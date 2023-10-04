亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下，最終戴資穎卻以16：21、14：21意外敗北，讓明年可能退役的她，可能結束亞運生涯最後一舞。

今年亞運將挑戰女單衛冕的戴資穎，在首輪輪空，昨天32強賽更僅花19分鐘就輕取蒙古對手後，今天16強賽對上生涯8度對戰全勝的大堀彩，戴資穎卻在首局出現控球亂流，讓大堀彩一路領先，不過下半局戴資穎逐漸找回節奏，將比數一度追到1分差，只可惜接下來卻連續發生失誤，讓大堀彩以21：16先下一局，也是雙方近6度對戰以來，大堀彩拿下的首局勝。

換場後戴資穎幾次精彩的吊球讓大堀彩不斷將球擊出場外，開局拉出一波5：1攻勢，不過大堀彩也展現韌性追到7：7平手，但戴資穎仍是以11：10領先進入技術暫停，但下半局戴資穎控球不穩的狀況再度出現，讓大堀彩逆轉後還逐漸擴大領先差距，最終戴資穎就以14：21敗下陣來，意外止步於16強，也吞下生涯對戰大堀彩的首敗；而曾預告將在2024年底退休的戴資穎，也可能就此完成生涯亞運最後一舞。

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