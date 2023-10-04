亞運拳擊／賴主恩、甘家葳 今晚「拳」力搶金

東京奧運有「四金釵」打下資格，巴黎奧運男拳手不再缺席，昨天先有甘家葳打下七十一公斤級四強賽勝利，再有賴主恩搶進六十三點五公斤級金牌戰，兩人雙雙奪下巴黎奧運門票，加上先取得資格的女將吳詩儀和林郁婷，攜手寫下我國拳擊新頁。

吳詩儀在女子六十公斤級四強賽敗給大陸選手楊文璐，仍獲個人亞運生涯最佳的銅牌，也是中華代表團昨天唯一一面獎牌，目前累積十二金十銀十八銅。

杭州亞運是巴黎奧拳擊資格賽，各量級發出的門票不同，男子四個量級只有前兩名才能拿到奧運席位，甘家葳和賴主恩搶下金牌戰門票，也達成爭取奧運資格目標，今天陳念琴也要挑戰女子六十六公斤級前二名才能拿到的奧運席位。

甘家葳（右）在亞運拳擊男子七十一公斤級挺進金牌戰，同時取得明年巴黎奧運參賽權。亞運採訪團／杭州攝影

甘家葳原本是七十五公斤級選手，因巴黎奧運縮減量級，取消男子七十五公斤級，才降到七十一公斤級。杭州亞運是他選手生涯最後檢測點，「其實我想說這是生涯最後一段，全力以赴拚完，現在拿到（奧運門票），可以繼續打造我的人生。」

甘家葳教練劉宗泰透露，「阿甘」拳擊路走得辛苦，先是國際賽常常一戰出局，漸漸打出身手後又遇調整量級，上月初又遇母親離世，能搶下巴黎奧運資格十分有意義。

提到母親，甘家葳深呼吸好幾次平復情緒，昨天第三回合戰到眉角裂開濺血的他感性說：「我知道媽媽在天上有為我加油打氣，給我力量。」他的眉角傷勢讓裁判第三回合還剩一分十一秒時就喊停比賽，直接以成績宣判結果，最終甘家葳以四比一擊敗土庫曼對手努爾穆罕默多娃，成為第一位搶進杭州亞運金牌戰的拳擊台將。

賴主恩晚上接棒，他以五比○擊退伊拉克對手薩賴，金牌戰門票和巴黎奧運資格都到手。

賴主恩將在今晚八點十五分爭金，甘家葳八點四十五分接棒上場。在此之前，林郁婷和陳念琴要分別在女子五十七公斤級和六十六公斤級四強賽出賽。

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