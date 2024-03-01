藍：黃偉哲用人不嚴謹 恐有未爆彈

台南檢調昨以證人身分約談台南市長黃偉哲，引發政壇議論。國民黨立委謝龍介表示，台南在二○二二年光電進度提前達到行政院所要求的二○三五年標準，台南能提前十幾年快速達標，難免讓人質疑是否有貓膩？顯然檢方仍有許多疑問才傳喚市長。藍營議員也表示，黃偉哲未能嚴謹用人，會遭約談不意外，日後恐仍有未爆彈。

綠營則呼籲國民黨不要將司法案件拿來政治操作，企圖影響檢警偵辦。

謝龍介指出，台南市經發局前局長陳凱凌涉及貪瀆案，一審遭判八年，二審改判六年，但仍羈押中，市長黃偉哲有必要說清楚，也相信檢調已掌握證據，但仍有許多疑問，否則不會傳喚市長層級，相信檢調經過長期蒐證，已掌握涉案人不法證據，也期待盡快釐清真相。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，台南光電利益大，外界不法傳言相當多，黃偉哲不能嚴謹用人，甚至有人在外面假借黃偉哲名義做不法之事，會被約談並不意外，奉勸黃偉哲用人及行事要更嚴謹，「不能有人說情就放水」，呼籲檢方依進度偵辦，不要怕影響選舉就刻意避開。

台南市議會民進黨團表示，以證人身分配合檢方辦案是全台灣所有民眾的義務，黃偉哲身為台南市的大家長也不例外，國民黨不要將司法案件作為政治操作議題，企圖影響檢警偵辦；尤其綠電議題一直遭國民黨汙名化，更不要看見黑影就亂開槍。