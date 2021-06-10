你沒看過的大霸群峰！高二生的山中成年禮　疫前登山壯遊回顧

這是一群高二學生成年禮壯遊的登山紀錄片，很幸運的在疫情爆發前的四月底跟著他們一起上山，紀錄這一切。拍攝時間：2021.0420-23, 0427-30拍攝地點：雪霸國家公園-大霸群峰機身鏡頭：Canon R5 / Sony a7s3 / Panasonic GH5 / DJI Drone

心得分享(文長圖多，建議先觀賞影片觀看他們在山上度過的這幾天)：這是一群高二學生的成年禮壯遊紀錄，學校有自己的探索中心，從幼兒園開始就有校訂的必修探索課程，11年級(高一)是海洋課程，12年級(高二)是高山課程，接續這次課程回程後在校舉辦成年禮活動。而我們是這次的攝影團隊，負責8天共兩梯次的登山紀錄。

參與的學生有95%以上都是第一次爬百岳，從上學期開始，就有露營、負重、登高、健走、無痕山林...等課程，訓練學生體能與適應負重攀登、行走，並且在最後會由探索老師對學生進行狀態評測，通過才能出發。經過半年以上的規劃與訓練，2021年四月底我們終於來到大鹿林道前的管制哨

所有的活動都是以小隊分組進行，編成大約是6-8人一組，一隊會有兩個探索老師，所以在山上的課程都是有很高的師生比例在進行，另外還有醫師、護理師跟隊，然後攝影組(包含我自己)有四位，只能說真羨慕他們在高二就有學校規劃爬大山之外，去哪裡找這麼豪華的團隊啊。

我知道很多神人都能一天來回撿4顆百岳，不過對這群95%都是第一次上山的學生，探索中心將行程拆成四天，拉長天數減少負擔之外，也方便在行程中進行各項課程。[ Day1行程 ]雪霸國家公園管制哨 ---> 馬達拉溪登山口露營一開始還能有說有笑，到後來漸漸沒了笑容也少了說話聲

除了跟隊的探索老師，還有機動組，要先抵達扎營地確認場地與接下來行程，然後因為是校訂必修課程，所以不只是爬山，每天都會有不同課程進行。從了解自己、認識團隊、保護環境、認識山林、與山對話...等等，隨時都會看到老師帶著學生進行分享，拿出小冊子做筆記，除了紀錄自己每天的身體狀況，每天會有不同的主題與功課要進行。

[ Day2行程 ]馬達拉溪登山口 ---> 九九山莊第二天從馬達拉溪登山口要起登前的入山儀式

接下來過了吊橋後，就是不斷的之字上坡，也是對同學另外一種考驗

第一梯次跟第二梯次的天氣狀況完全不同...第二梯次從第一天就開始下起零星細雨，第二天開始更是不客氣的陸續下起大雨

慢慢走，就算下大雨，只要時間控制得宜，目標終究是會抵達

到達山莊稍作休息，一樣有小隊分享與今日的功課，跟莊主借用成功堡來分享。台灣應該也沒有比九九山莊更合適的場地了，容納人數夠多、下雨也不擔心沒有室內空間可以上課。

好久不見的山景第一排九九網咖依舊是擠滿了看夕陽的人群，不同的是，現在九九山莊已經全區都有順暢的網路可以使用了，不用人手一機擠到這裡來，雖然是方便，但跟以前在資源限制下的珍惜，還是有點感慨

探索老師抵達後，除了幫同學收操、檢整裝備、了解隊員身體狀況、小隊分享上課，還要幫忙修理損耗裝備、確認明天課程還有每天晚上的例行會議，看到這樣的堅強團隊，我也真心好想把小孩送來這裡唸書ＱＱ

[ Day3 ]九九山莊 --> 伊澤山 / 大霸霸基隔天一早出發，不追大景日出是避免跟其他山友卡在一起，畢竟學生團體人數多速度慢，跟山友一起卡在山徑上會造成很多不必要的麻煩，所以大多日出團4,5點就出發，我們是5點看到天亮了才暖身準備出發

第一梯次與第二梯次的天氣落差很大，第一梯次行進間都是好天氣，到了3050高地還能看到清楚的聖稜線，頂多是到了大霸霸基白牆一片而已。第二梯次就很慘，出發就颳風下雨，甚至整條路都積水，評估過後還是能夠行走，一樣是按照既定課程前進，只不過學生又多了更多考驗了...

第二梯次的天氣對比，看到同學走在這種天氣，整天淋了10小時的雨...很難想像他們是怎麼熬過來的(影片裡有他們的心情)，也很為他們感到驕傲。最後決定行程走到伊澤山便回頭。再怎麼苦...看到鏡頭還是得笑出來。

最後一天晚上在山上的行程，請大家寫一封給自己家人的信。很有意義的活動。

[ Day4 ]九九山莊 --> 大鹿林道 ---> 管制哨終於來到最後一天...如果一個梯次是60公里的路程，整整兩梯次下來，我們整整走了120公里...(加上來回拍攝奔波可能超過了)。最後一天的課程一樣繼續進行。離開山莊前，感謝九九山莊給我們這麼舒適的場地，離開前讓學生們打掃環境：寢室、廁所、餐廳、洗手台...也是讓學生做LNT無痕山林的最好教學。(其實每次離開一個場地都會請學生整理場地收拾垃圾，最後累積一整袋讓各小隊分攤帶下山)

整路上看到大家互相鼓勵加油、照顧、主動分攤背包、真的有太多感謝，終於回到管制哨，讓大家寫下對每個人心中的感謝。

[ 後記 ]

山上拍攝最辛苦的就是得不斷前後來回，否則要嘛你永遠只能拍屁股，要嘛永遠都是拍到同一些人，雖然已經出動4位攝影師一起拍攝，但這負擔還是蠻驚人的。負重更多、休息更少、早起晚睡...好像希望記錄到好素材就得認份。然後下山還得面對巨量素材，在一週內剪輯好影片交給學校，作為他們的高二成年禮開場影片。雖然肉體與精神壓力都很大，但能在山上與這群孩子一起體驗他們「人生的第一次經歷」，出發的興奮、起登的悠閒、疲憊的臭臉、抵達的感動和互助的溫暖...這些學生的樣貌就是我們過去的青春。上次走這條路線是從雪山那頭走過聖稜線到大霸，從雪北遠眺大霸之美、在素密達斷崖看過最美的日出雲海，還有天氣超好的3050高地...而這次看見更多的是在這段路程人與人最真實的樣貌，學生的探索與掙扎、老師的細心與對生命和教學的熱愛、醫師護理師照顧自己照顧他人的天職、和同夥攝影師，為了好畫面不顧相機不顧生命(物理上無誤)的拼搏。在第一天夜晚訪談問到同學說「我知道很多人都不看好我們班，但我相信我們一定做得到而且可以做得更好」。嗨～同學，雖然你應該看不到我這段文字，但我很真心的說，看到你們這麼勇敢努力在風雨中的堅持還有對受傷同學主動伸出手的互助，是你們讓我覺得，能當一位紀錄這一切的攝影師，真的很幸福，謝謝你們。圖文很長，感謝有耐心的網友看到這邊，如果還沒看過影片，真心推薦去看看這群孩子怎麼在山上度過這些考驗，這是我沒看過的大霸，謝謝大家。