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登尖石北德拉曼山迷航 幸有這舉動結束17小時驚魂

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
基隆市68歲林姓婦人山區迷航17小時，新竹縣政府消防局獲報後協助定位，今早順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市68歲林姓婦人山區迷航17小時，新竹縣政府消防局獲報後協助定位，今早順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供

基隆市一名68歲林姓婦人昨天跟著登山協會到新竹縣北德拉曼山登山，因體力不支落單，未料在距登山口800公尺處左右的叉路口，因判斷錯誤而迷路；所幸她「往山上爬尋找訊號」打119報案、回報正確座標，新竹縣政府消防局獲報後協助定位，搜救人員今天順利尋獲林婦，結束17小時驚魂記。

新竹縣消防局說，林姓婦人從回音谷返回登山口時，背包鬧鐘響起，關閉鬧鐘時和同行山友分開，她看不到前面的山友，急著往前追，在距離登山口約800公尺轉彎處，原本只要順著階梯往下直走，約20分鐘就可以回到登山口，但林婦恍神向右彎走向雜木林並往稜線走，一走就是1個多小時，天色昏暗之際才驚覺自己迷路。

林婦因為手機沒有訊號，因此當下未報案，她靈機一動繼續向上攀爬，找到平坦處過夜。她過去有多年登山經驗，因此以輕便雨衣保暖，水和糧食也無虞，直到清晨6時32分，林婦才走到有訊號處以手機打119報案。

消防局第二大隊立即出動人員趕往救援，第二大大隊小隊長馬明義、竹東分隊小隊長謝啟盛及尖石分隊分隊長賴建樟等人，兵分三路搜救，最後在8點40分發現林婦。當時她全身發抖、語帶哽咽，激動得緊緊抱住隨行的領隊，喜極而泣。

謝啟盛表示，能縮短搜救時間主因是失蹤者「往山上爬尋找訊號」報案、報座標。謝啟盛提醒，當發現迷路時不要隨意亂走並在原地待救；同時脫除濕透的排汗衣穿上防風衣、雨衣以避免失溫。

謝啟盛進一步說明，新竹縣縣轄區山域環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上 山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。提醒民眾登山時，切勿落單行走，並隨身攜帶地圖及 GPS 或有定位系統的手機，自身對於地圖座標有一定的了解，如此才能降低山難發生機率。

如遇山難應立即撥打119報案求救，手機無訊號時可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境；做好萬全準備，才能增進登山安全。

基隆市一名68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，所幸她「往山上爬尋找訊號」撥打119報案，搜救人員順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市一名68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，所幸她「往山上爬尋找訊號」撥打119報案，搜救人員順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，在山區迷航17小時。圖／新竹縣消防局提供
基隆市68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，在山區迷航17小時。圖／新竹縣消防局提供
基隆市68歲林姓婦人山區迷航17小時，新竹縣政府消防局獲報後協助定位，今早順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市68歲林姓婦人山區迷航17小時，新竹縣政府消防局獲報後協助定位，今早順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市一名68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，所幸她「往山上爬尋找訊號」撥打119報案，搜救人員順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供
基隆市一名68歲林姓婦人到新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木群步道登山，因恍神判斷錯誤迷路，所幸她「往山上爬尋找訊號」撥打119報案，搜救人員順利尋獲。圖／新竹縣消防局提供

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