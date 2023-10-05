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亞運射箭／獎牌開張 複合弓混團摘銅

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
陳怡瑄（左）與張正韋（右）出戰射箭複合弓混合團體，在銅牌戰以157：154射下哈薩克，進帳一面銅牌。圖／中華奧會提供
陳怡瑄（左）與張正韋（右）出戰射箭複合弓混合團體，在銅牌戰以157：154射下哈薩克，進帳一面銅牌。圖／中華奧會提供

中華射箭隊在杭州亞運個人賽「全滅」後，昨天在團體賽展開獎牌競逐，上屆雅加達亞運金牌射箭女將陳怡瑄，本屆複合弓混合團體搭檔換成十九歲的張正韋，射下一面銅牌，陳怡瑄也說，希望這面獎牌開張，可以將正能量帶給團隊。

陳怡瑄上屆亞運就是混團金牌、女團銅牌，當時混合團體與潘宇平攜手摘金，今年與張正韋搭檔，晉級路上依序在十六強擊敗伊拉克、八強擊敗印尼，直到四強賽被南韓組合蘇採元、朱財勳擋下，無緣爭金，銅牌戰以一五七比一五四射落哈薩克。

陳怡瑄看身邊小自己九歲的搭檔，先笑答：「我也很年輕！」她誇學弟表現穩定，「給我很大信心去完成比賽，我覺得他愈來愈進步，從昨天個人賽到今天我都有看他的表現，愈來愈好。」

射箭終於進帳獎牌，陳怡瑄坦言有鬆了一口氣的感覺，但馬上就想到明天還有比賽，「不會因為這面銅牌有所懈怠，我們會帶著這個力量繼續前進。」

湯智鈞雷千瑩出戰反曲弓混合團體，卻在八強賽就敗給日本，雷千瑩出現兩支六分箭，包括在加射時的致命六分箭，最終以四比五落敗，「湯雷配」連兩屆亞運止步八強。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 湯智鈞 雷千瑩 陳怡瑄 張正韋

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