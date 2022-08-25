中橫大辣「屏風山」 值得擁有過人意志力和體力的你來挑戰

屏風山，中橫大辣 ，在山岳界名聲響亮，聽名號就知道又嗆又辣，去程先下切個600m，然後就開始瘋狂的陡上，尤其最後一段，抬頭一看是無止境陡坡，而爬上岩壁後，往下一望，真的雙腳發麻。最後回程陡上600m就是最後試煉了。想經過試煉，必要有超越常人的意志力和體力。雖說屏風山大部分人說無景，但其實有幾處特色。松針營地適合露營，可以放鬆chill一下。旁邊鄰近著塔次基里溪可以清涼消暑。再往上一些，還有參天神木可以瞻仰。最後登頂後，三角點拍完照，別忘了繼續往前走一段，有壯觀的奇萊北壁可欣賞。

前一晚車宿登山口。新的登山口位於台八線111.2K。

登山口前有立告示牌，並詳細記載路線可供參考。

半夜2點多摸黑起登，先下切600公尺後過溪，當天過溪不需穿雨鞋，有較高的石頭當踩點，登山鞋可以過。過溪後接著一段稍陡的爬升後，經過鐵線橋後不久抵達松針營地，腹地廣闊，許多山友都會選擇此地紮營，第二天再登頂屏風山。走一段路後看到新蓋的山屋，後經過塔次基里溪代表陡坡即將開始。

屏風山整路幾乎都是在樹林裡穿梭，因此不用擔心曝曬問題。

塔次基里溪過後有數棵神木非常壯觀。

回程我們有多駐留一下，和神木留影。

一路陡上完全沒有在客氣，大辣名號實至名歸。有2-3處展望點。可以眺望鋸齒連峰以及中央尖。

鋸齒連峰和中央尖山

越後面的林相越是漂亮。這段是最後的陡坡，抬頭一看真的是不見盡頭的陡坡。

最後的岩壁區，站在上面向下望真的很震撼。

岩壁後有一段稍緩的坡，即將開始倒數。

Yes!看到100就看到人滿為患的三角點了。

三角點無景，而且非常狹小，有些人會選擇在後方休息，拍攝時完全避不掉。><但是沒關係這不是屏風山最有看頭之處，而是在往前走有展望點。

遠眺奇萊北壁。希望下次可以去走走奇萊北壁下屏風。

真的是好美，想要看到此美景，最好盡早登頂，因為很容易中午左右就白牆。

最後，就沿著原路回程了。回到塔次基里溪不要忘了用冰涼的溪水沖洗一下手腳和臉部，真的是非常消暑。

我還脫下鞋去泡一泡腳舒緩一下。

行程紀錄2:18起登4:04屏風山屋7:36登頂8:36下山12:39鐵線橋14:04登山口共計11小時46分全程18公里#屏風山單攻