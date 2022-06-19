沿途林相優美！ 台北大縱走第六段「幽靜森林」 難度偏易、展望佳

今日行程：捷運麟光站＞富陽生態公園＞福州山公園（福州山）＞中埔山東峰＞軍功山＞中正嶺＞糶米古道＞糶米古廟＞德興煤礦遺址＞妙高台＞馬蹄型觀景台＞拇指山＞和興碳坑台北大縱走第六段為捷運麟光站至中華科大，在七段中整體難度偏易，展望佳，因交通因素，且九五峰，南港山已去過，故我們選擇在拇指山登頂後下山，總計約7公里，第六段號稱台北101看到飽，沿途林相相當優美且多變

捷運麟光站出來後，沿著富陽街走即可到達富陽生態公園

富陽生態公園相當美，很森林的感覺，相當清幽舒服

按指標取右上方階梯上行

階梯通往福州山公園

福州山，福州山公園到了，有展望，台北101很清楚

接著前往中埔山方向

沿途展望一樣是台北101

遇叉路，取右行

抵達中埔山東峰

展望很不錯，還多了桐花點綴其中

不久後就抵達軍功山，三角點旁都是樹林，無展望

接下來要從忠正嶺廟後方小徑穿過

好狂的樹根

往糶米古道方向前進

走出柵欄後，右轉走柏油路，經過一片墓園

墓園有大縱走指標，要穿越墓園一小段上階梯

進入糶米古道

遇叉路，到達糶米古廟，右邊往挹翠山莊，妙高台，下坡為德興煤礦，先去看德興煤礦

德興礦坑遺址到了

再來要折返至剛剛的糶米古廟叉路

挹翠山莊

由此上行往妙高台

妙高台到了，剛剛還看到保育類鳥類，藍腹鷳，可惜來不及拍，沒想到在台北的山林還能親眼見到，真不可思議，一直以為只有在中海拔以上才有

妙高台之後就是馬蹄型觀景台，視野不錯，再繼續走一段，右上行階梯按指標就是通往拇指山

有一小段攀岩拉繩

原來拇指山是一個巨大岩石

這巨石真是壯觀，可惜天氣不好不然360度環繞視野真的很讚

因為交通因素，接著折返至馬蹄型觀景台，由此階梯下行下山

途經忍字碑

往和興碳坑方向就可以下山

今天的大縱走行程就到這裡