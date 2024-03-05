警所遭撞 警署長：新廳舍階梯式制高

基隆市第三警分局八堵分駐所上月廿九日遭簡姓男子開小貨車衝撞，造成警員一死一傷，基層關注駐地安全維護問題。警政署長黃明昭昨天說，除要求各地警察局因地制宜採取防護措施，未來廳舍起造要有「階梯式制高」觀念，升降柱、紐澤西護欄均列為考慮。

警政署函文各地警察局，盤點駐地安全防護狀況及強化硬體阻隔措施，近期開會研商。因駐地是否臨路、腹地面積、廳舍內部陳設等狀況不一，且牽涉建築、交通等法規，署正研擬原則性律定，由各局因地制宜規畫。

黃明昭昨赴刑事局了解掃黑肅槍專案成果，受訪說，駐地環境不一，安全維護要考慮便民，各警察局因地制宜採取防護措施，若有腹地可將巡邏車停放大門緩衝；未來廳舍起造要有階梯式、比較制高觀念，升降柱或紐澤西護欄都列考慮，由署後勤組結合各警局通盤考量。

有基層員警認為，派出所門前階梯通常不會太高，恐怕難阻擋高速行駛車輛，水泥紐澤西護欄或大石墩重達二噸左右，臨時搬運移動需動用吊車不方便；或許電動升降柱較可行，將值班台移開，不要正對大門亦可考慮。