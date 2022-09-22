一日四星全攻略！中台灣小百岳簡單練腿力，內心平靜的登山快樂頌

假期的中間較適合遠征行程，今天心想就來出個中台灣小百岳任務，打開手機Google Map 對照百岳列表，發現霧峰阿罩霧起可接三汀山，南觀音到新社頭科山，聚興與暗影，這些都屬於較為簡單的行程，好玩又可以練腿力，當下拎起行囊直接鎖定阿罩霧驅車來去。 首站阿罩霧，位霧峰，最佳登山口請google樟公廟,從樟公廟停車場起登至阿罩霧三角點，來回約1小時即可完成，沿途均行走在產業道路上，唯登頂前有一小段土路。

霧峰樟公廟，有停車場與化妝室供民眾方便，使用後要記得不忘回饋與感恩唷。

沿途路況

專業級塗鴉

視野展望（寬）

沿途多處架設友善設施供民眾休憩。

產道末端取右續行，約10分即可見三角點一座。

速速拍照紀錄後原路折返樟公廟驅車往下一個目標前進。第二站：三汀山 位太平區屬咬人狗坑步道，行車約20分左右可至一江橋提防（google 東坪茶寮二號堤防）轉入一江橋登山口前有一7-11門市供來者糧草採購。

東坪茶寮二號堤防停車空間

第一涼亭前竹寮。

第一涼亭與衛生間（第一涼亭有簡易衛生間供遊客使用，使用完後記得沖一下唷）

第二涼亭

161高壓電塔基座

步道路況（非常筆直加緩緩升）

直直上好漢坡關卡！

爬完好漢坡，接續第二段緩坡，約600m左右即可攻頂。

緩升坡！

座落於平台旁的福德祠

看見超級486， 小百#43三汀山入袋⋯Ya ^^

登頂的展望⋯水，此時渴望來瓶黑松沙士來消散好漢坡所給予的溫暖⋯XD。

「望高平台」，登頂完後小休一下即照原路退回至停車處。接續第三站（南觀音山）南觀音山位太平橫坑，可google 紙箱王創意園區。廍子路登山口順河堤邊可停車，路口有7-11，登山口有一說法手印護持登山者出入平安健康。

心靜則世界平，身平萬事均OK

登山快樂頌

反聞聞自性，性成無上道

步道旁小茅棚

一念清楚明白當珍惜。

看到佛施無畏手印，心中依然是澎湃激昂⋯因為坡道很陡ㄚ⋯⋯呼呼

記得師父常說，學習要有成果，應當是重複加上積累，一步步實現。

玉佛寺前莊嚴的四大天王

非常清幽雅緻的道場

小百南觀音山318/編號42入袋，感恩合十阿彌陀佛。

山上展望

先找個涼亭吹風吃飯，順便看看下一個行程的登山攻略。接續第四站頭嵙山，屬大坑四號路線，最佳登山口可google 聖普宮，此處停車方便又有衛生間供遊客方便，真是非常友善的地方。

聖普宮前廣場

水泥農路底拉繩向上即接上步道，從聖普宮至拉繩處約步行13分可達。

步道直上即三角點⋯SONG!

拉繩處至三角點約14分可達。

三角點基石（步道尚在施工）

小百頭科山，859米編號41歡喜入袋,今年的中秋真的很不一樣，原計畫繼續探訪暗影山，眼看時間已近17:00只好作罷，期待下次繼續喲 see you 。