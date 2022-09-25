北台灣最美瀑布之一！ 石門老梅「青山瀑布」 夢幻仙氣如銀河般綿延而下

今日行程：北17線＞北19線旁青山瀑布登山口＞水圳路＞熱帶雨林＞橋樑3座＞青山瀑布＞原路折返

青山瀑布，海拔310公尺，位於石門老梅，高達10多公尺，水流自岩壁上奔流而下，屬於台灣稀有之流岩式瀑布，因位於老梅溪上游之尖山湖，故舊稱尖山湖瀑布，路程約1.5公里，前段步道鋪設石板，平緩好走，中段需走過一小段溪谷，林相宛如熱帶雨林，完全可媲美新竹馬胎古道，且位處偏僻，整體而言更為神秘原始，最後過了三座橋樑後即可抵達青山瀑布，青山瀑布氣勢萬千，如銀白的銀河般綿延而下，實在令人讚嘆不已今天就由北19線旁青山瀑布登山口出發，沿著北17線接北19線即可到達，大眾運輸可搭乘F152青山瀑布線（僅有去程）或867線至順天聖母廟站下車，再步行前往

遠方的陽明山系層層疊巒真是美

沿路指標明確

優雅的老梅溪

過了青山橋代表快到登山口了

青山瀑布登山口

一開始是平緩的石板路，沿著水圳而行

遇叉路，取左上行

開始沿著老梅溪而行，路面漸漸變為原始，且需穿越溪床旁的大石頭，若天氣不佳不建議前往

青山瀑布步道真的美如仙境，根本就是台北版的馬胎古道，而原始的雨林景觀，溪流與巨岩，更增添了神秘之感，太令人驚艷了

陽光穿透雨林的枝葉，灑落在溪流上，猶如圖畫一般的美景一路相隨，而美麗的小瀑布也是一大看點，任何景色都像是明信片上的風景

經過數座橋樑，代表離青山瀑布越來越近了

約1.5公里，抵達青山瀑布，海拔約310公尺，高約10多公尺，一道瀑布一分為三，如銀河般奔流而下，真的太美了，完全不輸東南亞或是任何熱帶瀑布景觀，無論是氣勢還是型態，都是台灣相當少見的類型

青山瀑布旁邊有山徑可以通往尖山湖紀念碑步道，途中亦可通往老梅瀑布，老梅冷泉秘境，那麼今天的旅程就到這裡