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男偷貨車撞死騎士、警員 新北衛生局：非列管精神個案

中央社／ 新北1日電
短褲的簡男從派出所內快速奔逃離去。記者游明煌／翻攝
短褲的簡男從派出所內快速奔逃離去。記者游明煌／翻攝

新北市貢寮區簡姓男子昨駕貨車，撞死機車騎士與基隆市八堵警察分駐所值班警員。市府衛生局今天表示，簡男並非列管的精神照護個案，曾提供醫療建議並追蹤，家屬稱狀況穩定。

警方指出，34歲簡男2月29日晚上9時許，在新北市貢寮區竊取小貨車後，在台62線撞擊一輛黃牌重機，騎士劉姓男子跌落邊坡，送醫不治。

簡男隨後駕車衝入基隆市警局八堵分駐所，警員蘇昱鴻閃避不及遭撞身亡。簡男下車徒步逃到暖暖平交道鐵道，遭火車撞擊當場死亡。

市府衛生局今晚回應記者詢問時表示，經查簡男並非列管的精神照護個案；但簡母今年2月9日曾致電貢寮區衛生所表示，簡男出現疑似恐慌等症狀。

衛生局說，經衛生所提供相關建議後，由家屬陪同至基隆長庚醫院就醫，當天即返家。衛生所於2月16日追蹤簡男狀況；簡母表示，兒子就醫後，春節期間狀況穩定，後續外出工作並未返家。

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