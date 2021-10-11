攀登玉山的前哨站！玉山登山口「東埔山莊」 新團隊經營下的入住心得

提到攀登玉山前的準備，避免高山症即是必要課題之一。不少人會選擇於前一晚在高海拔區域住宿，以適應高山環境，減少高山症發作機率，一般人的選項會有兩個地點。若是自駕車輛，且時間及預算較為充裕者，多半會選擇在阿里山森林園區一帶休息，享有較好的睡眠品質。另一種則是於一個月前申請玉山登山口附近的東埔山莊。雖然環境較為擁擠，設備也較為簡陋，但與塔塔加遊客中心的距離僅不到2公里，價格也較為實惠，是不少單攻與獨攀者的首要之選。

此次攀登玉山我選擇搭乘大眾運輸前來。於阿里山車站轉乘「員林客運6739」路線公車於「上東埔」站下車即可抵達東埔山莊附近。詳細乘車行程資訊可參考下方網友文章連結。

下車後望向對面停車場旁的路口，東埔山莊即在照片中黃圈處之方向。

路口處，木製的東埔山莊牌子十分顯眼。

通往目的地的路程約莫10分鐘，道路十分寬敞，一路上沒有看見其它遊客，這是城市之外才能享有的片刻安寧。若開車前來者，可將車輛停放於此段道路旁，隔日開至塔塔加遊客中心入口處對面的上東埔停車場停放，能節省不少步行時間。

東埔山莊海拔高度2580公尺，為玉山登山口附近的唯一休憩點，一直以來不少前往玉山的登山客皆以此為行前的落腳之處。東埔山莊於2020年9月28日起，由新團隊「雲之端 - 東埔山莊」取得五年的經營管理權。相信在住宿的體驗上，也與先前有些許不同。

山莊內最多可以容納106人，根據新聞所述，過去單攻與非單攻的山友皆被安排在同房間，由於單攻山友需較早起，難免會打擾他人，不時產生口角等事端。為避免此種狀況，新團隊接手後，另設立了「玉山單攻專用房」，人數上限為32人。一個床位價格為400元，山友可於住宿前一個月寫信預定，訂房時需一併備註是否為單攻並決定是否訂購餐食，以便山莊準備。

山莊外部林樹繚繞，享受大自然的新鮮空氣，好不愜意。

走向山莊後方，一條曬衣繩懸空掛著。向山莊管理員確認後，若有曬衣需求可以借用，但要小心此處常有猴子出沒，物品有被帶走的可能。

山莊周圍全面禁止吸煙，若有需求，建議可走至入口的停車場處，避免打擾他人。

即使外頭豔陽高照，由於位處高山，氣溫僅不到20度，若在冬天想必更為寒冷。

牆邊上貼有塔塔加到登山口的接駁車時間訊息，供山友們再次確認。此外，不少遊客會將手中的食物餵食山林間的動物，此舉嚴重危害了生態環境，山莊也特別標示了這項訊息，提醒著大家。

東埔山莊的每日Check in時間為15:30，Check out時間為10:00，待時間到達後即可向櫃檯進行登記手續。櫃檯位於出入口的左手邊，登記完畢後，即可在一旁的大廳內整理與放置行囊，並進入房間確認被安排的床位。

櫃檯的一角放有入宿的宣導需知，請務必閱讀。

一旁的大廳空間不大，但整體乾淨整潔，空間內擺放著幾張長桌與板凳，後方有座大型置物架，供住宿者們放置行李用。為維護睡眠環境的清潔，禁止將行李放置於床鋪，因此大廳也是讓人整理行李的場所。此張照片為隔日一早啟程時所拍，即使天色尚未明朗，屋內燈光也明亮充足，相當舒適。

大廳正前方的牆面，有個火災發信機按鈕，下方有多組插座，提供住宿者為電子設備充電。需注意的是，早餐時間此處為取餐區，因此早晨用餐時間最好先暫停使用。

山莊內除了洗手間，沒有設置垃圾桶，私人垃圾需自行帶走。因此入住前盡量不要攜帶會產生過多垃圾的食物、用品，以免造成後續自身的不便。

此日住宿者不多，置物架空間顯得較為寬敞，但若登山旺季，可能會有點擁擠雜亂。

寢室空間整齊明亮，通風良好，寢具狀況也保養得宜，被褥相當溫暖。此次住宿正逢新團隊接手經營不久，寢具亦大幅換新，加上禁止行李放置於床鋪上與寢室內禁止飲食的管理守則，也讓被褥更容易保有整潔，值得讚賞。另外，2021年6月，上鋪的隔簾已全數安裝完成，因此現場的設備狀況會比照片中還要更加完善。

離開寢室後，走向大廳後方的盥洗區，浴室、洗手間、洗手台皆位於此處。空間雖然老舊，但打掃得宜，沒有嚴重的異味。在山上的簡易落腳處，能夠保有如此環境，實屬難得。需注意山莊不提供衛生紙與毛巾、肥皂、牙膏等盥洗用品，但有提供吹風機、洗手乳等，若有其它需求，入住前需自備。浴室熱水的供應時間為16:30～20:30，需提醒淋浴時的熱水溫度並不高，且水壓偏低，洗澡可能會花費較多時間。若提早來此報到，有預定要淋浴者，建議可以趁人少時先行使用。

另一頭為山莊內的廚房。若有打算自行炊煮，可向山莊人員借用爐具（燃料需自備），爐具亦可自備，洗手台有提供沙拉脫供清洗用具。炊煮僅能於廚房中簡單進行，禁止於山莊周圍炊煮與宿營。使用完畢須注意清潔，並帶走廚餘、垃圾，以共同維護環境。

廚房的一角有提供飲水，冷熱皆完備，需自備容器。翌日早晨啟程前，可以在此進行最後的水源補充。

17:00～19:00為山莊內晚餐的供應時間，若有預訂山莊內的餐食，可至廚房取餐。晚餐費用每人200元，飯菜皆為自助式，可無限取用。另也提供素食者的餐點內容，須於預訂時告知。若事前無預定餐食者，臨時想要訂購，可再向山莊內人員詢問。

雖然內容頗為簡單，但滋味也不會太差，能在山上品嚐如此的料理，也是相當滿足的一件事情。

值得一提的是，晚餐的湯品出乎意料的好喝，以香菇、猴頭菇等蔬菜燉煮，並搭配有麻油調味，不僅暖身，滋味也有一定的水準。

猴頭菇是一般較少見的食材，口感軟嫩中帶有些許彈性，與麻油的滋味相互結合，是我相當喜愛的好味道。

19:00時，山莊有安排人員於大廳中以互動的方式大略講解登山時的注意事項。建議若為第一次登玉山者可以認真聽講，能夠學習不少相關知識。

山莊於20:30準時熄燈，大多數的住宿者也於此時就寢。若還留在大廳尚未就寢者，需注意放低音量，以免打擾他人。

早餐供應時間為05:30～06:30，一人100元，與晚餐相同，需於事前預訂。菜色內容為白稀飯和幾樣簡單的配菜，另有提供吐司與果醬，一旁也供有烤麵包機使用，雖然不能稱之為豐盛，卻也誠意十足。另外，山莊內也有為單攻者提供「早早餐」的服務，時間為01:00～02:00，一人80元，菜色內容將依照人數來決定。若人數較少，會給予一顆大飯糰。人數較多的情況下，內容將與早餐相同，為稀飯與小菜。此次為本人第一次入住東埔山莊，因此無法拿新團隊與舊團隊的差異來做比較。但在整體服務、設備與環境整潔方面，以一個類似青年旅舍的住宿地點而言，能有如此的體驗已經算相當滿意了。最後需注意的是，寢室為大通鋪，夜晚的鼾聲此起彼落，嘈雜不堪。若為淺眠者，務必攜帶眼罩與耳罩，或其它幫助入睡之用品，或許能享有相對較好的睡眠品質。

原文出處: https://jimxpplife.com/archives/2834