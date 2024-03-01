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憂光電弊案成藍提款機 綠促速戰速決

聯合報／ 記者萬于甄李文德鄭惠仁、林伯樺／台南報導
台南地檢署偵辦光電弊案，民進黨立委陳亭妃直言，若未盡速查明真相，2026年市長選舉時，將成為國民黨的提款機。圖／聯合報系資料照片
台南地檢署偵辦光電弊案，民進黨立委陳亭妃直言，若未盡速查明真相，2026年市長選舉時，將成為國民黨的提款機。圖／聯合報系資料照片

台南地檢署偵辦光電弊案，從學甲八十八槍擊案、南市經發局前局長陳凱凌涉貪瀆案，至今已一年多，昨天以證人身分傳喚市長黃偉哲，才算有明顯大動作。法界人士認為，總統大選後才約談黃，應是避免衝擊選情。至於是否衝擊二○二六市長選舉，民進黨立委陳亭妃直言，若未盡速查明真相，二○二六年市長選舉時，將成為國民黨的提款機。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲王定宇都被點名是黨內市長初選熱門人選，對黃偉哲昨以證人被傳喚，陳亭妃表示，光電案爭議從二○二二到二○二四，甚至可能到二○二六，沒查明真相，一直都會是國民黨的「提款機」，希望司法對光電案調查應「速戰速決」。

王定宇昨早聽聞黃偉哲接受檢調問訊時，先是反問「沒有轉被告或收押？」後來得知黃已離開地檢署，直說「那就好，那就沒事」。至於林俊憲昨手機未接聽，無法得知看法。

南部資深法界人士說，除非審查做出決議是一人決斷，或有人強力指稱市長介入，否則黃偉哲應無涉。

林俊憲 王定宇 陳亭妃 陳凱凌 黃偉哲

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