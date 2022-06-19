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沿途林相優美！ 台北大縱走第六段「幽靜森林」 難度偏易、展望佳

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：捷運麟光站＞富陽生態公園＞福州山公園（福州山）＞中埔山東峰＞軍功山＞中正嶺＞糶米古道＞糶米古廟＞德興煤礦遺址＞妙高台＞馬蹄型觀景台＞拇指山＞和興碳坑台北大縱走第六段為捷運麟光站至中華科大，在七段中整體難度偏易，展望佳，因交通因素，且九五峰，南港山已去過，故我們選擇在拇指山登頂後下山，總計約7公里，第六段號稱台北101看到飽，沿途林相相當優美且多變

e7bc24154817230b34c4271723b529a8.jpg捷運麟光站出來後，沿著富陽街走即可到達富陽生態公園

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富陽生態公園相當美，很森林的感覺，相當清幽舒服

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按指標取右上方階梯上行

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階梯通往福州山公園

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福州山，福州山公園到了，有展望，台北101很清楚

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接著前往中埔山方向

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沿途展望一樣是台北101

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遇叉路，取右行

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抵達中埔山東峰

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展望很不錯，還多了桐花點綴其中

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不久後就抵達軍功山，三角點旁都是樹林，無展望

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接下來要從忠正嶺廟後方小徑穿過

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好狂的樹根

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往糶米古道方向前進

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走出柵欄後，右轉走柏油路，經過一片墓園

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墓園有大縱走指標，要穿越墓園一小段上階梯

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進入糶米古道

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遇叉路，到達糶米古廟，右邊往挹翠山莊，妙高台，下坡為德興煤礦，先去看德興煤礦

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德興礦坑遺址到了

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再來要折返至剛剛的糶米古廟叉路

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挹翠山莊

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由此上行往妙高台

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妙高台到了，剛剛還看到保育類鳥類，藍腹鷳，可惜來不及拍，沒想到在台北的山林還能親眼見到，真不可思議，一直以為只有在中海拔以上才有

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妙高台之後就是馬蹄型觀景台，視野不錯，再繼續走一段，右上行階梯按指標就是通往拇指山

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有一小段攀岩拉繩

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原來拇指山是一個巨大岩石

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這巨石真是壯觀，可惜天氣不好不然360度環繞視野真的很讚

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因為交通因素，接著折返至馬蹄型觀景台，由此階梯下行下山

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途經忍字碑

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往和興碳坑方向就可以下山

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今天的大縱走行程就到這裡

公園 台北101 古道

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