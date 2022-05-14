趕上5月雪純白花毯　「天上山縱走」健行賞景還有桐花美景相伴

這次原本預定是5/2補假日前往，但從氣象預報發現周末會變天，所以臨時將行程提前到平日。首先從捷運頂埔站開始今天的行程，從捷運站步行約十分鐘後便可從大暖坑福德祠登山口起登這路線去年曾經走過，所以腦海中對各段路況的印象都還算清楚，不過行前還是慎重地準備離線地圖及充足的水分補給品。

只是沒想到才走沒多久就被這滿地桐花的風景深深吸引。

許多花卉最美的時刻都是在枝頭綻放的當下，大概唯有桐花最常被認為落花遍地的畫面才是最美，這真的是「五月雪」桐花與眾不同的地方。

大暖坑登山口-大暖尖山這段的坡度爬升還是老樣子折磨人，幸好一路上桐花美景相伴，賞景之餘也自然有休息的正當理由，從林間望向頂埔科技園區及遠方大漢溪河岸。

而除了欣賞山徑上的「五月雪」美景，也別忘了抬頭看一下林間的天空，那桐花樹伸展的枝枒搭配鮮嫩綠葉及白花，也是一種足以讓人放鬆心情的美景。

回望剛剛登頂過的大暖尖山，山景中除了一叢叢盛開的白色桐花外，也可看見黃色的相思樹點綴其中。想起幾分鐘前人還在那片林中欣賞，現在繞到山的另一面用不同角度欣賞，爬山的樂趣大概就在此。

約莫出發兩小時後抵達火焰山(青源山)，涼亭旁的觀景台視角可以看到觀音山及大台北盆地。

後續行程是走天上山登山步道，在進入步道前就先看到桐花公園的山坡也是花團盛開的樣貌。

步道入口不遠處就有幾株枝幹較為低矮，剛好很適合拍攝油桐花的近景。

距離起登三小時後來到小百岳-天上山，原本預計是在這進行補給，但千算萬算沒算到三角點的觀景台正在施工，原有的木造平台已經拆除，讓我打算在這休息補給的計畫只好改成補給草草解決、拍照也是按幾張快門就收工。不曉得這狹小的空間怎麼容納得了假日上山賞花的人潮，不過念歸念但能上來看到這風景真的覺得不虛此行。

告別天上山後，接著是天上山-五城山之間的稜線步道，這也是我個人覺得走起來最舒服的一段，坡度平緩且一樣也有桐花美景可欣賞。

下切到山中湖的途中，發現有個賞桐的最佳座位，熟門熟路的山友大哥大姐果然專業！明年我也想坐在這欣賞！

豐富的生態也是這趟行程的收穫，像這張原來僅是為了拍攝桐花風景的作品，回來檢視才發現左上角就有隻美麗的蝴蝶飛過。

比較可惜的是原定挑戰走到外挖子山，但因為天氣太過炎熱，加上出發時間較先前晚一小時，幾經考量下改由烘爐地撤退。