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「0+7」規畫將公布 王必勝：10月中旬以前 最晚10月15日

普亭宣布動員30萬預備役釀「出走潮」 機票一張超過15萬仍被搶光

台南房價漲幅六都最高！不吃、不喝、不花9年多才買得起房

一日四星全攻略！中台灣小百岳簡單練腿力，內心平靜的登山快樂頌

健行筆記／ 健行筆記Pao Shih Chen

假期的中間較適合遠征行程，今天心想就來出個中台灣小百岳任務，打開手機Google Map 對照百岳列表，發現霧峰阿罩霧起可接三汀山，南觀音到新社頭科山，聚興與暗影，這些都屬於較為簡單的行程，好玩又可以練腿力，當下拎起行囊直接鎖定阿罩霧驅車來去。 首站阿罩霧，位霧峰，最佳登山口請google樟公廟,從樟公廟停車場起登至阿罩霧三角點，來回約1小時即可完成，沿途均行走在產業道路上，唯登頂前有一小段土路。

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霧峰樟公廟，有停車場與化妝室供民眾方便，使用後要記得不忘回饋與感恩唷。

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沿途路況

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專業級塗鴉

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視野展望（寬）

fd390fc4df63930f011aee46ea8accfc.jpg沿途多處架設友善設施供民眾休憩。

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產道末端取右續行，約10分即可見三角點一座。

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速速拍照紀錄後原路折返樟公廟驅車往下一個目標前進。第二站：三汀山 位太平區屬咬人狗坑步道，行車約20分左右可至一江橋提防（google 東坪茶寮二號堤防）轉入一江橋登山口前有一7-11門市供來者糧草採購。

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東坪茶寮二號堤防停車空間

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第一涼亭前竹寮。

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第一涼亭與衛生間（第一涼亭有簡易衛生間供遊客使用，使用完後記得沖一下唷）

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第二涼亭

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161高壓電塔基座

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步道路況（非常筆直加緩緩升）

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直直上好漢坡關卡！

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爬完好漢坡，接續第二段緩坡，約600m左右即可攻頂。

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緩升坡！

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座落於平台旁的福德祠

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看見超級486， 小百#43三汀山入袋⋯Ya ^^

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登頂的展望⋯水，此時渴望來瓶黑松沙士來消散好漢坡所給予的溫暖⋯XD。

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「望高平台」，登頂完後小休一下即照原路退回至停車處。接續第三站（南觀音山）南觀音山位太平橫坑，可google 紙箱王創意園區。廍子路登山口順河堤邊可停車，路口有7-11，登山口有一說法手印護持登山者出入平安健康。

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心靜則世界平，身平萬事均OK

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登山快樂頌

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反聞聞自性，性成無上道

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步道旁小茅棚

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一念清楚明白當珍惜。

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看到佛施無畏手印，心中依然是澎湃激昂⋯因為坡道很陡ㄚ⋯⋯呼呼

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記得師父常說，學習要有成果，應當是重複加上積累，一步步實現。

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玉佛寺前莊嚴的四大天王

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非常清幽雅緻的道場

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小百南觀音山318/編號42入袋，感恩合十阿彌陀佛。

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山上展望

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先找個涼亭吹風吃飯，順便看看下一個行程的登山攻略。接續第四站頭嵙山，屬大坑四號路線，最佳登山口可google 聖普宮，此處停車方便又有衛生間供遊客方便，真是非常友善的地方。

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聖普宮前廣場

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水泥農路底拉繩向上即接上步道，從聖普宮至拉繩處約步行13分可達。

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步道直上即三角點⋯SONG!

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拉繩處至三角點約14分可達。

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三角點基石（步道尚在施工）

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小百頭科山，859米編號41歡喜入袋,今年的中秋真的很不一樣，原計畫繼續探訪暗影山，眼看時間已近17:00只好作罷，期待下次繼續喲 see you 。

登山 步道

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