鍛鍊砥礪自己！ 陽明山東西大縱走加強版 絕佳天候一一造訪陽明山群峰

沒跟上強者同事大小霸行程，想說找個行程鍛鍊砥礪自己剛好看到劍潭出發的陽明山東西大縱走加強版路線，起訖點交通便利，同時也想測試自己自去年九月陽明山東西大縱走後有無寸進，當天0545圓山風景區登山口輕裝起登挑戰老地方觀景台喜迎日出美景

遠眺今日將一一造訪的陽明山群峰，感謝美好天候及清晰展望

經過台北大縱走第五段的劍潭山、文間山後，續行大崙尾山及大崙頭山

路程還很遠，沿途適合路段會小跑通過抵達風櫃嘴，應該算完成三分之一吧?

風櫃嘴前往頂山途中分神思索生活瑣事，左腳踏到石階不平整空隙，腳踝小翻，確認沒造成傷害後續行，登山途中真是片刻大意不得抵達石梯嶺(照片還笑頗開，似乎已忘記剛才差點瞬間結束行程XD)

石梯嶺遠眺

感謝山神恩賜完美天候

步道旁的牛牛(泡澡消暑中?)

前往竹篙山途中，草原美景令人忘憂

抵達竹篙山

下山途中遠眺

抵達冷水坑遊客中心已累積23K里程，本來打算冷水坑遊客中心或小油坑遊客中心販賣部休息用餐，驚覺店家未營業(似乎店家重新招標中)，幸好還有帶一個50元硬幣可投販賣機補給

去年九月在冷水坑上七星主東途中雙腳劇烈抽筋，此次萬分謹慎，不求快，緩步上階，順利通過考驗假日登山者眾多，七星東峰及主峰三角點皆門庭若市，七星主峰拍照人龍更是綿延不絕

自找空隙的七星主峰合影途中默默戴上太陽眼鏡，(聽說)除了可掩飾疲憊面容，也因感覺變暗，會錯覺比較不熱)

抵達小油坑遊客中心已接近27K里程，小油坑販賣部也未營業，確定無法充分補給，所幸還有能量飲、巧克力、鹽糖可以頂著人生很妙，不是沒狀況，就是狀況接二連三剛在冷水坑販賣機找的零錢在小油坑居然因機器挑幣無法購買，舊型販賣機沒有配合手機行動支付就算了，冷水坑找的錢，小油坑拒收，這到底是命運的糾葛，還是兩個遊客中心販賣機不合的捉弄...)極度無言還是得解決問題，幸好遇到善心山友協助更換零錢，才得以順利補給

人跟手機都休息充電後繼續最後的大屯主峰、南峰、西峰及面天山、向天山

前往百拉卡人車分道入口途中遠眺，今天能見度絕佳

抵達百拉卡人車分道起點

可能沒用餐充分補給，更大可能是體能狀態已下滑，從小油坑遊客中心離開後幾乎無法再跑起來，只能緩步前行前往大屯主峰的無盡階梯一如往常矗立在前，只能不斷自我提醒，不著急，一步一步慢慢走，目前的我急也走不快心情穩定住，似乎真的比較沒那麼辛苦，抵達大屯山主峰後，大致確認今天可順利完成挑戰冷水坑至大屯主峰沿途曝曬路段不少，建議攜帶抗強風抗UV大摺疊傘或備妥其它防曬措施以防曬傷

續行大屯南峰及西峰，近日連續天晴讓地面(異常乾爽)，不用玩泥巴的大屯南峰、西峰著實相對友善

抵達面天坪涼亭已累積近34K里程

前往面天山途中遇到一位極度熱心山友，也許我一副疲憊不堪樣，抑或資深山友的敏銳，山友大哥主動詢問並分享備用水，遭逢如此善意，內心溫暖難以言喻緩緩完成最後的面天山、向天山

下午4時24分清天宮登山口登出，完成接近37公里的挑戰，成功解鎖單日爬升2500M以上經驗相較去年九月走完陽明山東西大縱走的淒慘模樣，今日成績雖與預期有落差，至少算有些許進步感謝熱心協助的山友們，感謝山神賜予絕佳登山天候，如此彌足珍貴的深刻經歷，必將謹記在心