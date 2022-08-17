最完整的玉山懶人包！ 「玉山主北」3天2夜紀錄 重現新台幣千元鈔畫面

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新手想了解登玉山資訊，看22:30-47:07

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✅ 山岳簡介玉山主峰位於台灣的中心位置，海拔為3952公尺。為台灣群山之首，五嶽之一，百岳排名第一，也是東北亞的最高峰。主峰四周有東、南、西、北峰環繞，外圍還有前峰、小南山、南玉山、東小南山、鹿山與北北峰。壯麗雄偉的山容，吸引了無數的國內外登山客前來攀登，近年來更成為台灣人一生必須完成的三件事之一。玉山北峰，同主峰為百岳，海拔為3858公尺，也是百岳八秀之一。峰頂上設有玉山中央氣象站，為台灣海拔最高的建築物。而北峰最著名的是往南方可以眺望欣賞到主峰的壯麗雄姿，感受其氣勢磅礡。新台幣千元鈔票背後的玉山就是從北峰往主峰取景拍攝而來的。

✅ 行程數據這次是從上東埔出發經塔塔加鞍部玉山登山口到達玉山北峰和主峰。單趟18.1公里，來回29公里。從海拔2580公尺，到達主峰為3952公尺。高低落差為1372公尺，總爬升約1936公尺。白天最高溫大約11度，晚上低溫大約3度。

✅ 行程導覽從東埔山莊出發後不到500公尺的距離就會先到達保六派出所。在這裡需要把入山證及人員清冊投入派出所門口右手邊的信箱。之後還有入園手續需至前方隔壁棟的排雲服務中心辦理。如果你是在早上6:30前就入園的話，需自助辦理報到。可在服務中心門口前左手邊有電腦，把身分證過掃描機後即完成入園手續。

(派出所投入入山證及人員清冊)

(排雲服務中心自助辦理報到)單攻或是提早出發的話需徒步前往登山口，因為這時候尚未有接駁車可以搭乘，大約2.8公里的路程聽起來好像很遙遠耗時，但這段路是走柏油路，路面非常平緩很好走。

(清晨巧遇山羌覓食)從登山口到達排雲山莊爬升約800公尺，以百岳路線來說相當親民。在8.5公里的路程中緩緩上升，可以感受到海拔與生態的變化。步道一開始出發就是斷崖路，路面寬度很窄，需小心且快速通過，避免跌落山谷與落石掉落。之後也有一些塴壁和斷崖的路段，有鐵鍊可以攙扶，都需要注意安全。經1.7公里處有孟祿亭，有長椅可以坐下來休息。在前方不遠處也有生態廁所可以使用，下一間廁所則要到5.5公里處，在快要到達西峰下觀景台時也有一間廁所，是在抵達排雲山莊前唯二的廁所。

(距離登山口1.7k的孟祿亭)

(孟祿亭旁的生態廁所)

(遠挑群山相當愜意)

(經6.7k的玉山大峭壁)因正直夏季，在快接近中午時天氣就有些變化了，雲層和霧氣明顯變多，還時不時會下起陣雨所幸雨量不大，降雨時間短，不需特別穿上雨衣和背包套，用雨傘即可快速反應。但在下午快2點時雨勢就越來越大，所幸我剛好抵達位在海拔3402公尺的排雲山莊。

(撐雨傘對付突然的降雨)

(終於抵達位在8.5k的排雲山莊)因為我計畫想要拍攝北峰日出，需要很早就抵達。也怕我裝備重，所以6/29當天晚上用餐完6點多，我就回房間就寢，準備在凌晨之前就要出發。

(抵達排雲山莊時向莊主報到)

(2F為寢室，走廊有置物櫃放置登山包)

(今天有訂餐吃肉排便當)

(6/29 晚上10點半起床，準備前往北峰)當快要接近主峰與北峰叉路前可以感受路面完全變成岩石路，有些路寬非常窄，一定要拉的鐵鍊前行。在黑暗裡經過這些路段時我都告訴我一定要用生命抓好這些鏈條，因為誰知道在黑暗中這些斷崖有多深，我一定要完成這次的任務後平安回家才行。

(半夜抵達風口，風大、溼氣重和寒冷，遠方可以欣賞嘉南平原夜景，但有雷雲在遠方)

(清晨抵達氣象站，但天氣不盡理想)

(早晨氣溫低，在氣象站前發呆癡等出景)

(獨自前往北峰三角點，同為主峰為百岳之一)原本預計要拍攝日出縮時，但因為雲霧越來越重而放棄拍攝。原以為都不會出景了，不過一直到等待到7點時，雲層竟然開始散開了!!現場大家都好興奮，我趕緊拿起相機空拍機開始猛拍，也讓我見證到新台幣千元鈔票上的大景，非常震撼人心。

(苦等到7點多，終於撥雲見日)

(空拍-主峰雄姿霸氣登場)

(空拍-氣象站與玉山北峰)

(空拍-主峰與氣象站)

(重現新台幣千元鈔票的畫面)回程時來倒主峰碎石坡路是登玉山主北最有挑戰的一段路，需在300公尺內爬升74公尺，相當於21層樓高，且坡度約60到70度。這段路我背重裝走了將近40分鐘，非常考驗體力的一段路。

(離開氣象站網主峰前進)

(身後為北峰和氣象站)

(離主峰不遠了)

(主峰上稍有雲霧，但依然氣勢磅礡)

(漫步在主峰前，美不勝收)

(主峰下北峰的碎石坡抵達，要開始陡上)

(揹著重裝攝影器材和三腳架拍攝，挑戰自我體能)

(到達風口時，雲霧越來越厚)

(風口上主峰雖然只有短短0.2k，但步道險峻，一定要走穩)

(最後一步，就快到達主峰三角點了)

(抵達時已接近中午，山頂上只有一些單攻的登山客)

(此時主峰上只有我一人，雖沒有出大景，但當時能在台灣之巔嗑著一根臘腸也是一種享受！)因為上主峰時雲層又開始飄起所以也沒出大景，在這裡待了一會後就決定回排雲山莊。回山莊後稍作休息，在晚餐前把剩下兩顆電池的空拍機飛一飛，可以看到主峰上依然有些雲霧在，但空拍的美景時在震撼人心。或許這次在主峰上沒有看到大景，就是留給我下次再來的動力！

(下山前往排雲山莊)

(運氣很好後補上第二天排雲山莊，可以吃飽睡飽明天再下山)

(空拍-排雲山莊)

(空拍-排雲山莊與北峰稍被雲霧擋住)

(空拍-主峰山脈旁遠眺北峰)

(空拍-玉山主峰側面，能看到之字形步道)

(空拍-主峰連接北峰約2.2k路程)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

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