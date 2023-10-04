快訊

首度評價這個族群！高盛喊買五大廠 股價將再風起雲湧

「小犬」變「狂犬」！台中樹倒125棵 百貨玻璃門遭吹爆

台鐵明中午前部分列車停駛 東部、西部幹線皆影響

亞運橋牌／中華代表隊 女團、混合雙雙晉級金牌戰

中央社／ 台北4日電
中華隊參加橋牌比賽。 中華奧會提
中華隊參加橋牌比賽。 中華奧會提

亞運橋牌代表隊今天雙雙傳回捷報，在杭州亞運女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港，而混合團體賽方面，也大勝泰國同步挺進壓軸決賽。

杭州亞運橋牌今天進行4強交叉對決第2天賽事，台灣隊在女團與混合兩項雙雙挺進4強，提前保底銅牌入帳，今天女團撂倒香港，混合也以248.1比168大勝泰國，獎牌成色也跟著再「升級」。

橋牌4強賽開始將打長局（共計6圈、96副牌）、歷時2天，經每副牌加總後分數較高者勝出，堪稱是「最漫長的獎牌戰」，也因需長時間專注思考，因此也考驗選手的體力與耐力。

橋牌代表隊在女團首日前3圈打完，一度以70比118落後香港，沒想到今天上演大逆轉，前2圈以84比27壓倒性的優勢吹起反撲號角，總分也以154比145.1逆轉超前，加上最後一圈再以40比18穩住陣腳，成功挺進決賽，明、後兩天將與地主中國爭金。

至於混合團體賽方面，台灣隊在開局首圈發揮不理想，一度以38比45落後，從第2圈開始幾乎一路壓著對手打，收關的最終圈甚至打出67比35超高分數，最終以248.1比168輕取對手，接下來同樣也將與中國爭金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

亞運軟網／男團摘銀 張祐菘首次亞運很享受

亞運軟網／4朝元老鄭竹玲亞運最後一舞 盼更多人認識這項運動

亞運軟網／又不敵日本 中華隊男團、女團都「銀」恨

相關新聞

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

「排灣族戰士」賴主恩今天在杭州亞運拳擊男子63.5公斤出戰金牌戰，以0：5不敵上屆雅加達亞運銀牌、蒙古對手巴塔爾蘇赫（B...

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下...

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望……

上屆雅加達亞運打下隊史第一面羽球金牌，我國「一姊」戴資穎的衛冕路卻意外止步16強，今天她以16：21、14：21敗給世界...

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

在32強賽擊敗上屆金牌得主印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）後，我國羽球一哥周天成今天男單16強賽碰上世界...

亞運拳擊／4強不敵中國楊柳 陳念琴收穫銅牌

中華拳擊隊在杭州亞運大豐收，今天由女將陳念琴在女子66公斤出戰4強賽，不敵中國大陸地主選手楊柳，止步4強賽，確定收穫銅牌...

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華男籃落銅牌戰

連兩屆打進亞運4強的中華男籃隊，今天面對有「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。