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漫步綠光森林！ 新竹關西「馬武督探索森林」 老樹、瀑布、高CP值步道景觀超豐富

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

講到【綠光森林】現在應該是沒有共鳴了，但在那愛與勇氣的時代(?)，馬武督探索森林當時爆紅了好一陣子，也讓不少文青妹們來此朝聖拍照、PO文。而且開始健行後，做了不少功課，發現這裡不只是單純的打卡點，有500歲國寶楊梅樹、瀑布等亮點，整體步道景觀豐富度、CP值真的很高，健行難度也不高。

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如何前來/停車資訊：從北二高-關西交流道下來後，大約30分鐘就會到達馬武督探索森林，沿途的道路很平穩，從羅馬公路轉入馬武督入口後，路寬會有縮減，會車時要稍為注意。

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進入園區前，需酌收清潔費(平日120元/假日160元)+停車費(小客車50元)，所以進來這裡可別在綠光小學拍拍照就走了，後半段步道景觀才是重點呀。

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步道行程規劃上，建議停至第一停車場，環繞步道一圈，可從第一停車場旁桐花步道入口出來，較為方便，少走一些冤枉路。

綠光小學

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遊客中心旁邊的元氣步道入口處，就是綠光小學場景，一到這邊愛與勇氣的回憶都出來了；往教室旁邊的步道大約15分鐘，就會到達虹橋瀑布

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步道路況：前半段步道，高聳柳衫、鳥巢蕨與青苔豐富步道景觀，林相間透露出微微日光，讓心情舒服了起來。

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加上步道路況很平緩，沒有太大起伏，走起來相對輕鬆。

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到達虹橋瀑布很可惜水量不多，在這稍做休息後，就繼續前往馬武督瀑布

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從虹橋瀑布到馬武督瀑布這段過程，會需要一段大約10分鐘爬坡，平常有運動的朋友，應該算簡單可負擔。

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爬上來後，看到有指示牌，左邊是前往舞楓池捷徑，右邊大約五分鐘路程，就可以到達馬武督瀑布。

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另外往瀑布的路況，都是以石頭做為階梯，且有一些碎石，所以行走時要稍為注意。

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來到馬武督瀑布後，一掃對虹橋瀑布的失望，細長流水的瀑布與虹橋、日光、蕨葉構成一幅難以言喻的美感，瀑布雖然略帶人工，但無違合的融入自然當中，很值得多留下幾張照片。

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瀑布旁是外鳥嘴登山，登上約1350m的外鳥嘴山，可以看到超絕美360度無敵藍天大景!但路徑不明顯且較為陡峭，屬於中級山，建議備好登山鞋等充足裝備，再來嚐試。

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看完瀑布往回走，往舞楓池楊梅奶奶前進，除了過舞楓池後，會有一段較大的高低差坡道，後半段路況都是下行且較平緩好走。

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樹齡500歲的楊梅奶奶與樹齡300歲楊梅公公，雖然不像認知中檜木類神木般高聳參天，但從近距離看，會有種電影、小說中的古樹纏繞的感覺，也有另一番風味。

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園區內這兩棵台灣原生種楊梅，也可能是目前世界上原生種楊梅樹齡最大，所以也是台灣國寶級物種!(資料來源:園區內導覽資料)

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上行出來楊梅步道後，往桐花步道方向前進，就完成環繞一圈步道行程，整體行走時間大約1小時左右(不含拍照)，自已覺得算輕鬆好走。來到新竹關西，不妨來這漫步綠光森林吧！

馬武督探索森林地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號聯繫電話：035478645營業時間：6月-9月平日08:30-17:30假日08:00-18:0010月-隔年5月平日09:00-17:00假日08:30-17:30

更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽

步道 瀑布 登山

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