多種走法！台中「萬里長城登山步道」鬱鬱蔥蔥、視野遼闊，還能把大肚溪盡收眼底

今日行程：新興登山口＞木平台＞制高點（觀景台）＞金聖公坑溪休憩點＞制高點＞新興登山口大肚萬里長城步道，位於台中大肚區，因步道蜿蜒於稜線上綿延不絕，有如萬里長城而得名，一路上視野絕佳，可眺望台中港區、龍井火力發電廠、彰化、大肚溪以南的平地，沿途林相扶疏，相當優美，是個美麗的森林步道，步道錯綜複雜，路線眾多，亦可連走環保公園登山步道今天就由新興登山口起登，沿著沙田路二段310巷按指標即可到達（協剛模具附近），大眾運輸可搭乘105路線公車至新興里站下車，再步行前往，今天預計走P型路線

入口處停車位不少，但假日人超級多

從入口到登山口大約200公尺，大肚萬里長城路線眾多，走法有很多種組合

先去最近的木平台，由登山口左側步道前往

木平台休憩區，約150公尺即可到達

按指標走往制高點，步道鋪設的相當完善好走，坡度也不會太陡

大肚萬里長城為一條走在稜線上的步道，爬著起起伏伏不斷的小山頭，遠看有萬里長城之感，一路上視野相當好

連台中龍井火力發電廠都能看見

約1.2K，到達制高點觀景平台，視野超好，大肚市區，大肚溪流域盡收眼底

接著繼續走往金聖公坑溪遊憩區

因今年夏天雨量較少，溪水已完全乾涸，金聖公坑溪步道有叉路可以走往監理站出口，但因我們車子停在新興登山口，所以選擇原路折返（金聖公坑溪步道繞一圈會接回制高點觀景平台），那麼今天的旅途就到這裡。