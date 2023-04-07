懼高症注意！勇闖小百岳「獅仔頭山」：專心克服崖梯，一探防蕃古碑、石寮遺址

獅仔頭山短評：崕梯略有難度，懼高症者注意，人文歷史豐富，適合喜歡聽故事的朋友。

行程記錄如下

13:12 平廣路登山口起登13:30 獅仔頭山前峰13:44 翻越三座垂直崖梯抵達大樟樹/前峰最高點13:53 防蕃古碑13:59 石寮遺址14:07 一等三角點14:17 大土匪洞15:20 經古道回到登山口全程約4.5km 耗時2小時 高度落差202M 爬升377M 下降378Ｍ

如將所有遺跡繞行並緩緩前行 耗時可能拉長至3-4小時放假日爬山日～

小百岳即將突破20！今天決定前往獅仔頭山，從台北市區開車前往並不困難，大概耗時一小時左右。從新潭路轉入平廣路段，更是曲折無限，九彎十八拐，天氣也有些陰雨，開車需要小心，然而一路駛來相當幽靜，幾乎沒有來車行人，也因此能捕捉到不少野生動物的蹤跡，當天看到了獼猴、藍腹鷴、翠翼鳩等平地較少見的動物，相當幸運。

天氣陰，氣溫也頗低，感覺是一人包場，停車場也只有我一人，從登山口上行不算難走，沿途還有杜鵑花開美景。

花開豔麗

行到前峰處，可以看到「獅仔頭」的獨特地貌，也有不少介紹當地人文歷史的標牌，堐梯也就在眼前。小心翼翼攀爬著濕滑、垂直九十度的崖梯，需要全神貫注，因為下無阻攔，一但跌落真的後果不堪設想⋯⋯如果有懼高症者，真的不要往後看，每一步都小新向上，確實踏好，也不算太過困難。登到頂點，細思此地歷史，也是頗有意思。

令人膽戰心驚的崖梯，需要專心攀爬以免憾事發生

獅仔頭山南邊的烏來、加九寮社（「咬狗山」，以台語音譯為「加九寮」）皆為泰雅族人領地，當時漢人視為生番，光緒十一年(西元1885年)，沈葆楨開山撫番政策實施，當地仕紳於是入山開墾，其實也是為了爭奪當地的樟腦資源。獅仔頭山於是成為地方勢力的盤據點，直至日本接管台灣，也成為抗日的據點，雖有網友提及松山錫口的抗日領袖詹振，但研讀過後，發現史料指詹振的根據地為今大屯山，獅仔頭山抗日軍究竟誰屬，則未有明確資料，此地天險，遺留有抗日之戰壕與古井，但究竟誰屬，大概已如過往煙滅於青山之中。

幾乎磨滅的文字，仍忠實紀錄了客死異鄉日籍官兵的名字

確實留下痕跡的，則是日人因開採樟腦資源，開闢的隘勇線，開闢過程中，想來也是與原住民有所爭奪，既有爭奪便有傷亡，於是「防蕃古碑」刻下了參與戰事的日籍死傷名單，該碑文利於明治三十六年(西元1930年)，以漢字詳列了負傷、死亡的巡查捕名字，悠悠轉轉將近一百餘年過去，而化工合成產業興起之後，樟腦便已成為沒落的產業，空餘下人類爭奪的遺跡⋯⋯隘勇線上也殘留一座石砌的堡壘，有雙重屏障的入口，以及槍孔，讓後人如我略能想像當年事蹟一二。

曾是利益爭奪之所在的樟腦，如今已然沒落，只有樟樹逃過一劫

經過石寮古蹟後，可以看到大小土匪洞，天然的屏障給當時的「土匪」居住的空間，據說當時的土匪（抗日軍？義賊？）會躲避於此，並劫持人質以換取資源，至於實際上誰掠劫了誰，則只有青山依舊在，無人可知了。

具有相當防護力的雙重入口

石寮遺跡讓人猜想故人入山開墾的艱辛生活

土匪洞幽深，不敢往深處走

離開景點，繞行獅尾，並沿著古道往回走，路線原始，但不易迷失，唯有最後一段路線道路略微狹窄，似已年久失修，末尾立牌標示施工廠商尚待釐清與政府之合約。但也幸虧無人行走，我幸運的看到不少野生動物，藍腹鷴竄行而過，急急逃離久未見到的人類，而我也結束了這一段充實的山林人文之旅。