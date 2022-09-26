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一日單攻絕品！ 一座爬了之後會膝蓋軟的百岳「西巒大山」，挑戰碎石坡後登頂

健行筆記／ 健行筆記九味

西巒大山 位於南投縣信義鄉，標高3,081公尺，山頂有顆森林三角點基石，為玉山山脈北端第一座超過海拔三千公尺的山峰 和志佳陽大山皆有「單攻聖品」的稱號，也因為爬完總是累個半死，加上取其諧音，使得有「膝軟大山」的稱號。西巒大山舊稱「巒大山」山名源於布農族巒社群「巒大社」而來 後為了區分巒大社兩旁的巒大山，所以又分為西巒大山和東巒大山。

攻頂路線有兩條，一條由人倫登山口進入，為一日來回行程；另一條由雙龍林道登山口進入，則可安排多日行程。

從人倫登山口啟登可以：1.前一天 17:00 前進入管制，然後露營在登山口前。2.當日早上 08:00 前，將車停在管制門前，步行到登山口。

本次登山早上06:00由人倫管制門進入再步行到登山口，從登山口到三角點約6.5K，陡升1500M。一路上都有登山布條與里程柱子，路徑相當明顯安全，幾乎都是陡上的路段，以及走在茂密的林相裡面，展望點極少，也有人稱攀登西巒大山就像是走一般中級山的登山路徑。從 0K 登山口開始，一路上會經過兩個指標中繼點 2.68K 的森林營地 / 3.8K 的廢棄寮望台，都是登山客經常休息的地方。而在抵達 3.8K 廢棄寮望台前，有一段跟人一樣高的枯黃劍竹林 ，很特殊的林相 這段林也可以說是西巒大山登山步道中，唯一讓人驚豔的地方。

登頂前的6K處為一大段碎石坡，需要多加留意土石滑動，三角點旁有一間水泥造的量測所建物跟廢棄的瞭望台，這是台灣百岳在三角點很少有的特色，在此天氣好的時候，可以遠眺中央山脈、玉山山脈、雪山山脈及阿里山山脈一帶的景色。而三角點的另外一側就是另外一個登山口(雙龍林道登山口)上來的路徑，總結心得西巒大山是座CP值不高的百岳。

注意事項：人倫管制門開放時間為 08:00 ~17:00

登山紀錄： 海拔爬升:1550M 行走距離:14K 花費時間:8小時15分

登山影片

登山照片

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登山 玉山 步道

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