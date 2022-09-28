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瀑布看到飽！絕美之瀑，冬山鄉的瑰寶，宜蘭「新寮瀑布步道」

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：新寮二路＞新寮瀑布步道入口（林務局冬山工作站旁新）＞生態造林區＞下層瀑布＞小瀑布群＞原路折返新寮瀑布步道，位於宜蘭冬山，附近則有舊寮瀑布，新寮步道沿著新寮溪而行，路程約1.5公里許，新寮溪發源於海拔980 公尺的新寮山，因斷層地形發達，沿途形成10 座瀑布，最大的為新寮瀑布，分為上下兩層，都非常壯觀，下層瀑布最佳觀賞位置則是在吊橋上欣賞，疾奔而下的水帶來滿滿的負離子，休假不知道去哪裡，就來這裡好好放鬆吧今天就由林務局冬山工作站旁的新寮瀑布步道入口出發，沿著新寮路接新寮二路即可到達，大眾運輸可搭乘281路線公車至仁山植物園站，再步行約2公里前往

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遠方的山頭是新寮山

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新寮瀑布步道的停車場相當大，而且是免門票但假日好像有人數管制

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停車場的風景就很不錯

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入口就在林務局冬山工作站旁邊

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步道沿著新寮溪而行

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途經生態造林區

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遇叉路，兩邊都可以通，建議取左行離賞瀑平台比較近

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大約走1公里就抵達第一層瀑布，高30公尺，相當壯觀美麗

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美的沒話說，整個畫面猶如仙境

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接著從旁邊的吊橋上觀賞

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不管從什麼角度看都美，實在是令人驚艷

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從吊橋過去後，走往第二層瀑布

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越上面溪谷越美

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這個步道還保留著原始的韻味，無論是植被還是岩石溪流，帶著秋意的新寮溪還是最美

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一路上大大小小瀑布不斷，絕無冷場

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根據資料，新寮溪瀑布群共有10座瀑布，非常驚人，真的是瀑布看到飽的概念

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來到1.3K處，後段路面上碎石較多，評估後覺得有危險性，就不上去看第二層大瀑布了，那麼今天的旅程就到這裡

瀑布 步道 吊橋

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