彷彿身處外星球！ 台版阿凡達「百岳級美景」 陰陽海色層、綠色結晶岩礦令人驚嘆不已

今日行程：勸濟堂後方登山口＞朝寶亭＞煙囪山＞哈巴狗岩＞復興山＞黃金中洞＞黃金小洞＞黃金台＞黃金大洞＞小徑上切回主路線

牛伏礦體（黃金洞），位在半平山西北坡與茶壺山之間，從半平山上俯瞰，礦體露頭狀似牛隻趴伏姿態，故而得名，牛伏礦體是由矽化的南港層砂、頁岩組成的角礫岩礦筒 從燧石化之頁岩角礫推測牛伏礦體角礫岩形成分為三個時期，最早為黑色角礫岩，接續為黃色角礫岩，最晚形成則是白色角礫岩，地質學者將其劃分在長仁系礦群，牛伏礦體所含礦物以石英、黃鐵礦為主，並有少量的重晶石與硫砷銅礦，西元1979年，臺灣金屬礦業股份有限公司將採礦作業轉移至本山及樹梅地區開採，並逐次擴大開採區域至第三長仁、牛伏礦體、龜礦體等地，當時牛伏礦體以地下坑道方式開採，礦坑位置分布在海拔350公尺至450公尺之間，例如牛伏一坑高度為416公尺，牛伏二坑高度為375公尺，牛伏四坑高度為359公尺（資料來源：維基百科）

煙囪山，海拔453公尺，設有地政局加密控制點，以極佳展望聞名，並能由煙囪稜線通往哈巴狗岩，廢煙管等景點今天就由瑞芳勸濟堂後方登山口起登，沿著祈堂路即可到達，並依序登頂煙囪山，復興山，再前往牛伏礦體（黃金洞及黃金台）

路線型態：P型

攀岩難度：☆☆

大眾運輸：可於忠孝復興捷運站搭乘1062路線客運至勸濟堂站下車前往

勸濟堂，典雅的石燈籠相當吸睛

由勸濟堂旁石階梯起登

茶壺山登山口上行一小段之後，到達茶壺山登山口，由此前往黃金洞，煙囪山及復興山

水湳洞陰陽海真的超美，只要天氣好，色層就會非常明顯

陰陽海位於新北市瑞芳區水湳洞聚落北側的陰陽海，以其獨特金黃色與蔚藍色海水著名，是台灣東北角濱海地區的特殊地理景觀，因附近的金瓜石山上富有大量的黃鐵礦，在風化後形成銅及鐵離子，融入水中後形成氫氧化鐵吸附泥沙而成黃褐色懸浮物，才形成陰陽海的黃藍漸層獨特美景

階梯一路上行後，到達朝寶亭，接上產業道路（祈堂路）後取左

指標寫往茶壺山入口

產業道路旁的視野相當遼闊，基隆山與陰陽海非常清晰，不管來幾次都美到不行，永遠看不膩

過了茶壺山入口，繼續前進，馬路走到底就是通往黃金洞的入口

從入口進來不用5分鐘，就到達煙囪山（稜）入口

沿途景色美到不行，鋸齒稜與無耳柴茶壺山就近在眼前，彷彿歐洲的城牆與城堡一般，讓人置身國外之境

煙囪山沒多久即抵達煙囪山，海拔453公尺，無基石，設有地政局加密控制點，視野絕佳

繼續走煙囪稜線，前往哈巴狗岩

基隆嶼與基隆山的絕美組合，美如幅畫

途經煙囪山地政局加密控制點

煙囪山真是欣賞陰陽海的絕佳地點

哈巴狗岩到達哈巴狗岩，從側面看真的很像一隻哈巴狗的側臉，不得不驚嘆大自然鬼斧神工的力量

接著回到主路線，繼續往復興山前進

走在峽谷之中，充滿奇幻冒險之感，景色依舊美不勝收

鋸齒稜超級明顯，猶如萬里長城一般，真是壯觀

大約5分鐘路程，就到達復興山登山口，也在主路線旁

復興山與煙囪山雖然近，但樣貌卻大不同，復興山看起來就像是火星一般，由無數稜角岩石所組成

這風景真是媲美百岳呀，金瓜石真是太美了

這裡的色彩有紫，有黃，有綠，還有少見的箭竹植被，完全難以想像這裡竟然只是一處郊山

前方鍺綠紫色礦物體就是著名的牛伏礦體

無耳茶壺山真是帥爆了，就像是童話裡魔王的城堡，說是阿凡達拍攝場景我也信

復興山抵達復興山，海拔441公尺，最大特色就是山頂為亂石裸岩，草木不生，充滿中級山之感，但也因此展望特別的好，視野十分遼闊，海景也非常美

海邊尖尖的山頭就是知名的南子吝山

復興山上還有特殊的綠色結晶岩礦，彷彿身處外星球的世界，真是令人讚嘆

根本就是阿凡達的世界，太妙了

回到主路線，續直行前往黃金洞

清光緒十六年（西元1890年），當時在進行修築基隆河段縱貫鐵路鐵橋時，有工人在河道中發現砂金，在工人的口耳相傳之下，不久之後就在基隆河流域引起一股淘金熱潮，而後有不少淘金客為了尋找金礦源頭順流而上，在西元1893年，終於被一位潮州籍的李姓農民在九份山區附近發現了小金瓜金脈露頭，而在小金瓜露頭被發現後不久，淘金客也在附近發現了大金瓜露頭，「金瓜石」這個地名，即因為大小金瓜的山型貌似南瓜，也就是台語所說的金瓜而得名，原本寂靜的基隆山，因著大小金瓜露頭的發現而開始繁榮起來，也開啟了日後九份及金瓜石礦業的輝煌歲月

郊山之王劍龍稜清楚可見

大約10分鐘路程就來到碩大的牛伏礦體旁，長寬高至少都高達數十公尺，如此巨大的礦物就在眼前，真是太壯觀了，表面充滿金屬光澤，感覺金屬成分相當地高，不是地球內部的礦脈，就是來自外星的隕石

牛伏礦體色彩鮮豔，以綠色及橙色色澤為主，外表特殊奇異，根本不像是地球上存在的物質，彷彿是外星人會採集的能源礦

繞到礦體後方，找到拉繩向上爬，先前往黃金中洞

黃金中洞到達黃金中洞，是整個礦體第二大的黃金洞，洞口位置顯眼，為昔日舊礦坑，表面的岩石相當巨大，站在洞中彷彿是外星人的秘密基地，真是太帥了

洞穴內空間還不小，至少可容納15人以上

然而礦坑內部已被封閉起來，是不能進入的，岩壁內閃耀著金黃色，十分的美

從洞內望出去，可以看見美麗的太平洋，非常好構圖的一個方向

接著繼續上行，走往上層的黃金小洞

由碎石坡旁的山徑攀爬上去，也可以選擇走較平緩的腰繞路，但就要穿越一段石瀑了

隨處可見翠綠色結晶礦脈，令人不禁懷疑到底是火星還是地球，還是來到了地心深處

黃金小洞抵達黃金小洞，算是牛伏礦體的上半段，與其說是洞穴，實際上就是岩壁上的一個洞而已，但是許多人都會在這裡拍照

再來沿著旁邊小徑走往最頂端的平台，稱為黃金台

這裡距離茶壺山非常的近

平台上長滿紫色的植物，猶如大地的地毯一般，真是絕美

鋸齒稜脈真有百岳的美感

連鋸齒稜上的登山客都一清二楚

黃金台到達黃金台，海拔約450公尺，位在牛伏礦體的頂端，視野亦相當的好，這個名字一直讓我聯想到周杰倫的電影，滿城盡戴黃金甲，山頂如此平坦，發揮想像空間，還有點像是外星飛船的起降處

最後走往礦體最底層的黃金大洞

黃金大洞的路線比較複雜，必須穿越一條小溪谷（幾乎無水）後，從對面的山徑走一小段才能到達

從這個角度看牛伏礦體實在是太壯闊了，根本就是外星科技產物，在台灣各地也是前所未見，特別印象深刻

黃金大洞抵達黃金大洞，外型奇特，開口相當巨大，開口形狀恰似飛碟，會讓人誤以為是飛碟的秘密藏身基地，洞內容量寬闊，裝載數十人毫無問題

與先前上半部的礦脈不同，大洞的岩稜礦脈呈現橘色為主，少部分綠色，亦閃耀著金色光芒，是非常美麗的奇幻洞穴，說是阿凡達異世界的場景也絕對不為過，而黃金大洞早期也是當地著名的礦坑之一

回程走大洞旁的山徑回到主路線，路徑陡峭崎嶇，需拉繩而上，這樣就完成了一個P型路線

最後伴隨著夢美的夕陽踏上歸途，為今日的旅途畫下完美的句點

從無耳茶壺山到牛伏礦體，乃至於復興山，煙囪山區域，雖然海拔並不算高，但卻驚喜的給人來到外星異世界的感覺，無論是露天礦脈，各種晶體礦物，都令人大開眼界，加上絕美的基隆山，鋸齒稜，陰陽海，整個景緻完全不輸給百岳，美不勝收，非常推薦給各位旅者，唯要注意此地多有攀岩，拉繩路段，甚至走在懸崖邊，並非輕鬆路線，雖難度不算高，仍需衡量自身能力再前往《延伸行程》報時山步道《進階行程》連走茶壺山，鋸齒稜，劍龍稜若喜歡，歡迎關注，收藏，分享