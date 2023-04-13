一場解不開的謎！台灣「巨石岩雕古文化遺址」，神秘又雄偉卻也令人費思解

魯凱史地讀行首部曲 - 萬山舊社與萬山岩雕群紀行

您曾聽過魯凱族部落的「吃蛇女人」傳說故事嗎？您知道台灣也有巨石岩雕的古文化遺址嗎？您聽聞萬山有片像百步蛇頭形的石板，跟人一樣會吃東西，不小心碰觸到非死即傷的神石嗎？2023年的清明連假有5日，但是牽涉到歐洲參賽的妹妹4/4回國時間，所以我們行程只有3至4天可用，從老爸的幾個口袋名單中，我和媽媽一致選擇了茂林萬山舊部落與萬山岩雕群，因為這岩雕群有著淒美的魯凱部落傳說，至今出現年代、創作緣由以及到底何人所作？仍舊是一場解不開的謎。

當然，也希望能撿鹿角，有機會的話再去探訪因風災而淹沒的萬山溫泉，不過因為時間有限，無法越過萬頭蘭山造訪萬山神池，呵呵，我們是不是太貪心呀！決定好了，就得趕緊行動，因為正式名稱為「國定萬山岩雕群考古遺址」，並不開放旅遊參觀，並須先辦理入山證，再辦理出雲山自然保留區通行許可，取得這一些單位申請許可後，再以學術踏查計劃書向監管保護機關-高雄市政府文化局辦理探訪申請，始能進入探訪。

【日期】112.04.01-112.04.03

【人員】黃家小隊（老爸小黃、媽媽、阿寶[大四]、德仁阿伯與麗詩阿姨）5員

第一日 112/4/1 ，茂林萬山村 → 馬里山溪登山口 → 舊社 → 下切濁口溪 → 登山口 → 溪谷營地（天氣陰，午後陣雨）

高雄市政府文化局的申請頁面，特別紅字註明：此路線鮮有人煙，沒有布條岔路多，地形時有變化，建議請部落嚮導帶路比較安全。我們申請通過後，文化局長官通知萬山社區發展協會，該協會也是岩雕守護隊成員，理事長協助我們找接駁車，但是告知資深嚮導生病，所以得自行前往。

0640台南出發，到茂林鄉萬山村前，擋土牆上書寫著巨大的「歐布諾伙」，這是萬山最早期的聚落是位於海拔高度1475公尺的萬頭蘭山下，當時族人稱為（Oupunphuo）的音譯，書寫於新部落代表不忘本源。日治時代舊萬山村稱為「萬斗籠〈Mandaulan〉社」。岩雕在此散落幾百年，根據傳說，以前萬山部落有一位男子娶了布農族女子為妻，這位女子趁家人上山打獵時，將百步蛇與飯一起烹煮來吃，結果一家人愈來愈瘦，就派一個人去偷看她如何燒烤食物，才發現原來她一直在吃蛇，所以，被家人趕出部落；於是這位女子就傷心的離開部落返回家鄉。

她一路上吃著百步蛇肉，吐出來的蛇骨頭掉落在地上，又變成了百步蛇。一路上，這女子一直期盼丈夫會原諒她並來接她回家，但是始終無法如願，傷心的她於是在沿路的岩石上用手指畫上了許多圖案，這些圖像也就成了萬山部落口傳歷史中「萬山岩雕」的由來。萬山部落相信百步蛇與人的交惡，起於外族女子吃蛇，而她吐出的蛇骨又再生出更多的百步蛇，使得這個區域百步蛇充斥。（修改自網路資料）。

老爸說：英國的「臺灣通」必麒麟（William Alexander Pickering）1866年曾走訪芒仔社與萬斗籠社，他提到芒仔社、萬斗籠社與排剪社和其他部落結合成聯盟，共同抵抗東部布農族施武郡群。所以上述的神話故事，是否也是夾雜著異族通婚與文化差異導致的悲劇呢？

0802抵達萬山社區發展協會，兩台高腳吉普車已經到來，一位是資深的守護隊員-施阿伯，算是耆老，70歲還神采奕奕，民國82年時即已擔任嚮導工作；另一位是年輕的戴哥，祖父是萬山舊社人，兩位都有著原民獨特的豪爽與幽默，讓我們於超級顛簸翻滾的溪床路上聊天說笑，可以理解與學習到許多有關舊萬山與茂林的一些原民史地知識，讓此行有更多口述資料可以與文獻以及實際現場相互對照。

出發前先確認一下溫泉的狀況，理事長與兩位司機大哥說很久沒人進去了，露頭都被泥沙掩蓋，沒有抽水馬達無法抽出溫泉，於是第三晚與第四日的泡湯行程就真”泡湯了”，只得調整行程，約定第三日的黃昏返抵馬里山溪邊登山口。

0820整裝好出發，到多納古戰場，左轉小路下切。施阿伯說他父親生於茂林舊社，受日本教育，父母都不會說漢語，所以他本人還能使用流利的魯凱族語。並介紹多納古戰場，是日治初期，不堪日本人之壓迫而反抗，此地是峽谷地形，族人槍枝不足，利用地形優勢，居高臨下設陷，使用石塊及木頭往山谷丟擲抛投，造成日警傷亡，然最終仍不敵日人的人數與科技優勢而敗陣。

施阿伯感嘆地說，日本人的統治下有好有壞，難有定論，不過皇民化政策，讓許多人失去族名與認同，卻是可悲的事，目前慶幸的是他們身份證可以改為母語姓氏，後面加括號，加入漢語姓氏。

他的茂林舊社於1940年強迫遷出於現今茂林村，大家仍會回去尋根。而萬山舊社，以前走古道可以一日內回老家，因為尚可便利管理，所以日人並無強迫遷移，直至1956年才遷出。從紅塵峽谷陡下到溪床，開始刺激的溪中之旅。

阿伯說88風災對南部造成重傷害，整條溪谷土石暴增上升約25公尺高，現在早已經沒有峽谷了。倒是因為乾旱，土塵瀰漫，只剩下”滾滾紅塵”。衝入溪床後，隨著灣流，高腳車一次又一次衝入溪水再殺向對岸，溪水最深幾乎半個車身高，雖然不是第一次搭吉普車接駁，但陣陣浪花與引擎嘶吼聲，還是震撼感官的刺激體驗，也考驗我們登山前的生理耐受度。

單趟到登山口需要2至2.5小時，看水位與溪床狀況而定，面臨數十年的大旱，今年水位超低，時間可以較縮短。不過車行於溪水中與卵石上，搖搖晃晃，就當作亂石馬殺雞，手握扶手也是握到發麻，好像將騎馬機開到最大！途中遇到幾條山壁上的黃金瀑布，都已經完全乾涸。

0846路旁有一翻覆的廢棄吉普車。0914第一廢棄吊橋處，停車休息，戴哥說衝溪床，開太久，司機與車也受不了。指著對岸山腰的廢棄吊橋鋼索，說以前古道還好的時候，從新部落快走回舊部落只要4小時，但是後來接連幾次風災，古道都崩壞了，兩座吊橋也毀棄，河床淤積嚴重，於是部落改用吉普車載運。四條鋼索仍完好，只剩下幾塊橋板稀臨空疏掛著，好像訴說著唏噓過往。

爾後，高雄市文化局與當地社區合作，成立遺址巡守隊，旱季每個月進入巡查一至兩次，如遇未經申請之登山客，依法勸離或通報開罰。文化局長官固定每季進來巡察，進行監視器更換電池與記憶卡，這些例行任務，都由他們協助運補。我們因為依循文化局規定並核可，所以巡守隊配合載運到登山口。途中有遇到一3人隊伍，自行徒步前往。休息15分鐘後續行。0935左側有大瀑布，也乾涸了。

0957溪邊登山口，已經因大水沖刷更改過好幾次，沒有布條也無指示牌。我們卸裝備整理，阿伯說這裡沒有布條，山中也都拆除了，但部份崩塌處有拉繩。

1017整裝好後，拿出高粱酒與肉乾，施阿伯於溪旁的小祭台上放好香煙與檳榔，以碗盛酒，再用族語為我們小隊祝福並告訴祖靈：黃家小隊此行5人抱著景仰與探訪的態度來探尋岩雕與部落，學習先民文化，途中若有冒犯之處，尚祈原宥，並祝福旅程能夠平安（影片檔）。施阿伯多次叮嚀說：慢慢走，不用急，要自己小心。

耆老（施阿伯）為我們祈福1023出發，一開始就是超陡的山壁拉繩，一路陡上到舊部落的叉路口，重裝大約12分鐘，卸下大背，吃些水果。

1052換小背出發。直行是警備道規格，想來應該好走，沒想到幾分鐘之後，路況就急轉直下，崩塌連連，而且植物高密，常常失去路跡，需要尋路，找到類似古道再接回來，此段上切海拔約250公尺。沿途有許多駁坎，應該是耕地，也是萬山祖先生活的地方。

直行是警備道1101地面有鋼索，雜木林中攀上

1104左側鑿開岩壁，右側是斷崖，標準日治的警備道規格，下方可以看到寬大堆滿礫石的溪谷，還有層層山稜。

1119左側鑿開岩壁，前方嚴重崩塌，形成斷崖，我們嘗試下切，老爸放確保繩，大家小心通過土石鬆滑區

之後找路往上直切，這裡裸露感重，土石鬆滑且樹根枯脆，攀行需要小心。

1141克服陡峭的崩塌鬆滑土石地形，越上稜線，也是倒木與枯枝連連，難怪戴哥說他們不是從這路線回部落，而是從支流的另一端上切。

1214我們上切太高了，研判之後，下切，沒想到直接進入頭目家中（耆老說：是類似族裡的領袖。我們部落沒什麼’頭目’啦！那是日本人的稱呼。1933年，萬山部落與日本警方和談，頭目latahovetsahe（呂家）的呂三龍，接受日警頒發頭目章。）。此際林中倏然一串輕脆鳥鳴，讓我們有種被歡迎入社的奇妙感覺。

這裡的石板屋是我們走過的部落當中，保留最完整，除了木架與茅草斷爛外，屋基與石牆最工整，而且切割整齊，細膩緊實地堆疊，讓人讚嘆其工藝水平，難怪早期的日本探險家森丑之助說：魯凱與排灣兩族是台灣原民中最重視藝術與美感的民族。幾乎每戶人家都掛有戶牌，用漢名與羅馬拼音拼出家戶名。頭目家前有小廣場與榕樹，左前方有竹欉。

後來請教耆老與戴哥，說台東有”會走路的樹”，就是以前通婚時，女孩子將萬山榕樹種子傳到延平鄉的布農族。戴哥的家是最高點，是萬山起源屋。

屋前掛牌寫”藍健安lavinarae”，從網路舊照片發現有名的“萬山神石” （dholrai）神石是崁在家屋方孔的上方，萬山神石是守護神，原來的神石是一片形似百步蛇頭狀的大板岩，以45度崁在石牆之中，近年因風災樹倒而擊斷，平躺在地上。

傳說神石靈力很強，有五官，跟人一樣會吃東西，不小心碰觸到會有死傷，所以族人每四年都會到家屋前祭祀，我想這裡可以看出萬山人對石頭靈力的崇拜（無論是dholrai或是岩雕）。我們也在此效法施阿伯的做法進行祝禱與祈福。

家屋旁空地吃中餐，之後到舊部落逐戶進行巡禮，發現除了少數因樹根侵入或樹幹壓毀外，大多數家屋屋基保存完好，切割工法可說精緻，內部有一些方形小框，更是類似文公尺刻劃出來的直線。

這裡的家屋講究，人數較多的家屋常有一棟兩大房相連的形式，牆壁上有方形儲物孔，(事後請益戴哥：大房是客廳與寢室，小房是廚房加儲糧間。)社眾房屋沿山坡由高而低建造，上下層間有石板階梯鋪路，類似古樓社的設計，雖然不若古樓社聚落的數量壯觀，卻保存地更好與更完整。

第二層的屋舍旁，有棵文旦樹，地面上還有8.9顆風乾的文旦，這與年初探訪崑崙坳古道的大石巗營盤址上的柚子，有種異曲同工之妙。

1322下層的平坦樹林中，還有許多家屋，附近一片曼陀羅花盛開，還有幾株大顆聖誕紅迎人，可見得昔日萬山先人們喜植花草。最後，外側上層的家屋，有三、四間連棟，地面鋪以石板路串接，寬敞而明亮，我們戲稱是萬山的”中正路店面”，令人讚嘆呀。

萬山的”中正路店面”時隔數十年後還能看見魯凱先人手植的花草，走在他們搭建的石板路上，有一股奇特跨時空的連結—我看到你種下的花草，是否算是共賞呢？我走過你踩過的路徑，是否算是同遊？

1330走出”店面”，會到西側稜線邊，已經偏離了原本來時路。而是往另一方向的濁口溪而下，路徑較為清晰，決定試試，看是否是戴哥他們來尋根的路？

1335陡下小崩塌處，進入樹林，路徑清楚

1340大崩塌處邊緣急陡下切，直接下往溪邊，碎石區小心走

1345快速接到溪邊，證實了是戴哥族人的歸鄉路。不過他們可以開吉普車進來一些，我們得踢個2.5公里河床路，才能回到溪邊登山口，途中需要過溪幾次，水位最深接近膝蓋高度，最後就乾脆脫鞋涉溪。此時開始下起小雨，穿上雨披疾走。

1415溪邊小營地，有升火痕跡。1438回到溪邊登山口，二度上攀。

1450回到放置大背包的叉路口，雨勢轉大，穿上雨衣雨褲後往左側山徑上攀，須連續上切海拔500公尺到越嶺高點。上切不久即看見經典的石板屋建築，一直到岩雕群的深山處，都有少數散落的石板屋，這是原本先民散居分佈的型式。

路況並不好走，許多時候是路面傾斜帶有土石鬆動的小徑，踩著有時腳下的土石會滑落，平時鮮少人蹤，此次連假，前後也只遇到3個小隊伍造訪。1543第一個「國定萬山岩雕群考古遺址」告示牌，除此之外，四大岩雕群也有設置。

1602

雨勢稍小，露出遠山，搭配灰色濃雲像似一幅中國水墨畫。

1612石壁橫渡，雨中小心濕滑。上稜之後，大致以腰繞為主，翻過幾個山頭，海拔在1000公尺左右上下。1726陡下切，雨也停了。看到巨石散落堆疊的河谷，兩側是巨大崩塌山壁，風災後的地形崩解破脆。

1730靠近溪床上方的大片崩塌，地質看起來十分脆弱，大小頁岩裂片磋硪，連串的橫渡與陡下崩壁，小心走，不然就提前下溪床了。

1745到溪床。繼續往溪上溯。

1757遇到3人自組隊伍攀談一下。我們於溪邊沙洲地上紮營，靠近清澈水潭，標準湖景第一排。3顆巨石下拉起天幕，穴居的感覺，真悠哉。就不上去理事長建議的青年會營地了。

晚上就是happy時間，炊煮大餐，先來五菜一湯，飯後再來幾壺頂級紅茶，清澈溪水潺潺，這裡無手機訊號，享受最單純的自然，有遠離連假喧囂的愜意。看月亮與星兒露臉，明日應該是好天氣。飯後與芳鄰-3人自組隊伍聊天，他們要走出雲山繞回莎娜奇勒娥，真是令人稱羨的旅程。

第二日 112/4/2 ，營地 -→ 祖布里里 → 大軋拉烏 → 孤巴察峨 → 原路回溪谷營地（天氣晴多雲） 0545起床0717輕裝出發，溯溪攀大石而上，巨石累疊，不好走

0757經過匯流口，續行不久，右側山壁急陡處有拉繩。一路上切到稜線。

0815二號岩雕-祖布里里，兩棵樹上各有鏡頭對準岩雕，旁邊有個駁坎平台，似乎是個祭台？岩雕本身具備雄偉、神秘的外型，是視覺最佳的集中點，適宜做宗教集會的場所（高老師對岩雕的彙整研究）。

為了保護岩雕，嚴禁穿鞋攀爬，清潔青苔也只用樹枝，登山杖等堅硬物體更應遠離。這岩雕有許多點狀鑿刻的組合，還有一些細直線與斜線的交錯，有一處為明顯的圓形圖案，內部則是較粗點狀，其餘多是大片橫幅的密集鑿點。後面不久，還有一座岩雕，類似的風格線條，不過較無具體形象，讓人費思解。

這裡最早是屏東師專任教的高業榮老師，經學生提起，而於1978年與1979年由魯凱族原住民的帶領下找到台灣第一與第二座岩雕遺跡，並依照當地原住民賦予地名，取名為孤巴察峨(Gubatsaeh)及祖布里里(Tsubulili)，1984年與2002年又陸續發現第三與第四座。老爸曾求學於屏東師範學院，可惜當時無緣認識高老師，若能早點接觸原民的文化寶藏，或許會有不同的研究方向，踏上另一條人生道路。不過現在這樣可以四處踏查也很好啦！人要知足感恩！

0840林間小徑中陡升。到大軋拉烏這一大段，大致上於1100公尺海拔上下腰繞。

0901林相清幽，走來舒爽，一個家屋。0927四號岩雕-大軋拉烏，這裡前後散布許多顆岩雕（大約10顆），與祖布里里相較，形體和概念上更加明確，有較粗的線條、曲線、圓形鑿紋，有整片形象化的紋路，部份是組合體的狀態。只要有攝影機之處，就是明顯的岩雕，但也有少數幾顆沒有鏡頭對準，不過仔細觀察，也有一些紋路刻劃。

1010兩個新設的簡易木構屋體，附近還有利用樹幹圍起的方形的藍白天幕廁，這裡仍屬於大軋拉烏的範圍，難道要營業嗎？

附近靠溪谷懸崖有一顆清晰圖案的岩雕，大重圓紋以及人臉，以及雙併橢圓，乃至於單線穿過的三顆連續圓形，類似串燒，也類似飛碟天線。串燒旁還有一片長串的重疊方形圖案，像似道教的符籙。

萬山岩雕的出現，為臺灣的史前文化和史前藝術研究開啟了一面窗；萬山岩雕圖像的創造，應該是當時先住民的一些感受和價值觀，當然也有一些傳說與故事夾雜。排灣族與魯凱族的珍貴古陶壺，上面有菱形紋、重圓紋、人頭等紋樣，這些裝飾語彙與萬山岩雕中的紋樣相近，所以學界推測二者在文化內涵上有密切關聯。

至於這些紋路要如何解讀，就需要慧根，我們笑說沒有”慧根”，相機也要”會拍”，即使不會拍，也要”會掰”。

1040拉繩陡下切到溪谷。

1043過溪到對岸，稍微往左切，然後就要連續陡上約300多公尺。這陡坡路不好走，連續而陡峭，佈滿落葉，土石鬆滑，就是記住耆老的話：慢慢走…

1047血籐花，地面上滿滿紫色葉片，樹藤上還有一些盛開花朵。

1100眉月勾狀的鞦韆大樹藤。

1153孤巴察峨，魯凱族的原意是「有圖案的石頭」。旁邊有一萬山青年會的旗幟，我們先用酒與肉乾等進行祝禱，脫鞋後再進行觀察。這顆大石頭的上的岩雕十分豐富且刻痕明顯，興奮之餘讓我們忘了用餐。這也是傳說中外族妻子（荷絲）在這顆石頭上等待魯凱丈夫（理達格）來接他，等待期間用手指刻畫出的精彩雕紋。不多久，3人自組隊也來了，大家共同討論與研究，一起分享高山飯糰。

這一巨石上雕刻的圖像紋飾多且豐富，除了重圓紋，還出現具體的人臉紋和全身人像紋，與大小鬼湖的傳說有關，有些像似鬼湖的蛇郎君，還有幾個人臉，菱形紋類似百步蛇的圖紋，還有一人頭像，髮飾紋與埃及法老王雷同…。一號的孤巴察峨是岩雕群中最遙遠，但也是最精彩的一個，觀察之後，一定讓您覺得辛苦是值得的。

查閱資料：圓渦狀圖形象徵魯凱族人宇宙靈力，被排灣及魯凱族人視為「太陽紋」：人像紋似有寓意生命繁衍的巫術功能意象。杯狀紋是古老象徵符號，表示生命力與巫術功能。全身人像圖紋代表百步蛇湖神aididinga化身，高舉雙臂伸向廣闊無際的宇宙，用生命之線與圓渦紋靈力緊密相連，並以杯狀坑符號加重其生命力和巫術意義，微曲雙腿兩側有蜷曲蛇紋、欄柵文及曲線紋；似乎描述著魯凱族「創世紀」的先祖自湖池雲霧中誕生的古老創生神話。

岩雕發現者高老師認為，這岩雕藝術的存在至少已有一千多年，甚至更早。也有人認為是以前部落遷移時留下族中的圖騰，或是貴族雕下的遺址；還有一些外星人迷，認為這是描述外星人及其科技的雕刻，到今日，岩雕創作的年代與緣由仍然成謎。3人自組隊的一位姊姊認為有個人臉很像似統一的OPEN將，哇哈！這太褻瀆祖靈了！至少是OPEN將的創作靈感來自於孤巴察峨吧！不多久，這位姊姊原地跌跤，難道是祖靈...？

與3人友隊合照留念1308離開孤巴察峨巨岩，從下方樹林不同角度來仰視巨岩。

1323快速陡下切，乾葉多，偶爾會滑倒，沿途有巨大樹藤

1332破碎頁岩區

1340溪床。阿伯跳入溪中梳洗，真暢快。老爸於石頭上發現一隻自製釣竿，嘗試捏飯糰套上魚鉤，結果小魚很快圍攏啄食白飯，卻不上鉤；再用小魚乾當餌，沒想到魚兒一哄而散，看來，溪魚也是有分辨力的。

1406從溪床攀上稜線，發現一巨石下藏有鍋具與大帆布，應該是要用於新設的簡易木構屋頂。我們繼續於大軋拉烏岩雕群尋找，後來找到一顆偏離路線的岩雕，岩面上鑿有一洞，滿裝落葉與髒水，據耆老說可能是先民搗小米用的洞。

1500回到祖布里里，陡下拉繩，回到溪邊。因為時間尚早，先去匯流口探尋明日的三號岩雕路線，因只有幾個稀疏航點，並沒有行跡。老爸與阿伯上切溪谷300公尺遠，溪谷中有瀑布，左側山坡雜草高密，更上層是連續崩塌處，只好回到主溪床，另尋他路。

1555右側山壁上有一條繩索，認為有機會通往三號岩雕，老爸先去探路，我們溪邊聊天等待。1615老爸疾行12分鐘，一路往溪床上方腰繞，居然是通到青年會營地，今日來了八位仙女，近來登山界真是女力崛起呀！

不過，他們也是第一次來，並無去三號岩雕的規劃，一樣也無航跡。後來阿伯等太久了，也衝上去，與老爸會合後，往營地後方的山坡上稜約200公尺探探，對照地形與方向，發現可能有機會，於是決定明日從此找尋。1630下切回溪邊營地。下午就是放鬆時間，先煮紅茶，搭配水果與餅乾，3個男性到水潭泡水游泳，天然的冷泉SPA，大地無人我們獨享，我在潭中做浮力（伏地）挺身，挺搞笑的，然後又學牡丹池水鹿，環溪一圈。也放出空拍機拍攝附近的溪谷地貌。

黃昏時有一4人小隊伍進來，紮營於我們稍下方處，稍微聊一下，明日他們走1.2.4號岩雕路線。晚上煮大餐，因為菜色太多，米飯少煮一點，飯後聊天還有甜點與紅茶，無拘無束，讓人感覺山中無歲月，但又感到人生短暫，想走就要走，能探秘境就趕緊行動吧...。

第三日 112/4/3 ，營地 → 莎娜奇勒娥 → 溪谷營地 → 馬里山溪登山口 → 溫泉 → 茂林萬山村 → 賦歸（天氣多雲，傍晚轉小雨） 0530起床0645出發，越過溪床，往上攀到青年會營地，8位女山友已經出發到姑巴察峨路線了。

0653從昨日的營地後方上坡，上切稜線。開始是雜林，然後出現人造杉林，耆老說是日據時代的伐木與造林區。0700偶爾出現石板屋以及駁坎。

0725大致上順著乾溪溝一路上攀，有些廢棄石板屋，建有超過1公里以上的駁坎，讓人好奇，可說是魯凱深山版的萬里長城了，怎麼文獻上都沒寫過呢？（下山，請教戴哥，他說是這祖先的防禦工事，而且連續的駁坎旁有些石板小屋，是守備用的塔堡），真是長知識了。

0740遇到超大的虎頭蜂窩，類似火車肉乾的紋路構造，還有蜂蛹巢居構造，阿伯有豐富的養蜂與取蜂巢經驗，讓我們學了一課。媽媽撿一些回去當作教學材料。

0810接上類似警備道或是輸送木材的平坦林道，上面還殘留有鐵軌，弧形的鐵軌，下方的高堆駁坎十分密實，應該是日人的工法（下山，求證耆老，也說是日人的伐木輸送軌道）。

0820向左寬稜上切，翻過稜線後，接到另一側的廢產道。0835順著產道走，遇到兩條斷裂水管小崩壁，之後沒甚路徑，就是樹林間自己橫渡。

0858發覺上切過高約40～50米，前方的巨大崩塌無法切過去，高繞不行，只好下切找路橫渡。這是此行最危險的地形，陡下45度的大崩坡，土石鬆滑，植被多是小草，我們沒有找到守護隊的慣用路徑，這片大崩坡寬度足有200米，垂直落差超過150米！路上只有山羊便便，真的要小心翼翼地走。部份是平滑裸岩，一些是破碎頁岩，若有個萬一，就得去拜見祖靈了！

0940經過一棵大枯木，終於要下切到溪邊。

0945過溪後，對面大石頭有堆石，但卻無路徑，灌木叢中尋找，看到一個陡峭70度的山壁，看到最上方有老舊繩索，老爸與阿伯使出類山羊走法，硬是攀附上去半山腰，然後放下確保繩讓我們使用（後來才發現，溪邊繼續往上游走30米，山壁就會有拉繩，唉，這就是自己探勘的樂”覷”）。

之後，就是找路一直到山頂，沒有布條與路徑，條條道路通萬山的意思。1010老爸率先翻上一個平台，呼喊他到了。平台右側有岩雕，但是內容不太明顯，岩石附近有廢棄駁坎。後來再往山上走約100多公尺，樹上有2隻攝影機，岩石上鑿刻較深，形狀呈現散亂，仍有串燒圖樣與人臉點鑿，還有幾個類似三角形，刻線細而直。岩石上方有一個類心型的孔洞。

最初的神話故事裏，只提到了兩顆岩雕-姑巴察峨以及祖布里里，但後來神話故事版本中，提到該女子離開姑巴察峨後，準備返回老家（現今南橫公路那邊），路過莎拉奇娜這個地方時，因為丈夫沒有來找尋她，因而心情低落地在岩石上刻劃許多不規則的線條，似乎代表著心中已亂而失去希望，最後在返回她自己的部落前，跳崖自殺了。

祝禱後，我們吃水果與點心。1100出發1125快速下切回到溪床，思考要走原路回去，還是溪降回匯流口，經過試探之後，發現溪谷下切就是瀑布，並不好通過，只好原途走大崩坡上切，回程我們從下方處就橫渡，但是腳踏點很小，土石鬆脆，到崩壁邊緣，硬攀拉上樹林內，然後再往上切到兩條斷裂水管小崩壁，這樣似乎比早上的路徑好一些。

小心橫渡上切過去1310回到溪邊營地，一邊收帳，抽空再跳入溪中，享受一下沁涼溪水，陽光下冰鎮一下。1400收拾好出發

與友隊合照留念1526石壁橫渡，觀瀑區1547第一告示牌1624舊部落叉路口1630溪床登山口，兩位司機已於溪邊等候我們，施阿伯：我猜是尋找莎拉奇娜峨耗掉時間的，因為去的人很少，路徑也不明顯。

不過你們一趟就找到，算是很厲害！1650兩位司機帶我們續往馬里山溪，山谷左側有一串鋼索垂入溪中，這是毀棄的第二段吊橋，對面是被沖毀的舊登山口。

我放出空拍機跟拍溪谷，結果被老鷹誤以為是入侵的鳥類，除了掠過空拍機外，還想伸爪，只得趕緊降落於溫泉旁沙灘，老鷹仍悻悻然於溪谷盤旋警戒，讓我們哭笑不得。10分鐘後，抵達萬山溫泉，發現目前已經整理出2池，雖然不大，水溫卻甚高，我們泡腳過過癮，雖然無法如預計行程地過一晚，但也該滿足了。

戴哥說新萬山溫泉就在村子附近，但水溫刻意降低，名氣也不響亮，那是社區民眾一致希望維持較純樸的樣貌，認為萬山村距離鄉鎮及外界文明太接近，如果湧入太多觀光客，部落風貌與人心就會走樣。部落能夠有這樣的共識，不簡單耶！沿途，兩位司機大哥與我們一路聊，2個多小時車程除了刺激外，更是認識附近史地的最佳良機，戴哥說舊社有路可以通往神池，馬里山溪還可續行，這些是我們未來探訪南南段陷落帶的重要資訊，收穫真是豐富呀！1930小雨中，回到萬山社區2100旗山的火鍋店慶祝，與妹妹取得聯繫，因為班機與行李延誤，人還在德國耶！

2230回到溫暖的家建議讀行資料：1.台大登山社《南南山語：大小鬼湖區域探勘手記》2.萬山岩雕 - 高雄文化資產網https://heritage.kcg.gov.tw/Wanshan/Video/C0100033.國立台灣史前文化博物館https://special.nmp.gov.tw/2011rock_art/taiwan02.html4.楊宜靜〈台灣原住民岩雕之田野考察---以孤巴察峨傳說為例〉，《民間文學研究通訊》創刊號，頁35-50，94年5月。5.巨石文明之一-岩雕。《飛碟探索雜誌》，第七期。

*附註：本文內若干資料，是回家後再以賴及電話，向萬山耆老及戴哥請益所得。※如果想要了解黃家小隊先前400趟行程紀錄，請參考部落格https://blog.xuite.net/aet156798/twblog

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