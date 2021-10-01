國家級追楓路線！新竹「霞喀羅古道」平緩好走又夢幻

過完熱烘烘的夏天、已經漸漸吹起秋風的這個時節，如果你還在觀望要去哪賞楓，趕緊看下去順便做個筆記吧！這次橘編要介紹的是一條國家級的賞楓路線，就是位於新竹的「霞喀羅古道」。這條賞楓路線除了紅橘黃色的楓葉浪漫夢幻，每一段古道旁的遺址更是藏著許多先人的故事呢！

關於霞喀羅古道

海拔高度：約1600 - 1900公尺 全長約20公里

難易度：●●○○○ ｜ 來回約6.5小時

橫跨新竹縣五峰鄉及尖石鄉的「霞喀羅古道」，全長原為49.2公里，在整修拓寬之後，目前僅剩約23公里，健行時間較長。不過古道的出入口眾多，可視當天的狀況調整路線；而且路面平緩好走，加上沿途樹木遮蔭，除了秋冬時來楓葉季，夏天氣候更是涼爽宜人，是條一年四季都非常適合一家大小來健行的路線。

自行開車（從台北出發）：走國道3號和中豐公路/内山公路/台3線前往橫山鄉的中山街一段/120縣道。走竹60鄉道和秀巒道路前往尖石鄉的錦路至養老聯絡道路，即可抵達養老登山口。

行前準備：

1. 防水且抓地力好的雨鞋或登山鞋。

2. 舒適排汗衣褲。

3. 兩件式雨衣褲等防雨用品。

4. 水：建議至少準備1000CC以上。

5. 登山杖。

6. 行動糧：建議攜帶不易腐敗且好食用的食品。

7. 確認天氣（中央氣象局點我）

8. 簡單的體力訓練（此路線健行時間較長，建議大家可在平日養成每日至少30分鐘的運動習慣 ，讓身體保持在習慣運動的狀態）

9. 充足的睡眠

健行路線

這次我們走的路線，是當下楓況最好的路段「養老登山口－武神駐在所來回」，距離約12公里，全程約6.5小時。（賞楓葉依季節會略有不同，出發前請先查詢實際楓況）

當天早上9:30抵達養老登山口，在等待團員集合的同時，一邊暖身一邊看著部落介紹，想分享其中一段給大家：「來到海拔高約1240公尺的步道口，由此入山或緬懷宿昔，或敬體天心，都是行走霞喀羅無可言喻的特殊體驗。」其他內容就留給大家到現場親自體會。

進入步道後多為平緩的原始土路，沒有太陡的坡道，還算好走，但如果下雨或潮濕，路段會搖身一變成為可怕的泥濘，非常濕滑不好走，真心建議大家要穿防水及抓地力好的雨鞋或登山鞋再搭配登山杖，才有力氣和心情悠閒欣賞風景。

來到19K處，會先看到「木炭窯」的解說，之前在其他古道也有看到木炭窯的蹤跡，這些洞坑就是製造木炭時的悶燒用窯，現在遺構還是很清楚，路過時不妨仔細觀察一下。

接著約步行15分鐘後會抵達「栗園駐在所遺址」，也是團友們一致認為是霞喀羅古道中夢幻的路段，因為狹窄的泥土路旁，都被一大片密密麻麻的孟宗竹林給圍繞，就連天空也都幾乎要被竹林遮住了。

從栗園前往武神駐在所的途中，也是路段中最適合賞楓的部分。從步道望向遠方，整片山頭的楓樹已經轉黃，步道旁也都是美不勝收的橘黃色，讓我們遲遲捨不得往回走。這趟一日遊，無論是古道遺跡體驗、竹林牆、整片的楓樹、腳邊的枯葉，都是霞喀羅古道獨一無二的楓景，這條賞楓路線值得你來走一趟！

橘編貼心提醒

這次的賞楓行程步道比較平緩舒服，也很適合大人小孩同行挑戰，不過因為步行所需時間較長，還是建議大家平常要培養運動的習慣，才能一邊享受健行的樂趣和楓紅帶來的療癒感，今秋與橘編一起上山追楓去吧！

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