最早、史料紀載最多的路段。從先民游獵、遷徙時就形成，後來功能逐漸演變成官方平亂、巡查海防的通道，所以又稱作官道中路為生活民道，較無官方的歷史記錄，主要作為村落間的聯絡運輸道路，又稱作民道

南路會經過深坑、石碇、坪林等茶鄉，當時在民間茶葉經濟下，促使官方闢建道路，又稱作茶道
這次走完全部淡蘭古道的計畫，就從中路開始

中路官方的路線從暖暖火車站開始，沿途會經過暖東峽谷 > 十分 > 柑腳 > 泰平(或闊瀨) > 坪溪 > 外澳車站，總長約50公里我安排兩天一夜的中路全段縱走路線，第一天從暖東峽谷出發，經柑腳到泰平國小並夜宿於此，第二天則從泰平國小一路走到外澳車站，最後搭火車回到暖暖車站

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註：1. 由於第二天下雨，部分路段(例如：北勢溪、灣潭、烏山越嶺古道)因安全起見由產業道路替代2. 下述說明為第一天從暖東峽谷到泰平國小的路線

行程紀錄

日期 : 2023/04/30

天氣 : 多雲時晴 / 27度

人員 : 自己

負重 : 約10kg

衣著 : 短袖、短褲排汗衣、野跑鞋

記錄工具：garmin fenix 7

地點(海拔)時間經過時間總里程總爬升 m總下降 m
暖東峽谷 137m9:120000
大菁農場 216m9:3624m1.2km857
暖東舊道 283m9:5644m2.7 km17327
頂子寮山 550m10:261h15m3.8 km43528
平溪煤礦園區 241m10:561h44m5.5 km438334
十分老街 181m 休40m11:232h11m7.4 km453409
番子坑步道入口 193m12:153h03m9.7km485429
國旗嶺 338m12:353h23m10.3km629430
乾坑古道岔路 488m13:093h57m11.6km827476
平湖西森林遊樂區298m 休10m13:424h20m12.8km829668
下內平林山 504m14:425h30m16.1km1133771
柑腳威惠宮110m休15m15:466h34m19.9km11481176
崩山坑古道 129m16:437h01m21.5km11941203
泰平國小 393m18:048h52m28.1km16621406

暖東峽谷 > 暖東舊道

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暖東舊道 > 十分老街

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十分老街 > 柑腳

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 柑腳 > 泰平國小

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古道 老街 外澳

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