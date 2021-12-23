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中橫特辣！「白姑大山」壯麗山勢太震撼　熬過翻不完的山頭最厲害

健行筆記 / 健行筆記BingHung Lee

白姑大山，中橫特辣白姑大山，3341M，百岳排名#45，一等三角點。又稱白狗大山，列名台灣百岳的「十翠」之一，山勢雄偉壯麗，山頂視野絕佳。自九二一地震之後，開闢了從紅香部落經三錐山、司晏池攀登白姑大山的東南稜路線，路線困難處(爬不完的陡坡、鑽不完的箭竹、跨不完的倒木和翻不完的山頭，還需通過岩稜、石瀑，山徑陡峭、上下起伏頗大)。(取自健行筆記)

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1. 預估行程資料參考"'上河文化"與"健行筆記"

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4. 營地資訊:司晏池營地位於海拔約2890公尺的矮箭竹叢中，可容納十幾頂帳篷，附近分布了三四個看天池，水呈茶褐色，為途中重要之水源。過了白姑大山東南峰後還有一個吉他營地，約一頂四人帳大小，沒有水源，此處海拔比司宴池低，狀似吉他而命名。此外，在海拔約3190公尺處的矮箭竹林中，另有一個水流匯集的草青池，水質略佳、但水量不穩定。建議飲用池水之前都應先過濾和煮沸，或自揹清水上山。5. 天氣資訊:

6. 停損設置、緊急應變計畫、路況回報:
時間停損點設定D1 抵達司宴池營地、若身體不適，於此休息隔日不登頂。D2 第二天預計由司晏池出發(2:00起登)，約4.5小時可登頂；下山約需7小時；抓七點半未到三角點回撤。天候不佳不考慮登頂。
緊急應變計畫1.於登山口前發生緊急狀況，則原路撤退2.於司宴池營地發生緊急狀況，視情況決定撤退或待在原地休息觀察，視需要撥打119/112求救4.一旦有緊急狀況發生，全隊須相互支援，共同撤退5.所有隊員都須懂得使用手機GPS記錄軌跡、下載離線地圖，會查報所在地座標
行前討論會：預計於行前兩周左右，透過Line群組語音方式進行，針對行程一切相關事項或個人疑問做討論。需列出個人裝備清單，會於討論過程中一併做檢查、如天氣預報不佳，行前三天左右會再次開討論會，決定是否如期出隊。(2021/05/01): 沿路都有布條，但還是要多留意，有些布條是去綁錯的或是去取水的。 沿路倒木不少，經過時要小心容易踩在腳容易打滑。(2020/05/01): 因攀登白姑大山已經改成免辦入山證，所以假日他家的埕停滿了車；最後農家到司晏池這一段，走到水管路盡頭，已圍鐵絲網，有一張黃色帶箭頭指往”白姑大山”的指標，循指標左上高攀即可。全程路徑清楚，沿途樹上綁了很多路條，循路前行，不迷路。

7. 裝備清單:

  • 帳篷、睡袋、睡墊、耳塞、眼罩、枕頭
  • 頭燈(備用電池)、行動電源、手機(GPX、行程表)、腳架、電源線
  • 水壺、水袋、保溫瓶、濾水器
  • 鍋具、瓦斯、爐頭、擋風板、湯匙、打火機(多帶) 、瑞士刀
  • 雨衣、保暖中層、GORETEX外套、一套備用衣物、一套下山換穿、毛帽、遮陽帽、頭巾、手套 
  • 大背包、攻頂包、背包套、防水袋、保冷袋
  • 登山鞋、登山襪、登山杖、護膝
  • 行動糧食(堅果、果乾、肉乾、小魚乾、酸梅)、預備糧、早中晚餐
  • 哨子、醫藥包(高山症藥、B群)
  • 身分證、健保卡、入山證、雨傘、衛生紙、濕紙巾、垃圾袋、拖鞋、防曬乳
8. 參考菜單:
D1D2
早餐7-11燕麥、蘋果麵包
中餐能量棒+果凍+堅果、麵包能量棒+果凍+堅果、麵包
晚餐乾燥飯+肉乾乾燥高麗菜、紫菜湯---
行動糧乾燥飯、紫菜湯、科學麵
預備糧堅果、能量棒、MM巧克力、梅子、檸檬糖、威德
藥物B群、維他命錠
9. 實際行程:
  • D1: 0900步道登山口 ➔1130~1230三錐山 ➔1250沼澤地 ➔1350~1414松林營地 ➔1500司宴池 ； 
  • D2: 0200司宴池啟登 ➔0700登頂白姑三角點 ➔0800三角點折返 ➔1200司宴池 ➔1330吃完午餐收完帳下山 ➔1500三錐山 ➔1700抵達登山口 (D2共計15HR，含三角點與中午休息收帳2.5HR)

行程照片:  【中橫特辣】白姑大山-住在深山中的人(Xalut)

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▲紅香派出所前搭乘接駁車前往登山口由紅香部落往登山口路況不佳，由衷佩服司機大哥的駕駛技術。在抵達登山口前會經過最後農家。

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▲白姑大山登山口登山口一開始，稱為水管路，踏著鋪滿松針的道路前進

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▲三錐山三角點(附近有一空地可休息)一下子就抵達三錐山、我們在這裡吃午餐。好好休息、後面是惡夢的開始。

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▲過三錐山後可見一倒木往右繞過。

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▲一路可下到沼澤地這邊需要注意路線、往前走會經過一叉路、一條是去取水的道路，一條是往松針營地與司宴池。

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▲松針營地、大致可分為上中下三塊、圖片中為下。已搭滿帳篷。

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▲司宴池營地看天池，從松針營地過來約30分鐘建議可以帶咖啡濾紙、頭巾、絲襪先做第一階段的過濾再使用濾水器

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▲司宴池啟登、拼能在登頂後、太陽下山前回抵登山口

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▲白姑大山困難的地方就是需要上下上下諸多山頭、且倒木多。從司宴池往下再往上登白姑東南峰、再一路往下至吉他營地、吉他營地的海拔高度甚至比司宴池還低、之後須再往上登白姑大山。

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▲ 沿途會有許多有趣的路徑、有一段暴露感稍重，需要注意手腳並用。

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▲ 登頂前的日出

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▲白姑大山登頂前石瀑石瀑倒是沒有想像的難走、一下子就到三角點了 (但回程須要注意來時的方向)石瀑超容易迷路、一起霧，很容易走過頭。可搭配GPX，開始前也可以回頭拍一張照片記錄一下出發的地方。

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▲白姑大山三角點兩天一夜行程白姑大山結語:

  1. 水源問題、若不能接受看天池水質需額外背水(第二天來回三角點共飲用2L，比預估1.5L還多，若不飲用司宴池水、一人5L會比較夠用、當然還是看個人的飲水量再做調整)。
  2. 登白姑大山三角點過程有諸多山頭需要上下上下倒木多、去程回程都不容易。
  3. 若遇到下雨天、有很大機會會摸黑、路況會很不好走。
  4. 需要再增加自我心肺能力、走起來會有點喘、沒有游刃有餘的感覺。
  5. 第二天需要起大早、山上不易入眠的朋友要多注意 (當晚實際睡不到4HR、隔天想睡就只能吃B群提神)
    最後感謝一同登頂白姑大山的朋友、一路上互相照顧，有你們真好：）    感謝紅香派出所的警員大哥分享許多登山知識與山難預防經驗。10.其他事項:緊急救難單位:
  • 救難電話: 119(手機112)
  • 國搜中心: 0800-119119
  • 警政署勤務指揮中心: 02-23218653
  • 警政署空中警察隊: 02-27155584
  • 國軍搜救中心: 02-27373395
無線電連絡電話:
  • 國際頻道: 145.00Hz
  • 保安頻道: 148.74Hz
  • 警政署: 148.77Hz
狀況處理:
  • 迷路: 退回上一個確認點
  • 抽筋: 拉引患處肌肉、使患處伸直、輕按周圍肌肉、補充水分與鹽分
  • 扭傷: 休息、固定保護、冰敷、太嚴重下撤
  • 蛇咬: 去除束縛物、判斷何種蛇、彈性包紮、撤退
  • 失溫: 換乾衣服、烤火、用睡袋裹住全身、喝熱開水、黑糖薑茶
  • 蜂螫: 拔除蜂針、清潔傷口、冰敷、過敏需要服用抗組織胺或類固醇
  • 高山症: 頭暈、頭痛、體力下降、噁心、嘔吐、步伐不穩、呼吸困難(下撤)
行進間注意:
  • 適時補充水分與熱量
  • 休息或停留注意保暖
  • 身體不適，立即告知
  • 上廁所或暫時離開須告知
  • 不要超過領隊，不要慢於押隊
  • 可攜帶哨子，遇緊急或迷路吹哨
行前再確認天氣狀況出發前約時間採買、打包；出發前裝備檢查安全評估:
  • 行前中央氣象局公佈降雨機率達70%以上，出發前若有人員身體不適則取消行程。
  • 行程當中若有人員意外或傷重，則取消行程原地待援或撤退。
  • 攜帶手機電話做必要之聯絡。
  • 攜帶簡易藥材包。含碘酒，腸胃藥，感冒藥，安眠藥，燙傷藥，蚊蟲藥膏，止痛藥，丹木司..等
  • 每日於可通話處與留守人聯繫，告知實際行程進度。
  • 行前會再次檢查國家公園及登山網站路線之路況，水源等。
  • 若行程因路況，天氣或其他因素延遲會動用預備天1天。

參考資料:白姑簡介：白姑大山，上河文化，地圖白姑大山登山步道，健行筆記

參考紀錄(年限較久)：行程紀錄(1): mJump 白姑大山｜單攻難度、路線圖、百岳登山路線新手攻略行程紀錄(2):輝哥的天空 (107/11/27~28)行程記錄(3): 白姑大山，中橫四辣之特辣，兩天一夜紀錄

參考紀錄(較近期紀錄)：行程記錄(4):【中橫四辣】特辣白姑大山｜三天兩夜糜爛團行程記錄(5): 白姑大山2天1夜機車篇行程記錄(6): 馬崙縱走白姑（含白姑西南峰、白姑中峰、白姑東峰）

山難預防：山難預防:城市山人觀點｜一日白姑大山的慘痛經驗：用兩項關鍵化險為夷

▲白姑大山 | 搜救 | Baigu mountain Missing Hiker @Beast Runners 跑山獸

登山 麵包 步道

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