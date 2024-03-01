「小二甲」手法圈地 力暘爭議多

力暘能源被控非法取得種電用地，在台南七股的光電案場化整為零，以「小二甲」模式送審，規避二公頃以上案場須送往中央審查的規定。據指出，力暘在七股就圈地近三百公頃，且東一塊、西一塊，猶如狗皮膏藥。當地里長質疑，力暘能源的案場之所以零散分布，除切割基地，南市府僅書面審查且未實地現勘是主因，導致許多光電案逼近住宅區惹民怨，近期力暘欲興建儲能設備也遭民眾反對，爭議一籮筐。

由於平地種電亂象頻傳，農委會（農業部前身）二○二○年七月修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，規定光電開發二公頃以上的土地變更案，一律改由中央審查，二公頃以下土地除「被其他用地包圍、夾雜的零星農地」，才可由地方政府同意變更，否則一律不同意變更，被業界稱為「光電業的七七事變」。

「力暘能源在七股種電圈地的面積不是最大，但爭議卻是最多。」地方人士指出，力暘能源五案場是在二○二一年初才提興辦計畫書，當時為躲避二○二○年七月上路的二公頃以上案場需由農委會審查門檻，便以小面積「土地變更」方式，繞過門檻改向台南市府經發局申請開發，俗稱「小（於）二甲」手法，造成地方紛擾。

市議員曾抨擊力暘能源的搶地手法惡質，若原承租人不同意出租就檢舉其不合法的工寮等地上物，取得原承租人的國有地後，再化整為零。當地里長也質疑，市府當初審查這些申請案場時未到場勘查，才造成現今日局面。另外，力暘也因鋪設許多輸配線連接台電饋線，必須在產業道路經常挖掘施工，更引發民怨。

近來力暘能源還打算在七股區溪南里興建儲能設備，今年一月底舉行說明會，居民及自救會質疑力暘缺乏溝通、不尊重地方，過去蓋升壓站也沒開說明會，雙方爆發口角不歡而散，目前該儲能站未獲市府核准。力暘能源回應，二月再辦兩場說明會，里長、民代及巿府單位都參加，過程平和順利，全程錄影錄音。

力暘能源在七股案場規模僅次台電、中興電工，依力暘能源網站登錄資訊，力暘在七股裝置容量二九六ＭＷ（兆瓦），年發電量達四點二億度。