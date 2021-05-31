巒安堂上「西巒大山」！雙龍上、人倫下 探訪舊時人文歷史的遺跡

-行程

Day 0 19:00 台北包車出發南下22:30 抵達雙龍部落民宿*原訂是住在老村長民宿，但因為客滿，老村長安排我們住在部落其他民宿

Day 1 8:07 廢棄機車/登山口出發09:05 崩壁10:02 木梯10:08 第一水源處10:41 第二水源處（午餐休息）11:40 出發11:50 乾溪溝12:23 第三水源處13:16 停機坪營地（休息）13:50 出發14:33 廢棄工寮16:20 崩壁17:00 巒安堂含休息總時長約9小時

Day 2 06:00 巒安堂出發08:06 西巒大山09:10西巒大山三角點出發下山12:00廢棄瞭望台 (休息30分）15:00西巒大山人倫林道登山口含休息總時長約9小時

西巒大山

西巒大山｜3,081M（百岳排名97）西巒大山百岳排名第97，屬玉山山脈最北的一座百岳。西巒大山為熱門的單攻選項，從人倫上山一天來回，落差1500M的陡上陡下，因此也被山友戲謔為「失戀」(台語)」、「膝軟」大山，若從人倫上的話沿途大多走在樹林中，沒有太多展望。近來，越來越多人開始選擇從雙龍林道上，途經巒安堂上西巒大山，再從人倫林道下，此路線多了許多人文歷史的遺跡，走起來不僅沒有一路陡上的痛苦，還可探訪舊時的歷史，是一條上西巒大山的絕佳選項。

YY提醒

・西巒大山需申請入山證，請於入山之日前3日至124日內至內政部警政署線上申請或至南投縣政府警察局信義分局信義派出所臨時申辦。

・雙龍林道上巒安堂沿路都有活水源，巒安堂辦公室附近也有水源。但隔天上西巒大山及下山到人倫登山口，一路上都無水源，所以記得在巒安堂取夠隔天上山跟下山的水。

・巒安堂附近的水源不太好找，建議可以天黑前去取。從巒安堂辦公室出去往左跟往右據說都有水源。往右的水源我們當天沒有找到。往左的水源約莫要走8-10分鐘，會有少數的綁布條要往左上切，沿著水聲找到。

・整條路況良好，路跡都算清楚，但還是強烈建議下載GPX，我這次是參考Melissa山女孩的載點>>>巒安堂上西巒大山GPX軌跡檔。

TaiTai LIVE WILD 寫了一篇西巒大山｜人倫林道與消逝中的巒安堂廢墟，裡面有相當完整的巒安堂簡史，還有很多美美的照片，每次讀他們的遊記都是一種享受，如果有想要瞭解更多關於這條路線的歷史跟被照片療癒到話，強烈建議一定要看他們寫的文章！（但這篇還是要繼續先看下去啦><）

-

出發前一天整裝！（並非全部裝備）

前一晚入住雙龍部落的民宿，隔天睡飽起床吃早餐，好像很久沒有在上山前那麼悠哉跟飽餐一頓呢（幸福），我不停地表露幸福感，朋友都以為我以前上山前被虐待呢哈。

坐上接駁車前往雙龍登山口，大約40分鐘左右的車程，路途也是蠻顛簸跟晃的，但相比郡大山的顛簸，這段路還是好一些啦。到了登山口後跟司機大哥合影一張，準備出發！

一開始就是陡上坡，但因為走在森林中綠意盎然的，所以慢慢調整呼吸也還算蠻舒服的。

陽光灑下，遺落人間仙境。

舒服的夥伴，舒服的心情。

約莫一小時後，會來到一個崩壁，基本上不難走，快速小心通過即可。

從這邊可以眺望日月潭（超酷），其實沿路有展望的地方很常可以看到日月潭，儼然是一條高級環潭步道。

抵達木梯，上去後不久就會來到第一個水源。

第一水源！水源相當充足，嘩啦啦地一直流下來，甚至有前人留下來的碗盆來盛裝水。在這邊我們只有稍作停留，洗個手涼爽一下身子，就繼續上路。

穿上綠色衣裳的山壁，被山泉水滋潤著，加上陽光，看起來真的美極了。

第二水源！這邊有一些石塊區，我們決定在這邊吃午餐大休息。這邊取水的地方要往石堆區走上去，越往上越濕滑，蠻不好取水的，要小心走。

吃過午餐後離開第二水源，又開始陡升的路段，不久後會來到這個乾溪溝，陡上的幅度蠻大的。向後看一樣可以看到日月潭。

第三水源！再次涼涼手跟身子後沒有停留，直接繼續上路。

停機坪營地。若是選擇走三天兩夜的行程，大部分的人第一天會在這邊紮營，第二天再到巒安堂，第三天下山。而我們這次是兩天一夜，所以在停機坪營地休息後還要繼續上路到巒安堂。

離開停機坪營地後，一樣先來個上坡（感覺每次休息後最先迎來的就該是上坡），不久後會接上緩緩的松針地，然後遇上這台廢棄的honda機車，廢棄機車很常是各大百岳的地標。

接下來一路到巒安堂基本上就是緩緩地走了。路上會先遇到這個廢棄工寮。

一些很有生命力的老舊歷史指標。

邂逅陽光構成的天然斑馬線，只好停下來享受一下。

據說是製作沙龍巴斯的果實，吃起來真的有沙龍巴斯的味道！

接下來就一路走花路到巒安堂吧！（但其實也走了好久的路了，腿也已經慢慢地疲倦）

過了這個崩壁後再過約莫30分鐘就會抵達巒安堂！

抵達巒安堂前，它的下方有一個廢棄的牡丹園。因該地氣候環境適宜，林務局曾在此栽種400多棵牡丹樹，品種約25種。據說在牡丹花未完全綻開時，會由專人剪下並直送給當時的總統夫人宋美齡。

我們在牡丹園裡玩、休息了一陣子，因天色漸暗開始冷了起來，我們趕緊上背包，往上找個好地方紮營。因當週是勞動節連假，所以很多人上山，加上商業團，所以早就已經很多人上來將巒安堂辦公室內佔滿，我們只能在外面找個平坦的地方紮營。

晚餐：咖哩花椰菜米飯。豐盛到不行。越到夜晚越冷趕緊吃完躲進帳篷裡。

-

隔天我們原定是要摸黑攻頂的，但拖著拖著就天亮了，橘橘黃黃的日出灑在我們營地旁松針上。

也因此我們有天亮的時間可以再好好看一下巒安堂這個舊時的山城村落（不然昨晚抵達紮營、取水完天都黑了）。圖片中為巒安堂辦公室。

辦公室旁、這兩隻猴子背後的是福利社。

完美演繹福利社小姊姊？

巒安堂，當時為了保佑山上高風險環境的林務工作人員而蓋建的，現在裡面的神明都已經被請走了。更詳細巒安堂的歷史脈絡跟今昔對比照記得去看西巒大山｜人倫林道與消逝中的巒安堂廢墟。

告別了這些舊時的建築跟老物後，要繼續往西巒大山走去。

一開始先是陡上。

當來到這片馬醉木叢的時候，距離攻頂就不遠啦。

西巒大山 3081M！山頂有180度的展望。

這次上山前剛好收到美國聲霸SoundBot的PowerBot PB300 Apple Lightning MFI 蘋果認證快速充電線 2.4A。對有在爬山的我來說真的超級方便：

它的線相比其他充電線來說短很多，只有15cm，可以很方便的收納在隨身包包中

它的線材可以輕易變形，不怕裡面的電線外漏，讓人蠻安心的

充電效率很高，對在山上低溫很容易掉電的情況來說可以很快速的補充電，真的方便

相信上山的大家充電都是必備的，擁有一條方便又實用的快充線真的很重要啊！

睡覺時跟醒著都一定要合照的吧，合照完、休息夠準備面對1500M陡下（怕）。

準備下山前，再來享受最後一波西巒大山的景，可以清楚地看到後面的玉山群峰（下圖最右邊）。

下山的前大半真的都是這種幾近垂直的陡下路段，走久了膝蓋真的會吶喊，而且因為重裝，裝備很容易會頂到身體，反而會讓自己踉蹌，真的是狼狽又厭世的下山啊。

到廢棄瞭望台之後的路會比較緩一點，可以在這邊稍作休息再繼續炸腿（通常到這邊應該就已經厭世到爆）。

後半段有一小段比較緩，有慢下來觀察一下腳邊的植物們。

快到了快到了，但其實大概還要一小時。

回到登山口的瞬間真的有夠感動，跟夥伴們互相擁抱，開心終於完成這段艱辛的1500M陡下，走到最後膝蓋真的是在對天吶喊。整體來說，我還是非常喜歡巒安堂上西巒大山這條路線，充滿了人文歷史的遺跡，是一挑很有趣、有意義的路線。但下次我會選擇巒安堂上下，悠閒地上山露營行程一波:)

嗨，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山、露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。部落格：wennielyy.comInstagram：wennielyy