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桃園龍潭石門山熱門路線！樹蔭下蒐集「景春步道、小竹坑古道」美景

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登山路線：[桃園龍潭] 景春步道-石門山-小竹坑古道

登山日期：2021/10/16

路    程：5.8公里

時    間：3.5小時(含休息、拍攝)

登山影片連結登山相關資訊：連結登山GPX：連結部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：北端登山口->石門山：約1小時，都在樹蔭下的原始路，前段爬上稜線後，後面就平緩很多了石門山->南端入口：約30分鐘，雖然有點上下坡，但主要是以下坡為主，而且坡度不會太大，一樣是樹蔭很多的原始路南端入口->依山閣岔路口：約1小時15分鐘，緩下坡的原始路，都在樹蔭下，風景秀麗，慢慢享受自然景緻喔!依山閣岔路口->北端登山口：約35分鐘，一小段爬坡後，就緩下坡了，同樣都在樹蔭下除了景春步道略陡外，大多是平緩的坡度，全程也幾乎都在樹蔭下，步道的景致與環境都不錯，難怪步道這麼熱門喔!

影片及圖片如下

今天又要來走桃園的石門山了，上次從勞工育樂中心上石門山，這次則打算從景春步道上去。今天是要從北端入口出發，所以先來路口旁的公廁整理一下，裡面有好幾間廁所，真的很不錯，不會等很久

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北端的入口因為有這個紅色的牌樓，所以很明顯，不過周圍真的很多的攤販，有夠熱鬧的

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這個步道每次假日來都很多人，不知道是因為很多攤販的關係，還是大家愛走這個步道，真的是很有趣的步道開端

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一從入口進來就是原始的路面，這條步道每次走，都覺得是條很有自然美的原始路，前段也寬敞，所以走起來感覺很不錯

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漸漸的路變得有點狹窄，也出現了鐵皮牆

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來到岔路口，標示左往"景春步道"

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走上階梯後左轉，右前方的桿子上有標示直走往"景春步道"，左轉往"好漢坡"，  今天就來走"景春步道"

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景春步道一樣是原始的路徑，坡度由平緩而漸漸轉為陡坡，但人群一樣的絲毫不減

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遇到岔路，標示左右皆可往"景春步道"，我們則往右前進，從這個岔路開始坡度就又陡了一些，大家行走的路線也有點開始分散，所以人群便少了一點點，不變的是，蔥綠的景致依然遍佈整個步道

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持續的爬坡的確是有點辛苦的，不過今天的路程預計不會太長，所以就慢慢前進囉!

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來到岔路口，標示直走往"景春步道"，右上往"南端入口"，我們則右上往"南端入口"的方向，這個方向的路徑鋪了許多的輪胎

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很快又遇到岔路，左轉往"好漢坡"、右轉往"南端入口"，我們繼續右轉往"南端入口"的方向，目前岔路大多會有標示，但還是建議沒走過的路，要攜帶離線地圖喔!

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又經過一段輪胎路

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來到稜線囉!上來稜線後是一處平緩的空地，還有椅子在旁，也有標示右往"南端入口"

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稜線的路徑就平緩很多了，也表示辛苦的爬坡大致完成囉!後面就輕鬆了

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走到一處，右方有個小岔路，前方有牌子顯示，右上可往"石門水庫、勞工中心…等"地方，上次我們就是從這裡上去"清水坑山"，後方樹上有往"清水坑山"的標示，這次就"往左"繼續前進囉!

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路過右邊一處休息區

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前方是一個多方向的岔路口，這裡有各方向的標示，今天走不同的路線前往石門山

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往石門山的路又是一段的爬坡，但不算太長

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這沒標示的岔路，查地圖是會相通的

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這是個菱形岔路，等一下就相通了

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從菱形路左邊上來後左轉，路就開始平緩了

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前方就是石門山了，這裡有一塊空間，旁邊有小小的展望

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接著走往隔壁的基石，兩處基石很近，第二處基石這裡的展望也是很不錯的

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從石門山基石過來這另一個基石後，左轉會看到左右兩條路，上次走左邊，這次要走右邊fb7f6161ab0ae4a05003e4e275b61cad.jpg

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走下來沒多久遇到沒標示的岔路，取右繼續前進

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從石門山下來一樣都是泥土路，所以要小心步伐，別滑倒囉!

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下到平地後右轉，往"南端入口"的方向

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右轉過來的不遠處有個小岔路，標示可往"原佑福德祠"、"粗坑古道"，先記錄一下

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順著這條產業道路走一小小段路，又看到右邊有條小岔路，而它的標示在左邊小竿子上，標示"小粗坑古道口"  

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接著左邊有一條岔路，等一下要走這條岔路，但我們先往前去看一下"南端入口"

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因為很快就到"南端入口"了，就在馬路旁，這裡感覺車比較少，但也停了一些車在路旁

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看完南端入口，接著要走往剛剛遇到的岔路，這個岔路口樹上有許多登山條與一個標示，標示往"石牛山"，不過今天沒有要走到石牛山啦!只是走這條路

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這條路也是原始路徑，坡度是緩下坡，樹蔭也很多，所以滿輕鬆的喔!這條路走起來很幽靜，而且步道的氛圍相當不錯喔!建議放慢腳步，好好欣賞一下周圍的景致

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雖然會有幾小段上下坡，但都不長，只是~走進來這段步道後都沒什麼風，就有點熱起來了

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經過一棵大板根，上面標示這段步道名為"小竹坑古道"

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越來越接近水邊了，水也滿清澈的，還有一些小魚在裡面優游喔!

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e9cd296b3f09235154353b2d13a8e4db.jpg然後順著石頭，小心踩穩的踏過小溪

d5f2005f5d970c189ae015978b3c645d.jpg走過去後，右邊有一條岔路，樹上標示右邊岔路往"石牛山"，以後要走”雙石縱走”時，就會來這裡了，標示直走則往"石門山、水庫資料館"，所以這次就直走繼續前進

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跨過水邊後往前走一小段，右邊有一條小小的岔路，查詢地圖好像可以通到水庫旁，不過，繼續順著明顯的路徑走，取左

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前面的溪水邊過來後，會走了一段小爬坡後就又轉為平緩了

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不知不覺間空間豁然開朗了起來，眼前還出現了一座涼亭，這涼亭的外觀感覺有點像城牆，不知景色如何呢~

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這涼亭名為"漢威亭"，上面位置還滿寬敞的，不過展望算普通，休息完就繼續前進囉!

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過了涼亭，瞬間風就變大了，真是太涼爽了啦!因為前面那段都沒有風，都冒了許多汗了，走幾步路，路邊出現一個展望處，這裡的展望比剛剛的涼亭好一點

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再繼續往前走幾步路，就來到分岔點了，樹上有標示直走往下可到"依山閣"，左上則往"石門山"，上次有走去"依山閣"了，這次算反是過來走

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所以，現在則往左上前進，這段路都是緩上坡的原始路，路面崎嶇不平要踩穩腳步喔!

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來到了岔路口，這裡沒有標示，地圖顯示左往南端入口，右往北端入口，所以要右轉走回出發地”北端入口囉!

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路過很不錯的水庫美景喔!

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回北端入口的這段路算是緩下坡，也都在樹蔭下

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遇到一個岔路口，左邊往好漢坡，之前有從這邊下來過，的確是好漢坡喔!現在則依標示往"北端入口"的方向

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回到往"景春步道"的岔路口了，接著就右轉，下階梯，然後就走回"北端登山口囉!雖然岔路有很多有標示，但還是有幾處沒標示，第一次走或不熟悉的，還是都建議要攜帶離線地圖，以備不時之用喔!

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步道 登山 古道

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