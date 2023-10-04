亞運橋牌／中華代表隊 女團、混合雙雙晉級金牌戰
亞運橋牌代表隊今天雙雙傳回捷報，在杭州亞運女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港，而混合團體賽方面，也大勝泰國同步挺進壓軸決賽。
杭州亞運橋牌今天進行4強交叉對決第2天賽事，台灣隊在女團與混合兩項雙雙挺進4強，提前保底銅牌入帳，今天女團撂倒香港，混合也以248.1比168大勝泰國，獎牌成色也跟著再「升級」。
橋牌4強賽開始將打長局（共計6圈、96副牌）、歷時2天，經每副牌加總後分數較高者勝出，堪稱是「最漫長的獎牌戰」，也因需長時間專注思考，因此也考驗選手的體力與耐力。
橋牌代表隊在女團首日前3圈打完，一度以70比118落後香港，沒想到今天上演大逆轉，前2圈以84比27壓倒性的優勢吹起反撲號角，總分也以154比145.1逆轉超前，加上最後一圈再以40比18穩住陣腳，成功挺進決賽，明、後兩天將與地主中國爭金。
至於混合團體賽方面，台灣隊在開局首圈發揮不理想，一度以38比45落後，從第2圈開始幾乎一路壓著對手打，收關的最終圈甚至打出67比35超高分數，最終以248.1比168輕取對手，接下來同樣也將與中國爭金。
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