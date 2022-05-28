北市親山路線！ 輕鬆幽靜的虎山步道 「虎山峰」曾是台北市的能源之心

虎山步道位於台北市松山區，是台北市城東南港山系的淺山，又以「四獸山」——象、獅、虎和豹四座郊山之一而聞名，其實四獸山之中只有象山和虎山有完整的步道，而虎山不如象山那麼喧鬧，是一條輕鬆而幽靜的親山路線。虎山可以說是松山的家山，在日本時代被發現盛產煤礦，以品質優良的「松山碳」而聞名，甚至還運送燃煤到山下的電廠，供應全台北市所需的電力，所以說虎山是台北市的能源心臟也不為過。今年生肖適逢虎年，走一趟虎山步道相信今年運勢一定福虎生風。

虎山步道登山口在松山「慈惠堂」，廟方有提供收費停車場，從慈惠堂走馬路往山下約100公尺，就是步道的起點，在登山口有一個意象看板，上面寫著偌大紅色的「四獸山市民森林」。

虎山步道又稱為「虎山溪步道」，因為步道起點剛好與虎山溪並行，過去因為山上盛產煤礦，任意堆置礦渣導致溪流遭到嚴重破壞，後來經過市政府整治後成為親水公園，連橋梁與涼亭的建築都很有古趣，已經慢慢復育了虎山溪的生態。

虎山步道大多已鋪上花崗岩，部分則是建置木棧道，路況非常平易近人，虎山也是廟宇密集度很高的一座郊山，我沿著步道經過了南天宮、真光禪寺、慈天宮、忠義宮和朝玄宮，然後抵達知名的「瑤池宮」，豹山峰就在瑤池宮對面100公尺的地方，豹山海拔142公尺，有一顆北市319號精幹點，並立有一根豹山峰的木柱。

虎山距離豹山僅有約300公尺，海拔同樣是142公尺，山上無基石，但有一座觀景平台，視野非常遼闊，可以俯瞰101以及信義區的景色，也立有一根虎山峰的木柱。再沿著虎山峰稜線下山，一路上的景觀都很秀麗，特別其中有一處巨岩觀景點，視野極為廣闊，坐在這裡小憩一下，一邊欣賞台北市的景色，陣陣清風吹來，心情感覺十分愉悅舒暢，步道下山到達另一個松山知名廟宇「奉天宮」，再走馬路回到慈惠堂取車。

在瑤池宮旁邊有一個「松山一坑」礦坑口，坑口立有一個說明看板，說明過去四獸山蘊藏豐富的煤礦，並以「松山碳」而聞名全台，第二世界大戰前，松山的煤礦業發展至巔峰，由地方仕紳——許金定家族經營，一直到1982年才收坑。原來不只是基隆、平溪等地，台北市也有生產煤礦，今天我就來和大家分享這松山地區的發展歷史。

早期松山地區是平埔族「凱達格蘭族」的祖居地，從1654年荷蘭人所繪製的「大台北古地圖」上，就可以看到這些居住在基隆河畔的聚落，依據中研院翁佳音的研究，有「麻里錫口社」(饒河夜市附近)、「里族社」(舊宗里附近)和「塔塔悠社」(塔悠路附近)等，另外當時西班牙文獻也有紀錄，因為基隆河畔容易淹水，平埔人的房舍主要在山上，推估應該就是現在的虎山，這些平埔族人主要依賴捕魚、獵鹿和農耕維生。

大約乾隆年間，漢人開始入墾松山地區，在基隆河南岸逐漸建立街肆，並以原來凱達格蘭族的社名「錫口」當做是街名，錫口在族語是「河流彎曲處」的意思，因為具有基隆河運之利，又位於台北和基隆的中間點，所以當時雲集各式商店、旅館、茶樓、賭場甚至風月場所等，帶動錫口街快速地發展起來，並以當地信仰中心「慈祐宮」逐漸向外擴展，獲得了「小蘇州」的稱號。圖片是錫口街舊照，正好可以看到基隆河的轉彎處，河畔還有船隻停泊。

除了商業發展以外，松山也是台北市的糧倉之一，漳州人郭錫瑠在1762年完成開通「瑠公圳」，從新店溪取水灌溉大台北地區，其中也有一條分支流經錫口的農田，並且在附近形成多個灌溉用的埤塘，包括永春陂、中陂、後山陂等，從1904年的堡圖中就可以看出，這些埤塘灌溉了錫口廣大的稻田，甚至還成為了地方的庄名，可惜近代隨著農業的式微，這些埤塘已經逐漸縮小，部份還被填平而消失，其中「中陂」位置在虎山山腳下，目前已經改建為「瑠公國中」，以紀念郭錫瑠的貢獻，另外永春陂則被開發為「永春陂生態濕地公園」。

錫口街因位於基隆河畔，初期依靠船運而繁榮發展，當時甚至比剛崛起的大稻埕更為熱鬧，不過隨著河道淤淺，錫口一度漸趨衰退，所幸清末劉銘傳興建基隆到台北的鐵路，也經過錫口街，讓錫口的發展有了轉機，才又恢復了昔日的盛況，照片為清代時的劉銘傳鐵路，尚使用蒸氣火車頭。後來在日本時代，由於「錫口」二字在日文中有不雅的意思，又當時的官員認為錫口和日本四國的松山很像，故於1920年更名為「松山」。

松山的工業發展則從日本時代開始，起初是四獸山被發現蘊藏豐富的煤礦，故吸引許多人申請來此開礦，其中絕大多數是日本人，只有一位是台籍人士──陳能記，他的背景非常特別，原來是新店人，跟著馬偕學習醫術，後來受到馬偕的受洗而成為基督教徒，並且被派到錫口擔任傳教士，期間幫民眾種痘防疫、免費幫助窮人看病，受到庄民普遍的愛戴。他不但為人慈悲，也頗有商業頭腦，1897年向日本人買下三張犁的礦區(如圖)，經過數年的經營，最後竟成為錫口的第一鉅富。

陳能記起初只是一個平凡的基督教傳教士，竟然可以在那個年代成為鉅富，是松山地區的一大傳奇故事，1918年6月18日陳能記病故，《臺灣日日新報》還報導及推崇其生平事蹟，後來他的長子──陳復禮（如圖）繼續陳家的煤炭事業，曾經捐贈成立松山圖書館、改建松山長老教會、並且擔任松山庄長，陳家連著二代都是松山地區的首富，但還一直致力於地方公益，讓陳家在松山的聲望持續不墜。

松山一坑的經營者──許金定出場，許金定小陳復禮18歲，出生於一個非常貧寒的家庭，年輕時只是一個搬貨工人，據地方傳說，當時他非常嗜賭，導致家裡經常無米可炊，有一年除夕他老婆到市場勉強賒了一塊肉準備過年，沒想到當天債主上門，在要不到債的情況下，就直接把那塊肉帶走，二夫妻只能抱頭痛哭，許金定向妻子發誓必定痛改前非，沒想到經過這一事件的刺激，許金定努力工作，最後竟然取代陳家成為松山的第一富豪。

1920年時日本財團——台灣炭業挾著雄厚資本，將松山的煤礦全部併購，隔年奮發圖強的許金定23歲時，不甘只做一個工人，邀請他的堂兄向財團分包一部分礦坑來開採，堂兄負責礦坑事務，許金定則負責行銷和財務，二兄弟分工合作無間，經過數年經營生意越做越大，最後竟把松山一坑、二坑和三坑全部包採下來，礦工人數最高時超過500人，當時產量在全台灣僅次於李建興的瑞三煤礦、石碇顏欽賢的台陽煤礦以及土城的海山煤礦，同時也成為全台北市產量最大的礦坑。

1927年台電會社(台電前身)為了解決台北州缺電問題，決定在松山設立一座火力發電廠，稱為「松山火力發電所」(如圖，位於今撫遠街)，就是因為考量松山盛產煤礦，燃料取得較為方便，也因此當時松山煤礦和松山驛之間，有鋪設一條煤礦運輸台車鐵道，然後電廠又興建了一條鐵路支線，由松山驛將燃煤運到電廠。也由於有了這座電廠的燃煤需求，讓許金定的煤礦事業更為蓬勃發展，而這松山碳也源源不斷地送往電廠，發電點亮全台北州夜晚的電燈。

許金定(如圖)沒有兒子，只育有二位女兒，長女許招治剛從第三高女(現中山女高)畢業後，邂逅愛上一位來松山街看診的年輕醫師——曾以標，並在1934年以19歲之齡就下嫁給他，出生於台中霧峰貧窮家庭的曾以標，台中一中畢業後以優異成績保送「臺北醫學專門學校」(台大醫學院前身)，這松山第一鉅富千金下嫁中部窮醫師，當時可是轟動松山的大新聞，沒想到結婚才三年，生育一男一女後，許招治竟不知何故服毒自殺而亡。

我找到了《台灣日日新報》1938年7月17日的新聞，當時記者曾探訪緣由，竟報導是因許家新建豪宅過去曾有人自殺，所以遭到了詛咒的緣故。其實以現在的觀點來看，應該就是產後憂鬱症所致，不過當時的醫學知識還不足，導致這起許家千金的自殺懸案，引起社會大眾很大的震撼和議論。但不論如何，許金定還是十分信任這位女婿，甚至將整個松山煤礦事業，交給曾以標經營，曾以標也沒有辜負岳父期待，放棄行醫的人生，戰後仍把松山維持為台北市第一大煤礦，一直到1982年收坑為止，四獸山的煤礦才走入歷史。

靠著基隆河與鐵路的交通便利，松山成為重要的中繼站，帶動了台北的商業繁榮，又靠著瑠公圳的灌溉，讓松山栽種的稻米也養育了無數的台北人，而在虎山上的松山煤礦，更曾供應了全台北市所需的電力。我站在虎山峰的觀景台，看著台北101和繁華的市區，今年生肖正逢虎年，期祝這曾是台北市能源心臟的虎山，能夠福虎生風，繼續點亮台北人光明的未來，也能夠如虎添翼，帶動臺灣的發展飛躍百年、千年。

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