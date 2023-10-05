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亞運羽球／麟洋配晉4強確定有牌 王齊麟：還好沒拖累李洋

中央社／ 杭州5日電
麟洋配大賽就是有奪牌命，亞運以保底銅牌。 圖／中華奧會提供
麟洋配大賽就是有奪牌命，亞運以保底銅牌。 圖／中華奧會提供

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天在亞運8強賽強碰世界第1印尼組合，最後以直落二順利闖4強、確定有牌，他們賽後坦言這場非常艱辛，但感謝自己與搭檔到最後都沒有放棄。

李洋、王齊麟先在2日擊敗世界第9名馬來西亞組合王耀新、張御宇，昨天原本應該對上日本組合保木卓朗、小林優吾，但賽前對手傳出身體不適而退賽，讓李洋、王齊麟順利晉級8強。

李洋、王齊麟今天強碰世界排名第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad RianArdianto），雙方過去6次交手「麟洋配」拿過2次勝利。李洋、王齊麟今天在首局與對手一路膠著，不過18比18之後在最後打出優勢，用21分鐘以21比19拿下；第2局再激戰28分鐘，順利以21比18拿下。

賽後王齊麟表示，這場比賽贏得很艱辛，因為對方現在是世界第1，「打起來要格外專注，失誤要減少，尤其在第2局最後覺得每球都很漫長。」李洋也說：「其實真的很艱辛，因為大家都想要為自己拿下一面牌，不到最後一刻我們都沒有放棄，感謝自己跟搭檔都沒有放棄，運動的魅力就是在過程。」

李洋提及，「我們一開始原本想把節奏拉慢，但明顯得分效率不高，後來用雙壓、2個都趨前的方式去逼迫對方，給對方更多壓力，造成他們的失誤。」李洋也指出，他們之前低潮了很久，這次亞運並沒有給自己壓力，「遇到問題就想辦法解決。」

李洋在上屆雅加達亞運與李哲輝搭檔男雙摘銅，這次與王齊麟搭檔又已確定有獎牌，王齊麟笑說：「還好我沒有拖累他。」李洋則認為自己很幸運，每次參加「運會」都有牌，像是世大運、亞運、奧運，「滿幸運的，可以為台灣拿牌很榮耀。」

遇到杭州亞運延期，今年又有奧運積分賽，李洋坦言，「真的滿累的，今年有亞運、又有奧運積分賽事，健康變得非常重要，要格外注意，避免感冒、受傷。」王齊麟則說：「不管面對什麼比賽都希望可以做到最好，不要給自己太大壓力，之前很想拿成績反而會綁手綁腳，現在不想要重蹈覆轍。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運羽球

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