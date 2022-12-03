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別為拍美照冒險啊！ 北得拉曼巨木一至四號各自美麗 但迴音谷下就是峭壁

健行筆記／ 健行筆記可樂果登山小隊

在高島縱走，一位帶著國小生爬山的山友媽媽，向我們力推北得拉曼，這次探訪果然名不虛傳，難怪吸引大批遊客前來，整體輕鬆好走，只想提醒不要為拍美照攀爬迴音谷，迴音谷峭壁請見影片(3'24"~3'46" & 4'08~4'20")。https://youtu.be/y5n-lgZNn3M

按路線順序看點是:檜木森林、迴音谷、1442峰、樹抱石、四棵巨木。

1.2K迴音谷是熱門打卡點，網路有些照片是山友攀掛坐在大石上。現場看它位在山徑瘦稜線峭壁上，大石片角度垂直且光滑，下方就是峭壁!~沒有安全護欄!!~ 

可樂果登山小隊真心不建議遊客爬上石頭，冒生命安全風險拍照，生命可貴啊。旁邊的1442峰展望很好啊! 相對安全。樹抱石顧名思義不解釋，值得一題是:它本人十分巨大，也像極了心臟與血管。原來以為只有一號巨石最美，但是其他樹本人也好看(可能只是不上相)，各有美麗值得一看:一號又生氣蓬勃又滄桑、二號秀氣挺拔、三號內部碳化但頂端有棵特別綠的山蘇、四號很好認，因為有四根大手指(樹枝)。

登山口位在水田林道支線3.2K處，原先通往登山口的水田林道支線路面崎嶇不平也常積水泥濘，新竹林區管理處在2021年4~6月期間施工改善，現在已有平整的林道供山友通行，因幅狹小可供停車空間稀少，難以會車，假日前往建議提早上山或是接駁共乘。

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北得拉曼步道全長單程2.6公里，來回約5~6小時可以走完。路況變化多，多是由樹根、大石交錯組成的原始山徑，偶而需拉繩攀爬。迴音谷後約100公尺長是瘦稜線峭壁區，架有木梯與棧道，之後大部分緩坡上下，步道整體難度不高，是肉腳、健腳的好選擇。登山口當天天氣預報約25度，因高度落差僅400公尺，故溫度變化不大，僅在瀑布區停留時略感降溫。通往登山口的水田林道修築平整後開車更容易抵達，想避開人潮建議平日前往，可以享受悠閒漫步的節奏，是可以闔家同樂的步道。

【有關幾點抵達北得拉曼登山口有停車位】可樂果是在山毛櫸尾聲的11月19日星期六前往，大約8:15分開車抵達水田林道，已無法停車，登山口往前可迴轉處已被停車，故花很長時間調頭下山，後又遇接駁9人座車與計程車上山，因此山路動彈不得，後有熱心人員幫忙指揮調度，完成停車約花一小時。建議假日可以提早到七點抵達，較有機會找到位置。

【可樂果貼心提醒】

  1. 雖然北得拉曼是一條大眾化路線，但可走岔路多(往巨木區或是其他山)容易迷失方向，建議備好離線地圖更安心也保平安。
  2. 1.6K休息區說明牌正右邊岔路就是循環路口通往4號巨木的岔路，再往前走左往那結山、內鳥嘴山，右往神木的巨木是一號巨木。

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水量:一人950ML#北得拉曼 #新竹 #尖石 #迴音谷 #高島縱走 #檜木

登山 步道 神木

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