芒花配迷霧如仙境！臺北大縱走路線　小油坑、七星山、冷水坑、擎天崗趴趴走

FB上看到在忠教授po的七星山冷水坑照片讓人驚艷, 好想也去瞧瞧, 忍不住問淑芬有沒有興趣, 沒想到馬上回好, 且立即端出行程, 臺北大縱走第三段路線, 從小油坑遊客中心出發, 登七星山主峰, 東峰後再接冷水坑到擎天崗, 石梯嶺, 頂山至風櫃口, 哇! 這麼好, 加量不加價兩人行, 說走就走, 第二天約好8:30劍潭捷運站等, 提早10分到了, 出捷運到站牌時還盤算著搭紅5到陽明山總站後再轉108到小油坑, 結果以為要等很久的1717 迎面駛來, 兩人二話不說趕緊跳上車找了位子坐, 大巴平穩舒適冷氣涼涼, 到了小油坑站牌準備下車時, 司機開口了, 去爬山嗎? 那應該是下一站小油坑服務站下車喔, 對對對, 吼, 好家在, 遇到佛心司機, 這一站省了爬坡好多路, 真是太感謝, 好心會有福報的...天氣陰霾帶著涼意, 怕會下雨, 兩人且戰且走, 淑芬帶著往服務站旁先逛逛, 哇, 從來不曉得小油坑服務站景色是這麼的美, 地熱冒出的白煙, 莫非就是上次走魚路古道時看到的硫磺地熱地景? surprise!

走回服務站, 七星山登山口就在站牌旁

看板上寫著登七星而小台北, 海拔1,120公尺, 說是台北市第一高的山岳, 難怪這麼狂, 要去七星山可分別由小油坑, 冷水坑及苗圃等3處登山口進入, 其中由小油坑登山口往東南方前進, 行經七星主峰, 東峰, 七星公園與夢幻湖等...就是目前所在這個登山口, 嘻嘻, 沒從這裡上來過呢

入口的石碑斑駁, 刻著國家公園管理處, 看起來年代久遠相當有歷史

石階濕濕滑滑的, 穿雨鞋是還好

往下看的小油坑服務站

金黃色的芒花隨風搖曳, 煙霧迷漫, 彷彿置身於人間仙境, 美呆了

每一個轉折都充滿驚喜

沿路瀰漫著濃濃的硫磺味

看這碧綠的層層山巒, 又何必捨近求遠, 原來台北也有抹茶山

山的那頭烏雲密布, 可千萬不要下雨啊....

慢慢走, 沿途拍照, 不知不覺登頂七星山, 這時平台上已有不少人

集字: 西

與途中遇到的兩位美女合拍

20度左右, 強風陣陣吹, 帶點寒意

google: 七星山位於臺灣北部的陽明山國家公園轄區內, 行政區為台北市北投區, 海拔1,120公尺, 是台北市第一高的山岳, 七星山為一複式火山, 地理上屬於大屯火山彙, 峰項置有一等三角點. 山頂視野寬闊, 能將整個大台北地區一覽無遺, 此時雲層覆蓋山頭, 能見度並不是很高

照片是一位大哥爬上對面大岩石上幫忙拍攝的, 此時風大到都站不穩, 底盤不穩的可千萬不要輕易嘗試...總之謝謝幫我們幫的美美的那位大哥

還沒撿過這顆呢, 多年前還在上班時, 寒假時好說歹說又加上威脅利誘帶著兩個女兒從苗圃上來, 上山時開始下起小雨, 那兩個人一路上氣噴噴好像欠了幾百萬, 好不容易上來後幫我拍了張照後就吵著下山, 自此之後不管怎樣就是不陪老媽爬山了....好在之後在FB上看到小白的登山資訊, 從此也不上班了, 展開美麗的爬山人生, 哈哈

繼續往東峰前進

遇上一個同樣喜歡爬山健行, 喜歡慢慢走欣賞風景, 旅遊知識淵博還特別善解人意, 同齡的新店鄉親, 是何等的幸運, 謝謝總是耐心的陪伴, 淑芬爬上旁邊石頭準備拍照

拍了照後, 換我上, 吼, 見有幾隻蜜蜂在大石上群聚, 趕緊溜之大吉

秋天的芒花隨風搖曳, 好美, 一路走來心曠神怡沒冷場

要上東峰了, 此時的風更大, 好像隨時會被吹走般

七星山東峰, 1106公尺, 不曾來過呢

集字: 東

FB上看到有人po文, 說七星山東峰三角點旁有虎頭峰會螫人, 大家要特別的注意

不宜久留, 趕緊落跑, 每一步走來戰戰競競, 怕被吹走, 吼, 丟臉啊, 想坐在石階上慢慢嚕下去

小帥哥背著大背包緩緩上來, 感覺不簡單

聊聊, 小帥哥好像說是為爬百岳南三段背著18公斤來負重練習, 一旁大哥是來跟陪的, 加油! 預祝成功!!!

淑芬指著腳下的風景, 前面落羽松圍繞的是夢幻湖

特別喜歡剛抽穗的芒花, 記得去年11月與小武哥他們走了陽明山西段縱走, 那時也是芒花賞到飽, 淑芬說要帶我走東段縱走, 時間飛快, 這轉眼也快一年了....

美極了, 不管那個角度都好壯觀

好愛這沿途景色

在這秋高氣爽的季節賞如此美景, 特別的輕鬆舒暢, 絲毫不覺得累

休息用餐, 途中遇到的夫妻檔也下山了, 說只走了東峰, 還請我們吃自己做的鳳梨酥

吸引了不少外國人來訪

接著, 淑芬問, 要不要去看夢幻湖? 呵呵, 那還用說

不囉嗦, 馬上帶著走

只見她彎來繞去

到了, 夢幻湖步道, 湖邊圍籬圍著

往前到觀景台, 坐在階梯上休息欣賞眼前美景感覺好愜意

google: 七星山夢幻湖生態保護區, 國家級濕地, 有舉世罕見台灣水韭, 因常雲霧繚繞而得名, 以為會下的雨始終沒下, 天氣越來越明朗, 夢幻湖一覽無遺, 找了湖邊水生植物, 沒看到台灣水韭, 記得上次來時還沒綠色的鐵網圍著, 那是多久以前呢?

淑芬問, 要不要上涼亭看看, 當然囉, go!

接著, 繼續往冷水坑

就在眼皮下了

上來了一群小帥哥, 感覺還很學生樣, 來來來, 拍張照留底, 看是不是翹課的, 哈哈, 開玩笑的啦

還帶我來看牛奶湖, 好特別, 也是第一次看, 好奇google: 由於冷水坑是臺灣唯一的沉澱硫磺礦床, 區內的沼澤池底會噴出硫磺氣體, 因游離的硫磺微粒, 致使沼澤水色混濁, 經沉澱後在池底形成土狀礦層, 磺土呈白黃或淡灰色, 使池水如牛奶狀, 故稱之牛奶湖

一對新人從眼前快步走過

落羽松旁留下倩影

繼續往菁山吊橋

诶, 正要拍景時, 剛才背影迷人的新人迎面走來, 哇, 看正面更美, 淑芬說這對新人顏質很高, 真的

冷水坑生態池

湖邊還有一對新人在拍攝

冷水坑聞名的景點有, 牛奶湖, 菁山吊橋, 冷水坑生態池及冷擎步道落羽松, 浪漫唯美的氛圍也是婚紗拍攝的人氣景點, 這一路上經過已看到好幾對了

白紗下的新娘好漂亮喔, 攝影師也很專業, 引導著擺出最美的pose, 祝福所有新人幸福美滿, 永結同心

接著來到了6號碉堡

又收了一個雞心崙, 山字, 哈哈, 其實是淑芬在集, 跟著湊熱鬧

涓絲步道旁的溪水清澈, 沿途涼爽

淑芬說, 這條也算是魚路古道

到擎天崗了, 诶, 怎麼相機拍出來的影像看起來怪怪的, 莫非是操壞了?

從相機上的觀景窗看起來特別的詭異, 還好此時已走完全程了

擎天崗遊客服務中心

聽說廁所說沒開放? 這時剛好小15來了, 趕緊上車, 劍潭搭捷運回家, 結束了非常非常愜意的一日遊, 滿滿的視覺饗宴, 謝謝淑芬帶我走, 感謝天氣這麼給力!!!

淑芬還說, 下次要再帶我走石梯嶺, 頂山至風櫃口, 完成臺北大縱走第三段路線, 耶! 好期待!!!