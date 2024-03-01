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嫌犯偷貨車衝撞分駐所員警1死1傷 犯罪專長醫師：犯罪手法如恐攻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，急救後不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，急救後不治。記者邱瑞杰／翻攝

簡姓男子昨晚駕駛小貨車，衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成員警1死1傷，警方調查排除簡男因被警舉發違規報復，簡男曾到精神科就醫，疑有幻聽幻覺，還有吸毒紀錄。具中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，犯罪手法很像恐怖分子攻擊，研判嫌犯吸毒造成，嫌犯死亡，無法做精神鑑定，最重要加強員警執勤安全，提升執勤危安意識。

李連冀說，簡男犯罪手法很像恐怖分子的攻擊，簡男有吸毒紀錄，吸毒會造成幻聽、幻覺，這起犯罪應與精神疾病不相關，且簡男死亡，無法做精神鑑定，吸毒或酗酒的人會傷害到大腦，產生幻聽幻覺等症狀，不只一般民眾，連家屬都處於人身安全受到威脅。

要如何避免類似犯罪案件發生，保障執勤員警安全，像之前派出所曾遭歹徒開槍射擊，之後值班就裝設防彈玻璃保護值勤員警安全，李連冀說，受到驚嚇的女警要做心理創傷輔導。

李連冀指出，重大刑案精神疾病鑑定，檢察官或法官會找身心醫學科、心理師及社工組團隊鑑定，是否精神異常、反社會人格或父母管教不當等，姑且不論凶手有任何疾病或根本沒病，必要時法官會請具公信力機構精神鑑定，包括診斷性晤談或全套心理衡鑑及完整家庭評估，資料都是直接與當事人面對面互動收集，之後再統整做結論，交法官參考。

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吸毒 恐怖分子 醫學

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