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冷眼集／台南成了光電陰影之都

聯合報／ 本報記者莊曜聰吳淑玲
台南種電弊端連環爆，檢方以證人身分傳喚市長黃偉哲，又與光電案場有關，外界關注案情發展若與市府審查放水有關。記者吳淑玲／攝影
台南種電弊端連環爆，檢方以證人身分傳喚市長黃偉哲，又與光電案場有關，外界關注案情發展若與市府審查放水有關。記者吳淑玲／攝影

台南種電弊端連環爆，一度衝擊民進黨選情，如今檢方在選後以證人身分傳喚市長黃偉哲，又與光電案場有關，外界關注案情發展若與市府審查放水有關，後續台南政壇恐再捲起風暴。而以被控非法取得光電案場土地的力暘能源案為例，就能一窺光電業者靠著鑽漏洞，加上官方的不積極把關，一再圈地大發光電財。

台南有日照充足的先天優勢，吸引光電開發案大量湧入，到今年三月底，政府許可的光電案達一萬一○九三件，可開發的光電裝置容量全國第一。但這筆亮眼的綠能政績，背後卻累積不少民怨和亂象，尤其是八八槍擊案之後，台南無疑成了光電的陰影之都，從業者圈地、取得台電饋線到政府審查過程，都被投以有色眼光。

力暘能源被控以化整為零手法切割案場基地，是各種開發案最習以為常的現象，尤其農業部訂下二公頃以上農地的光電案須改由中央審查後，力暘便把案場改成二公頃以下，規避中央審查。至於為何希望讓地方的台南市府審查？顯然是上有政策、下有對策，似乎暗示「由地方審查比較容易過關」，這時關鍵角色就回到南市府身上。

地方政府對刻意規避中央審查的案子並不是拿不出方法，但若不想嚴格把關，甚至是想刻意放水，就會連審查過程的現場會勘都省了，這也是地方人士指出的蹊蹺之處。

於是，除了化整為零、切割基地，還會有漁電共生爆出「假養殖、真種電」、農地的「假種田、真種電」等亂象，與民爭地的民怨也逐漸積累，但對業者來說，眼中只有利益，政客心裡只關心綠能達標、超標與收割政治紅利，導致農漁民生計、生態環境丕變等在地衝擊愈來愈大。

台南從二○一八年在學甲區風光啟用漁電共生養殖場，時任行政院長的賴清德曾南下參與，號稱一年可發電三百六十七萬度，白蝦年產量一百公噸，結果這處漁電共生樣板成效不如預期，養殖團隊已一再更換。農電共生也因無法落實農地農用，南市府六、七年前廢止九十場執照，二○一八年後，幾乎沒業者再申請農電共生案場。

光電綠能開發充斥漏洞巧門，絕大多數還不受環評規範，亂象與弊端恐怕只增不減。

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