親民的賞景步道！ 南投魚池小百岳「貓囒山」紅葉地毯襯著綠意青山

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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貓囒山位在南投魚池鄉是水社及日月潭地區知名的景點之一海拔1020公尺原有基點已遺失僅剩日月潭氣象站基石一座2006年新入選編號49台灣小百岳

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離開後尖山繼續前往貓囒山

【南投。魚池】虐腳的陡上階梯。 小百岳集起來。 編號52小百岳~後尖山順著台21線導航農業茶改場的產業道路幾處路邊有些許停車腹地

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前去茶改場與氣象站的木作指標

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路旁右側一小處的茶園茶園上端則是茶改場隱約瞧見幾棟建築深黑色的屋舍與萬大電廠的日式建築頗為相像

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產業道路結束右側是茶改場(未提供參觀)左側是前去貓囒山(日月潭氣象站)

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短暫階梯與石子路後進入紅葉步道

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步道旁成列的行道樹是錫蘭橄欖原產於斯里蘭卡及印度因果實如同橄欖因而得名秋冬時節轉紅而掉落的老葉就好像鋪上紅地毯般是許多新人拍婚紗照的熱門景點紅葉地毯襯著綠意青山繽紛的畫面~挺美的

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來到第一座觀景台除了可以遠眺日月潭的清晨景致這天也有不少山友在此順著涼風吹拂休憩

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第二座觀景台則可以欣賞翠綠的茶葉園

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第三座觀景台也是欣賞日月潭不同的角度

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不過鏡頭拉近看日月潭的水位下降已有不少土壤大片的裸露頗讓人憂心

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貓囒山沿途的植物生態皆為中低海拔的原始闊葉林、茶樹、錫蘭橄欖等以及中海拔的針闊葉混合林所成之樹蔭多有涼爽

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來到步道終點處交通部中央氣象局日月潭氣象站觀景台開放的時間是AM05:30~PM17:30若逢豪雨、雷雨也會暫停開放

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入口處一株九重葛開得極好

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遠眺日月潭希望旱象早日解除還給日月潭美麗的景緻

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佔地1.1公頃的日月潭氣象站位於貓囒山上有辦公廳、風力塔、觀測坪、地震室、 發電室、不斷電電源室、車庫等建築設施

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一旁還提供了涼亭及洗手間緩上坡的步道， 還算親民這天我們還遇上不少的人來走一段賞景步道

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貓囒山步道四周茶園、竹林、杉林圍繞在一片翠綠的山景中山頂的觀景平台也有極佳的展望於山頂涼椅處， 喝杯咖啡， 盡賞美景也是郊山步道的另一種悠閒享受 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

日月潭 步道 美景

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