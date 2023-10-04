亞運軟網／只差2局錯過金牌 中華女團射日失敗「銀」恨
同是不敗之師的中華隊和日本隊，杭州亞運軟式網球女子團體賽正面對決，中華隊只差2局就能迎接隊史第一面女團金牌，不料第三點握有3局領先下卻遭日本連趕5局逆轉，讓中華隊「銀」恨。
軟網團體賽進行3點，分別是第一點雙打、第二點單打、第三點雙打，雙打比賽9局5勝、單打比賽7局4勝，每局先拿到第4分的隊伍拿下該局，若有3：3平手，就要贏2分的隊伍勝出。
中華女團分組賽4戰全勝晉級，今天4強賽面對地主，中華女團第一點由黃詩媛和徐巧楹上陣，面對地主馬玥／付曉晨，寶島女將從0：2落後下連趕4局，第7局在3：0絕對領先下雖浪費3個賽末點，仍以7：5驚險拿下，助中華隊以5：2搶下第一點。
女團第二點由「四朝元老」鄭竹玲上陣，面對地主李鄧琳，她雖失掉第一局，但第二局頂住壓力，以12：10扳回一城，最終以4：2搶下勝利，助中華隊直落2勝出。
金牌戰面對日本，第一點女雙換郭千綺／羅舒婷上陣，面對日本高橋乃綾／渡邊繪美菜，郭羅配在局數2：4落後下連趕2局，包括第8局「局末點」時多拍對峙搶下關鍵分數，將戰局逼到決勝第9局「搶7」，可惜在連兩球被搶網得手下陷入1：4落後，最終以3：7無緣逆轉。
光第一點女雙就進行1小時11分鐘，第二點再由鄭竹玲上陣，面對尾上胡桃，她局數1：2落後下連趕3局，關鍵第6局更瓦解對手局點，以8：6搶下，將戰局逼到決勝第3點雙打。
決勝點由黃詩媛／徐巧楹下場，面對日本志牟田智美／久保晴華先搶下3局，大好局勢卻在瞬間翻轉，遭對手連趕4局，且第8局先取得分數3：0的「賽末點」，寶島組合雖連趕4分，但2個局點都沒把握，最終以5：7吞敗，中華隊點數1：2「銀恨」。
杭州亞運軟網女子隊成員有鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷，其中鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛是上屆銅牌班底，鄭竹玲另在女單奪銀，混雙和余凱文摘金，鄭竹玲一人就集滿3種顏色獎牌。
軟網從1994廣島亞運成為正式種類後，中華隊累積8金10銀16銅，單屆最佳成績是2006多哈亞運的3金1銀1銅，上屆雅加達成績1金1銀2銅。「四朝元老」鄭竹玲過去3度參賽累積1金3銀3銅，今年女團先收下獎牌，接續女單和混雙也要繼續搶牌。
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