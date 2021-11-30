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山友的聖地！中橫大辣「白姑大山」　穿越箭竹林、稜線上賞雪山山脈

健行筆記 / 健行筆記九層塔

知道白姑大山，是在二十多年前，於北縣山協(北岳)會刊裡，拜讀了早期的探勘前輩戴曼程先生所記錄的”纏綿白姑九日”。當時對台灣高山山脈還懵懵懂懂，白姑大山也是首次聽聞；不過對文中描述的箭竹綠障、旱稜荒嶺卻印象深刻。白姑大山也因此在心裡留著負芒披葦的想像。白姑山彙因大甲溪的切蝕而與雪山山脈藕斷絲連，山稜與雪山山脈一樣，呈東北西南走向。整座山塊坐落了6座三千公尺以上的山峰，僅主峰位列百岳，也因此幾乎成了岳友拜訪的唯一對象。九二一之後，中橫青山上線的北稜路線交通中斷，攀登白姑大

山的活動沉寂了一段時日。後來山友開闢了自紅香部落經三錐山，再攀上白姑主脊的南稜路線，讓白姑大山又開始吸引了一批批的岳人上訪。

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山體恢博的白姑大山囿於白姑山徑沿途無可靠的水源，此行採較乾脆的單日行程，行走時間雖長，卻省了負水、尋水之累。清晨三點打著頭燈早早摸黑出發，沿著農家的水管保修路往三錐山前行。三錐山前後的山徑寬敞清淨，緩勢易行，需留意的是寬稜上勿偏離主路。前些年一位學生與近日山友皆在三錐山附近迷途，留下遺憾，顯然山區易行之路不必然是安全之途。

從三錐山上抵司宴池，算是抵達了白姑山群的主稜線，東北方向是冷僻的白姑東峰與中峰，西往白姑主峰、西峰方向。司宴池位在一處隆起的平鞍寬稜上，箭竹群生，蒼松、冷杉綴立鞍緣。戴曼程前輩當年全稜縱走時，同行的原民協作司宴，根據地勢與植相，敏銳地估斷，發現了此水池，戴老因而名之司宴池。司宴池附近的箭竹叢中，散落數泓水塘，池水皆泛光黝黑，視

之駭人！雖說高山上有水便是瓊漿玉液，但是要取用司宴池的水，可能心裡得著實煎熬一番！

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水色黝黑的司宴池

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白姑南山方向視野

司宴池之後，路徑起伏加劇，沿途箭竹也開始顯露白姑山群的綠障狠名，既高大又粗密！不過多年來岳友絡繹不絕，箭竹林內的路徑已被穿踏成明街寬巷，不再需要如前輩們披荊斬棘地苦行。

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青草池前的石峰  

白姑主峰前的岩峰山稜與裂解的巨石流坡，是雪山地壘常見的地景，雖然白姑山塊感覺更靠近中央山脈的合歡山群，實則屬雪山山脈的一部分。

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白姑大山巨石瀑

白姑大山峰頂，寬敞的稜線上，可清楚展望北方的雪山山脈，雪山眾群峰匯簇，崩崖散佈，峰巒交結。綿長的雪山西稜諸峰橫陳眼界，東西一路拉列，讓人不禁憶起旅行其中時，綺麗的黃草白雲與逶迤起伏的迢迢山路。

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白姑大山展望雪山西稜綿長的山嶺

回程過了司宴池，心裡想著後段的路況清明，又是下坡，準備好幸福地邁向登山口。怎料早上摸黑的來時路，現下卻感覺走不到盡頭，一路左拐右繞的下坡，彷彿沒個了結！

未到三錐山，以往山旅之後，總要隔日才會有疲感的雙腿，已經開始鐵腿！疫情以來，沒好好操持體力，宅伏怠惰的日子過久了，讓號稱中橫大辣的白姑大山感覺特別的辣！

62a07b74999899367a21be91d0c82cb8.jpg登山口的夕陽，讓白姑旅程的酸辣都沉澱了

登山 合歡山

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