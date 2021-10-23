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芒花配迷霧如仙境！臺北大縱走路線　小油坑、七星山、冷水坑、擎天崗趴趴走

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

FB上看到在忠教授po的七星山冷水坑照片讓人驚艷, 好想也去瞧瞧, 忍不住問淑芬有沒有興趣, 沒想到馬上回好, 且立即端出行程, 臺北大縱走第三段路線, 從小油坑遊客中心出發, 登七星山主峰, 東峰後再接冷水坑到擎天崗, 石梯嶺, 頂山至風櫃口, 哇! 這麼好, 加量不加價兩人行, 說走就走, 第二天約好8:30劍潭捷運站等, 提早10分到了, 出捷運到站牌時還盤算著搭紅5到陽明山總站後再轉108到小油坑, 結果以為要等很久的1717 迎面駛來, 兩人二話不說趕緊跳上車找了位子坐, 大巴平穩舒適冷氣涼涼, 到了小油坑站牌準備下車時, 司機開口了, 去爬山嗎? 那應該是下一站小油坑服務站下車喔, 對對對, 吼, 好家在, 遇到佛心司機, 這一站省了爬坡好多路, 真是太感謝, 好心會有福報的...天氣陰霾帶著涼意, 怕會下雨, 兩人且戰且走, 淑芬帶著往服務站旁先逛逛, 哇, 從來不曉得小油坑服務站景色是這麼的美, 地熱冒出的白煙, 莫非就是上次走魚路古道時看到的硫磺地熱地景? surprise!

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走回服務站, 七星山登山口就在站牌旁

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看板上寫著登七星而小台北, 海拔1,120公尺, 說是台北市第一高的山岳, 難怪這麼狂, 要去七星山可分別由小油坑, 冷水坑及苗圃等3處登山口進入, 其中由小油坑登山口往東南方前進, 行經七星主峰, 東峰, 七星公園與夢幻湖等...就是目前所在這個登山口, 嘻嘻, 沒從這裡上來過呢

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入口的石碑斑駁, 刻著國家公園管理處, 看起來年代久遠相當有歷史

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石階濕濕滑滑的, 穿雨鞋是還好

P9140187.jpg往下看的小油坑服務站

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金黃色的芒花隨風搖曳, 煙霧迷漫, 彷彿置身於人間仙境, 美呆了

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每一個轉折都充滿驚喜

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沿路瀰漫著濃濃的硫磺味

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看這碧綠的層層山巒, 又何必捨近求遠, 原來台北也有抹茶山

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山的那頭烏雲密布, 可千萬不要下雨啊....

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慢慢走, 沿途拍照, 不知不覺登頂七星山, 這時平台上已有不少人

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集字: 西

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與途中遇到的兩位美女合拍

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20度左右, 強風陣陣吹, 帶點寒意

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google: 七星山位於臺灣北部的陽明山國家公園轄區內, 行政區為台北市北投區, 海拔1,120公尺, 是台北市第一高的山岳, 七星山為一複式火山, 地理上屬於大屯火山彙, 峰項置有一等三角點. 山頂視野寬闊, 能將整個大台北地區一覽無遺, 此時雲層覆蓋山頭, 能見度並不是很高

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照片是一位大哥爬上對面大岩石上幫忙拍攝的, 此時風大到都站不穩, 底盤不穩的可千萬不要輕易嘗試...總之謝謝幫我們幫的美美的那位大哥

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還沒撿過這顆呢, 多年前還在上班時, 寒假時好說歹說又加上威脅利誘帶著兩個女兒從苗圃上來, 上山時開始下起小雨, 那兩個人一路上氣噴噴好像欠了幾百萬, 好不容易上來後幫我拍了張照後就吵著下山, 自此之後不管怎樣就是不陪老媽爬山了....好在之後在FB上看到小白的登山資訊, 從此也不上班了, 展開美麗的爬山人生, 哈哈

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繼續往東峰前進

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遇上一個同樣喜歡爬山健行, 喜歡慢慢走欣賞風景, 旅遊知識淵博還特別善解人意, 同齡的新店鄉親, 是何等的幸運, 謝謝總是耐心的陪伴, 淑芬爬上旁邊石頭準備拍照

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拍了照後, 換我上, 吼, 見有幾隻蜜蜂在大石上群聚, 趕緊溜之大吉

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秋天的芒花隨風搖曳, 好美, 一路走來心曠神怡沒冷場

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要上東峰了, 此時的風更大, 好像隨時會被吹走般

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七星山東峰, 1106公尺, 不曾來過呢

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集字: 東

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FB上看到有人po文, 說七星山東峰三角點旁有虎頭峰會螫人, 大家要特別的注意

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不宜久留, 趕緊落跑, 每一步走來戰戰競競, 怕被吹走, 吼, 丟臉啊, 想坐在石階上慢慢嚕下去

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小帥哥背著大背包緩緩上來, 感覺不簡單

P9140460.jpg聊聊, 小帥哥好像說是為爬百岳南三段背著18公斤來負重練習, 一旁大哥是來跟陪的, 加油! 預祝成功!!!

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淑芬指著腳下的風景, 前面落羽松圍繞的是夢幻湖

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特別喜歡剛抽穗的芒花, 記得去年11月與小武哥他們走了陽明山西段縱走, 那時也是芒花賞到飽, 淑芬說要帶我走東段縱走, 時間飛快, 這轉眼也快一年了....

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美極了, 不管那個角度都好壯觀

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好愛這沿途景色

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在這秋高氣爽的季節賞如此美景, 特別的輕鬆舒暢, 絲毫不覺得累

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休息用餐, 途中遇到的夫妻檔也下山了, 說只走了東峰, 還請我們吃自己做的鳳梨酥

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吸引了不少外國人來訪

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接著, 淑芬問, 要不要去看夢幻湖? 呵呵, 那還用說

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不囉嗦, 馬上帶著走

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只見她彎來繞去

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到了, 夢幻湖步道, 湖邊圍籬圍著

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往前到觀景台, 坐在階梯上休息欣賞眼前美景感覺好愜意

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google: 七星山夢幻湖生態保護區, 國家級濕地, 有舉世罕見台灣水韭, 因常雲霧繚繞而得名, 以為會下的雨始終沒下, 天氣越來越明朗, 夢幻湖一覽無遺, 找了湖邊水生植物, 沒看到台灣水韭, 記得上次來時還沒綠色的鐵網圍著,  那是多久以前呢?

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淑芬問, 要不要上涼亭看看, 當然囉, go!

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P9140630.jpg接著, 繼續往冷水坑

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就在眼皮下了

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上來了一群小帥哥, 感覺還很學生樣, 來來來, 拍張照留底, 看是不是翹課的, 哈哈, 開玩笑的啦

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還帶我來看牛奶湖, 好特別, 也是第一次看, 好奇google: 由於冷水坑是臺灣唯一的沉澱硫磺礦床, 區內的沼澤池底會噴出硫磺氣體, 因游離的硫磺微粒, 致使沼澤水色混濁, 經沉澱後在池底形成土狀礦層, 磺土呈白黃或淡灰色, 使池水如牛奶狀, 故稱之牛奶湖

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一對新人從眼前快步走過

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落羽松旁留下倩影

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繼續往菁山吊橋

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诶, 正要拍景時, 剛才背影迷人的新人迎面走來, 哇, 看正面更美, 淑芬說這對新人顏質很高, 真的

P9140725.jpg冷水坑生態池

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湖邊還有一對新人在拍攝

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冷水坑聞名的景點有, 牛奶湖, 菁山吊橋, 冷水坑生態池及冷擎步道落羽松, 浪漫唯美的氛圍也是婚紗拍攝的人氣景點, 這一路上經過已看到好幾對了

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白紗下的新娘好漂亮喔, 攝影師也很專業, 引導著擺出最美的pose, 祝福所有新人幸福美滿, 永結同心

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接著來到了6號碉堡

P9140745.jpg又收了一個雞心崙, 山字, 哈哈, 其實是淑芬在集, 跟著湊熱鬧

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涓絲步道旁的溪水清澈, 沿途涼爽

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淑芬說, 這條也算是魚路古道

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到擎天崗了, 诶, 怎麼相機拍出來的影像看起來怪怪的, 莫非是操壞了?

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從相機上的觀景窗看起來特別的詭異, 還好此時已走完全程了

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擎天崗遊客服務中心

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聽說廁所說沒開放? 這時剛好小15來了, 趕緊上車, 劍潭搭捷運回家, 結束了非常非常愜意的一日遊, 滿滿的視覺饗宴, 謝謝淑芬帶我走, 感謝天氣這麼給力!!!

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淑芬還說, 下次要再帶我走石梯嶺, 頂山至風櫃口, 完成臺北大縱走第三段路線, 耶! 好期待!!!

登山 國家公園 步道

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