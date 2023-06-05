帶來無盡驚喜和挑戰！淡蘭古道中路縱走，感受大自然的恩賜與歷史的厚重

詳細介紹可參考影片說明

當踏上淡蘭古道的中路，你將進入一段充滿神秘與自然美景的旅程。這條位於台灣北部的古道群，串連了新北和宜蘭兩大地區，穿越著茂密的森林、翻越著嶺巒，帶給你一次難忘的徒步體驗。踏上這條古道，你將感受到大自然的恩賜與歷史的厚重，並在每一步踏出的瞬間，發現自己與這片土地的連結。 讓我們一同展開這段淡蘭古道中路的探索，探究它的美麗景觀、歷史文化和挑戰性的路線。無論你是新手徒步者還是經驗豐富的探險家，這條路都將帶給你無盡的驚喜和挑戰。讓我們一同開始這段淡蘭古道的中路之旅吧！

▌路線介紹

淡蘭古道群可分為北、中、南三條路線北路是發展最早、史料紀載最多的路段。從先民游獵、遷徙時就形成，後來功能逐漸演變成官方平亂、巡查海防的通道，所以又稱作官道中路為生活民道，較無官方的歷史記錄，主要作為村落間的聯絡運輸道路，又稱作民道

南路 會經過深坑、石碇、坪林等茶鄉，當時在民間茶葉經濟下，促使官方闢建道路，又稱作 茶道 這次走完全部淡蘭古道的計畫，就從 中路 開始

註：1. 由於第二天下雨，部分路段(例如：北勢溪、灣潭、烏山越嶺古道)因安全起見由產業道路替代2. 下述說明為第一天從暖東峽谷到泰平國小的路線

▌行程紀錄

日期 : 2023/04/30

天氣 : 多雲時晴 / 27度

人員 : 自己

負重 : 約10kg

衣著 : 短袖、短褲排汗衣、野跑鞋

記錄工具：garmin fenix 7

地點(海拔) 時間 經過時間 總里程 總爬升 m 總下降 m 暖東峽谷 137m 9:12 0 0 0 0 大菁農場 216m 9:36 24m 1.2km 85 7 暖東舊道 283m 9:56 44m 2.7 km 173 27 頂子寮山 550m 10:26 1h15m 3.8 km 435 28 平溪煤礦園區 241m 10:56 1h44m 5.5 km 438 334 十分老街 181m 休40m 11:23 2h11m 7.4 km 453 409 番子坑步道入口 193m 12:15 3h03m 9.7km 485 429 國旗嶺 338m 12:35 3h23m 10.3km 629 430 乾坑古道岔路 488m 13:09 3h57m 11.6km 827 476 平湖西森林遊樂區298m 休10m 13:42 4h20m 12.8km 829 668 下內平林山 504m 14:42 5h30m 16.1km 1133 771 柑腳威惠宮110m休15m 15:46 6h34m 19.9km 1148 1176 崩山坑古道 129m 16:43 7h01m 21.5km 1194 1203 泰平國小 393m 18:04 8h52m 28.1km 1662 1406

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十分老街 > 柑腳

柑腳 > 泰平國小