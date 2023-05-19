容易迷路！解鎖北得拉曼巨木步道、內鳥嘴山，擦身網美景點必留念

今天天氣晴！今天跟著社群夥伴一起參加登山戶外課，相約於新竹縣關西鎮第二停車場共乘，接著再在萊爾富便利商店—尖石薰衣草店集合，再與其他夥伴共乘，盡量精簡進入北得拉曼巨木步道的車輛。

今天會經過2022年11月有山友在尖石北德拉曼山迷航的地點，藉此了解容易迷路的環境，以及有離線地圖的重要性。由於之前拜訪北德拉曼帶著孩子，眼裡、注意力都在孩子身上，所以與一些網美景點擦身而過，今天可要好好地欣賞！

日期：2023年05月04日

行程規劃：Ｏ型圈。

車停北得拉曼巨木步道登山口路邊，先行北得拉曼巨木步道，至巨木區路線圖上的「循環入口」，取左行，往內鳥嘴山，至內鳥嘴山三角點後，右下行，往北得拉曼巨木群，回到巨木區路線圖上的「循環入口」，再原路折返，回到停車處。

行程時間：AM07:30 車停妥北得拉曼巨木步道登山口路邊，起登。AM08:25 網美景點—橫向生長網美樹。AM08:40 山友在尖石北德拉曼山迷航的地點。AM09:20 網美景點—迴音谷。AM10:10 巨木區路線圖上的「循環入口」處。AM11:10 內鳥嘴山三角點，內鳥嘴山/1749m/三等三角點/編號：6285。PM12:35 瀑布。PM12:37 一號巨木。PM13:20 巨木區路線圖上的「循環入口」處。PM14:20 北得拉曼巨木步道登山口。

備註：北得拉曼步道—全區路線圖、巨木區路線圖。

取左行，往內鳥嘴山，取右行，往北得拉曼巨木群。

山友在尖石北德拉曼山迷航的地點：距離登山口約800公尺轉彎處，原本只要順著階梯往下直走，約20分鐘就可以回到登山口。但山友是往前直行，今天看到地上橫放幾根樹木，推測是後來加上。

網美景點—橫向生長的網美樹。迴音谷附近的風化巨石。網美景點—迴音谷。

過迴音谷後不久，取左上行，有一觀景點。上至觀景點後，再從岩石另一端下切，與右行的夥伴會合。

瀑布。

一號巨木。

過1號神木後不久，筆者偏離軌跡，疑似溪道，趕緊往回走。

內鳥嘴山三角點，內鳥嘴山/1749m/三等三角點/編號：6285。白牆，有一側樹木被砍。

三角點附近，三斑紅緣苔蛾三斑聯苔蛾 Cyana formosana。

今日航跡。

參考資料：登尖石北德拉曼山迷航～https://udn.com/news/story/7324/6758632