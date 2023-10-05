亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 林郁婷打下歷史第一金
走過東京奧運首戰出爐低潮，我國女子拳擊好手林郁婷今年3月世錦賽銅牌又因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，林郁婷也回歸訓練，杭州亞運如願打進最終戰，今天面對哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）更以5：0奪勝，打下中華代表團第15面金牌，也打出台灣拳擊新頁。
東京奧運「4金釵」都出征杭州亞運，東奧銅牌得主黃筱雯雖落馬，但吳詩儀和陳念琴分別帶回女子60公斤級和66公斤級銅牌，林郁婷更勇闖57公斤級決賽。
林郁婷晉級歷程包括16強賽力退東京奧運奪銀的菲律賓佩特西奧（Nesthy Petecio），成功報了東奧首輪落敗的一箭之仇，8強賽擊敗泰國博巴，晉級4強確保獎牌外，巴黎奧運門票也到手；4強賽她再以5：0打下印度帕爾雯，成為史上首位亞運爭金的女子拳擊選手。
台灣拳擊亞運隊史唯一金牌是張羅普1958年東京亞運打下的男子75公斤級金牌，杭州亞運共有3名選手打進金牌戰，先登場的男將甘家葳因眼角傷勢太嚴重無法出賽、賴主恩金牌戰吞敗，壓軸上陣的林郁婷成最後機會。
今天金牌戰面對原本就設定的假想敵伊布拉吉穆瓦，紅角的林郁婷積極進攻，第一回合得到裁判一致青睞，第二回合更讓對手直接倒在擂台。第三回合結束時，林郁婷已經振臂為自己歡呼，最終她以5：0迎接勝利，成為台灣第一位亞運金牌女選手。
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！15金15銀23銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華與地主中國爭銅 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 日本不敵南韓 中華隊大利多 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言