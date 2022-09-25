快訊

黃珊珊競總大會辦在大學惹議 議員爆：校長前天才知道

「庫拉」颱風最快明天生成 對台天氣影響曝光

受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功全救出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北台灣最美瀑布之一！ 石門老梅「青山瀑布」 夢幻仙氣如銀河般綿延而下

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：北17線＞北19線旁青山瀑布登山口＞水圳路＞熱帶雨林＞橋樑3座＞青山瀑布＞原路折返

青山瀑布，海拔310公尺，位於石門老梅，高達10多公尺，水流自岩壁上奔流而下，屬於台灣稀有之流岩式瀑布，因位於老梅溪上游之尖山湖，故舊稱尖山湖瀑布，路程約1.5公里，前段步道鋪設石板，平緩好走，中段需走過一小段溪谷，林相宛如熱帶雨林，完全可媲美新竹馬胎古道，且位處偏僻，整體而言更為神秘原始，最後過了三座橋樑後即可抵達青山瀑布，青山瀑布氣勢萬千，如銀白的銀河般綿延而下，實在令人讚嘆不已今天就由北19線旁青山瀑布登山口出發，沿著北17線接北19線即可到達，大眾運輸可搭乘F152青山瀑布線（僅有去程）或867線至順天聖母廟站下車，再步行前往

3412b5445a5dc68e107b8af9ca2cec3e.jpg

ea65113fc9a900f635f874c69daafb9f.jpg

a56435cf3de4d9eb59c2c0c5fc08cbac.jpg

e30d0627e9b7c61e43725d7440033658.jpg

2ed9e6f52c325b9350d027eb8fbf8db8.jpg

遠方的陽明山系層層疊巒真是美

914c4f26e4cb44f1ebc176a162293d38.jpg

cf258bf3cd8da8d98aebff4585db34da.jpg

沿路指標明確

284170c6a21ad87dd92bb639a3f0909c.jpg

優雅的老梅溪

48d8cda0030bfbf4600d439fb2e63a3c.jpg

e4869250761d53305c23476755f3a4ee.jpg

bc3cb3369745e371337a3f396f30fc19.jpg

7e2c2b604a17ee89d46829fe61cf9e43.jpg

過了青山橋代表快到登山口了

2dce68e3debb062bab8e1b90d4c4c66b.jpg

青山瀑布登山口

b11d51d11231a88311c6a8fbc3796463.jpg

86d77674d2d2b9f71c9f90560bcd2778.jpg

9731b92db2f53510526c78c8e93fd659.jpg

10128919def33761b4fd4cd350272ec8.jpg

一開始是平緩的石板路，沿著水圳而行

45404d63a2b60f4c8a833ff54f5c6176.jpg

bfc65135abf0df489ed24ca0566c5601.jpg

dd9e53fd665b5036c1877373c0bf475a.jpg

51e1147de76e3343e132cba4c8de0271.jpg

遇叉路，取左上行

df308c3552cb2977908aec1d8792506f.jpg

59c0d559d7af351ef09eb98ab98ef1da.jpg

07f920643bb1d9578c17c7a869fbf3b4.jpg

ce34e8d1c48e7b6f7cc3d0253cb12983.jpg

2f87b2361550da7e35de0698f76044ac.jpg

開始沿著老梅溪而行，路面漸漸變為原始，且需穿越溪床旁的大石頭，若天氣不佳不建議前往

78f531c1490edadaae86faf3f1d2d307.jpg

18b2c0588e91e04f06fb8b9f109f858d.jpg

5988dedea83849d2bba90f6b02364e86.jpg

18a80b73e6df94fbce93cf8162d43bbb.jpg

青山瀑布步道真的美如仙境，根本就是台北版的馬胎古道，而原始的雨林景觀，溪流與巨岩，更增添了神秘之感，太令人驚艷了

1424b86409b2b37dd454cb8743d60052.jpg

b92feeb7cc9ee7673b3c5a7fdce74f6c.jpg

027debe196695e6ea9af4ba9f7706363.jpg

c623e74609d8114b459d02b271073e5c.jpg

陽光穿透雨林的枝葉，灑落在溪流上，猶如圖畫一般的美景一路相隨，而美麗的小瀑布也是一大看點，任何景色都像是明信片上的風景

7c4c96929fb2d95db80568c25f05b58f.jpg

3497b98f1cfa63e94e270f8fcd666f2a.jpg

059e6624f3b41eece65e7d88c18cf029.jpg

a52475fb2285a92a2c741bcbdf5ae87e.jpg

2e83ff07b1363800d2aaba3aaecdc197.jpg

fa7ec7c920181ab6053318f0bbf54a9b.jpg

480416a322f0387d42cbaa490ef9a15e.jpg

經過數座橋樑，代表離青山瀑布越來越近了

e550ea1a0fd67169e53ad4d5c0d47b09.jpg

26cc7a6d0bc9e04507c4c63cf8a0d6c6.jpg

9f04d061e47693e16e669708bcfb8777.jpg

16498b3a30e3f09e47ae310762b667d4.jpg

6259f9bd13ead9d05622ff15d37dafe2.jpg

約1.5公里，抵達青山瀑布，海拔約310公尺，高約10多公尺，一道瀑布一分為三，如銀河般奔流而下，真的太美了，完全不輸東南亞或是任何熱帶瀑布景觀，無論是氣勢還是型態，都是台灣相當少見的類型

d1086e2218f0d2c4f51292cdde8446e0.jpg

青山瀑布旁邊有山徑可以通往尖山湖紀念碑步道，途中亦可通往老梅瀑布，老梅冷泉秘境，那麼今天的旅程就到這裡

瀑布 登山 步道

延伸閱讀

石門偵水志工增能課程 日日觀測降低災害

新竹雪霸國家公園健行步道推薦，最熱門好爬的三條路線：榛山登山步道、檜山巨木群步道、觀霧瀑布步道

「梅花」帶來雨勢...新北烏來信賢里累計雨量冠全國 區長：瀑布7年來最大

到山林裡避暑 大台北吹自然冷氣

相關新聞

北台灣最美瀑布之一！ 石門老梅「青山瀑布」 夢幻仙氣如銀河般綿延而下

今日行程：北17線＞北19線旁青山瀑布登山口＞水圳路＞熱帶雨林＞橋樑3座＞青山瀑布＞原路折返 青山瀑布，海拔310公尺，位於石門老梅，高達10多公尺，水流自岩壁上奔流而下，屬於台灣稀有之流岩式瀑布，

徒步漫遊小百岳「松柏坑山」，依循茶香到達三角點，超大杯珍奶令人駐足

十年前，曾帶著兩毛來到受天宮，當時發現廣場前有個步道，於是便走了下去。 印象中，回程的階梯抱著兩毛，有點吃不消。還有在賞猴台遇上大批躁動的猴子。 那個時候還沒接觸爬山，於是這次決定再走一次

一日四星全攻略！中台灣小百岳簡單練腿力，內心平靜的登山快樂頌

假期的中間較適合遠征行程，今天心想就來出個中台灣小百岳任務，打開手機Google Map 對照百岳列表，發現霧峰阿罩霧起可接三汀山，南觀音到新社頭科山，聚興與暗影，這些都屬於較為簡單的行程，好玩又可以

電影取景點！絕美的高海拔合歡溪步道，與奇石地標合影，還有國寶魚悠游於藍寶石般的夢幻潭水中

本篇文章引自：https://blog.xuite.net/chungchi2/flysonic/590462540 終於來走合歡溪步道了，這是久久以來便期盼著的！合歡溪步道堪稱是台灣的絕美步道之一

兩天爬四座山！合歡山兩天一夜行程，一次爬完合歡主峰、東峰、北峰、石門山，天氣晴朗還看得到星星、銀河

「合歡山兩天一夜行程：一次爬完合歡主峰、東峰、北峰、石門山」疫情下生活，不能出國，甚至在國內旅行都變得有些心慌慌但也因為疫情，登山、露營這類的戶外活動開始慢慢流行，當然我們也跟上這一波爬了一年的山，七

新手們的第一座百岳！ 3條「合歡山步道」賞雲海、高山星空草原，秋冬健行最推薦

位於中橫公路上的合歡山，範圍橫跨南投與花蓮，是中部地區山友們的後山，也是許多新手的第一座百岳，擁有一望無際的高山草原、湛藍的天空，夜晚又可以欣賞到高山的星空，cp值非常高。合歡山是由七個三角點組成，又稱「合歡群峰」，包括合歡山主峰、合歡山東峰、合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰。每個步道有不同的難度，以下會介紹最適合新手的三條步道。即將進入秋冬，少了午後雷陣雨的干擾，現在正值最棒的登山季節，也是雲海的好發季，想賞雲海的人絕對不能錯過合歡山！ （文末有登山注意事項整理）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。